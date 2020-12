Mainz, Unfall mit Leichtverletzter am Römerwall

Mainz (ots) – Donnerstag, 3. Dezember 2020 – 13:49 Uhr

Eine junge Fahrerin erleidet am Donnerstagmittag leichte Verletzungen bei einem

Auffahrunfall in Mainz, an der Kreuzung Römerwall – Am Linsenberg.

Ein 77-jährigen Unfallverursacher hält wegen Rotlicht zunächst als drittes

Fahrzeug, hinter einem PKW und einem Rettungswagen.

Ohne bisher ersichtlichen Grund fährt dieser trotz Rotlicht los und schiebt den

stehenden PKW der 24-jährigen Fahrerin auf den Rettungswagen. Alle Fahrzeuge

werden beschädigt, der PKW der Fahrerin so, dass er nicht mehr fahrbereit ist

und musste abgeschleppt werden. Der Rettungswagen wurde nur leicht beschädigt.

Die junge Frau wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Eine

Mitnahme ins Krankenhaus war zunächst nicht notwendig.

Ob die Unfallursache auf einen technischen Defekt oder auf einen Bedienfehler

zurückzuführen ist, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Genug Betrug: Falsche Polizisten und vermeintliche Enkel treiben weiterhin ihr Unwesen

Mainz – Anrufe durch falsche Polizisten und vermeintliche Enkel bleiben

weiterhin aktuell in Rheinland-Pfalz. Alleine im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mainz konnten im November dieses Jahres

Callcenter-Betrugsfälle im mittleren dreistelligen Bereich, davon 22 vollendete

Taten, registriert werden. Vor kurzem schlug ein falscher Polizist im Raum Bad

Kreuznach zu und konnte eine Seniorin um einen sechsstelligen Betrag betrügen.

Vorwiegend ältere Menschen werden als Opfer ausgewählt und mit ständig neuen

Tricks und erfundenen Geschichten unter Druck gesetzt, um Bargeld, Schmuck und

andere Wertgegenstände zu erbeuten. Zudem werden die Betrugsmaschen vereinzelt

an die Corona-Pandemie angepasst. Hierbei werden finanzielle Sorgen und Ängste

um die Gesundheit von Angehörigen schamlos ausgenutzt.

Die erste Kontaktaufnahme verläuft über das Telefon. Die Betrüger geben sich

dabei als Amtsperson, oft als Polizeibeamte aus. Häufig nutzen die Straftäter

eine spezielle Technik, die auf dem Telefondisplay der Angerufenen die

Notrufnummer 110 oder der örtlichen Polizeidienststelle anzeigt. Unter einem

Vorwand wie beispielsweise, die Polizei habe Hinweise auf einen geplanten

Einbruch, gelingt es den Betrügern immer wieder, glaubwürdig zu vermitteln, dass

Geld und Wertsachen im Haus nicht sicher seien. Daher müsse alles in Sicherheit

gebracht werden und einem Polizisten in Zivil ausgehändigt werden, der

vorbeikäme.

Beim Enkeltrick geben sich die Täter als Verwandter, Enkel oder guter Bekannter

aus. Rhetorisch geschickt wird eine ausgeklügelte Geschichte erzählt, um das

Vertrauen der meist älteren Menschen zu gewinnen. Hierbei wird eine finanzielle

Notlage, wie beispielsweise eine Notoperation, eine Infektion mit dem

Corona-Virus, der Kauf einer Immobilie oder eines Autos vorgetäuscht. Die

Situation wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Der angebliche Enkel

gibt an, dass jemand anderes das Geld abholen komme, da er selbst verhindert

sei.

Außer den hier geschilderten Maschen, gibt es zahlreiche weitere Variationen,

wie die Betrüger versuchen, an Geld zu kommen. Zum Teil werden Betrugsmaschen

wie der Enkeltrick und „Falsche Polizisten“ kombiniert. Bei Geldforderungen

sollten Sie in jedem Fall hellhörig werden.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz gibt Tipps, wie Sie sich und Ihre

Angehörigen vor den Betrügereien schützen können.

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110

an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder

Wertsachen herauszugeben.

Wertsachen herauszugeben. Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den

Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ oder ähnlichen

Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an
die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst
über die Tasten ein.

die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst

über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/aktuelle-betrugsmasche-falsche-polizeibeamte/

https://www.youtube.com/watch?v=84ugug_ZYZ0

https://www.youtube.com/watch?v=gwMr8RxYh38

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Trunkenheitsfahrt

Bingen

Bingen-Bingerbrück, 03.12., Hohenzollernstraße, 01:24 Uhr. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden bei einem 36-jährigen Fahrzeugführer dogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Durchsuchung seines Fiat Stilo verlief jedoch negativ. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen

Bingen, 02.12., Espenschiedsstraße, 21:00 Uhr. Ein 22-Jähriger wurde durch Beamte der Bundespolizei bei einer Schwarzfahrt erwischt und am Stadtbahnhof kontrolliert, da er ohne gültige Fahrkarte unterwegs war. In seinem Brustbeutel wurden Betäubungsmittel gefunden; in seinem Rucksack einen als Taschenlampe getarnter Taser. Er wurde den Beamten der Polizeiinspektion Bingen überstellt, die entsprechende Ermittlungsverfahren einleiteten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis III

Bingen

Bingen, 02.12., Dromersheimer Chaussee, 20:05 Uhr. Beim Befahren der Dromersheimer Chaussee fiel den Beamten ein Mofa auf, welches mit 50 km/h zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle konnte der 18-Jährige weder eine Prüfbescheinigung noch eine Fahrerlaubnis vorlegen. Nach einer Belehrung räumte er ein, dass sein Zweirad, welches auf maximal 25 km/h zugelassen war, schneller fahren kann. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, und ihm wurde eine Mängelkarte ausgestellt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis II

Bingen

Bingen, 02.12., Koblenzer Straße, 16:00 Uhr. Der Fahrer eines VW Polo gab bei einer routinemäßigen Kontrolle direkt an, nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 23-Jährige fiel außerdem durch einen zeitnahen Betäubungsmittel Konsum auf. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen

Niederheimbach, 02.12., Rheinstraße, 12:15 Uhr. Bei einer Streifenfahrt auf der B9 zwischen Trechtingshausen und Niederheimbach fiel den Beamten ein schwarzer VW Golf auf. Das Fahrzeug konnte in Niederheimbach angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 37-jährige Fahrer konnte keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen, und gab zudem an, das Fahrzeug ohne Wissen seines Kumpels ausgeliehen zu haben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.