Drogenfund bei nächtlicher Streifenfahrt

Kaiserslautern (ots) – Beim Anblick einer Polizeistreife haben zwei junge Männer

in der Nacht zu Donnerstag versucht, sich aus dem Staub zu machen. Die Beamten

waren jedoch schon vorher auf das Duo auf dem Parkplatz am Kaiserbergring

aufmerksam geworden, und als beide die Beine in die Hand nahmen, wurden sie

gestoppt und einer Kontrolle unterzogen.

Die beiden 18 und 20 Jahre alten Männer rochen deutlich nach Cannabis und

machten den Eindruck, dass sie unter Drogeneinfluss stehen. Bei der Durchsuchung

ihrer Sachen wurden in einer Tasche des 18-Jährigen mehrere Portionspäckchen mit

Marihuana sowie Bargeld in „szenetypischer“ Stückelung gefunden.

Der 20-Jährige hatte einen Autoschlüssel bei sich, der zu dem Fahrzeug passte,

neben dem die beiden Männer sich vorher aufgehalten hatten. In dem Wagen fanden

die Polizeibeamten eine Tasche, in der sich weitere Tütchen mit Marihuana

befanden.Vermeintliche „Kleinigkeiten“

Kaiserslautern (ots) – An verschiedenen Stellen des Stadtgebiets wurden am

Mittwoch Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei hatten die Beamten mehrere nicht

unwichtige „Kleinigkeiten“ zu bemängeln.

Eine Kontrollstelle war von 13 bis 14 Uhr am Messeplatz. In dieser Zeit

kontrollierten die Beamten hier 15 Fahrzeuge – und hatten dabei mehreres zu

beanstanden: in zwei Fahrzeugen fehlten Verbandskasten und Warnweste, in einem

Wagen gab es kein Warndreieck. Ein Fahrer wurde mit dem Handy am Ohr erwischt,

ein weiterer hatte die Ladung seines Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß gesichert.

Und nicht zuletzt: An einem Pkw war der Termin für die Hauptuntersuchung

überschritten und die Plakette somit ungültig.

Parallel führte eine andere Streife in der Burgstraße Kontrollen durch. Auch

hier wurde ein Fahrer erwischt, der während der Fahrt sein Handy am Ohr hatte.

Außerdem wurde ein Fahrzeug festgestellt, dessen „HU“-Plakette abgelaufen war.

Der Fahrer erhielt einen Mängelbericht und muss den Wagen schnellstmöglich von

einer Prüfstelle durchchecken lassen.

Nicht immer stoßen die Einsatzkräfte bei Kontrollen dieser Art auf Verständnis

bei den erwischten Fahrern. Deshalb sei an dieser Stelle noch einmal gesagt: Aus

solchen vermeintlichen „Banalitäten“ können mitunter gefährliche Situationen

entstehen, die wiederum zu Unfällen führen können, bei denen Menschen verletzt

werden können. Und weil jeder Unfall einer zu viel ist, wird versucht, schon die

„kleinsten“ Ursachen zu bekämpfen… |cri

Die Sachen wurden sichergestellt und die beiden Männer zunächst mit zur

Dienststelle genommen. Nach Rücksprache mit der Justiz wurden noch in der Nacht

ihre Wohnräume durchsucht. Auch hier wurden die Beamten in einem Fall fündig: In

der Wohnung des 18-Jährigen konnten weitere Betäubungsmittel und entsprechende

Konsumutensilien sichergestellt werden.

Auf beide Männer kommen nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittelgesetz zu. Die weiteren Ermittlungen werden vom Haus des

Jugendrechts geführt. |cri

Auffahrunfall bringt Mängel ans Licht

Kaiserslautern (ots) – Weil er ganz offensichtlich mit dem Führen eines

Fahrzeugs völlig überfordert war, hat die Polizei am Mittwochnachmittag den

Führerschein eines Mannes aus dem Stadtgebiet einbehalten. Der 86-Jährige war im

Barbarossaring auf einen Pkw aufgefahren, der verkehrsbedingt an einer roten

Ampel angehalten hatte.

Bei der Aufnahme des Unfalls wurden die persönlichen Mängel des Mannes, der kaum

stehen konnte, sich festhalten musste und laut ärztlichem Attest mehrere

gesundheitliche Einschränkungen hat, so deutlich, dass die Beamten ihm die

Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und auch die Fahrzeugschlüssel sicherstellten,

um eine Weiterfahrt zu verhindern.

Gegen den 86-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung

ermittelt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wenn die Polizei zu Besuch kommt…

Kreis Kaiserslautern (ots) – Obwohl sein Auto seit längerem nicht versichert

ist, hat ein Mann aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn den Wagen im

öffentlichen Straßenverkehr benutzt. Nachdem die zuständige Behörde die

Information hatte, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz mehr besteht, wurde

der Mercedes entstempelt. Trotzdem nutzte der Halter das Fahrzeug weiterhin. Am

Mittwoch stattete eine Polizeistreife dem Mann einen Besuch ab und erklärte ihm,

dass gegen ihn nun strafrechtlich wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz ermittelt wird.

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat sich am Mittwoch ein junger Mann aus einem

anderen Ort der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn eine Strafanzeige

eingehandelt. Der 23-Jährige hatte bereits im März einen Bußgeldbescheid

erhalten, in dem ihm das Fahrverbot rechtskräftig angeordnet worden war. Weil er

seinen Führerschein nicht freiwillig abgab, war eine Polizeistreife im August

zur Adresse des Mannes ausgerückt, um den „Lappen“ zu beschlagnahmen. Während

sich die Beamten vor Ort aufhielten, kam der 23-Jährige gerade mit seinem Pkw

angefahren.

Im Zusammenhang mit den weiteren Ermittlungen ergaben sich nun Hinweise, dass

der Mann das Fahrzeug trotz des Fahrverbots regelmäßig genutzt hat. Die weiteren

Ermittlungen dauern an. |cri

Diebe nutzen unbeobachtete Momente

Kaiserslautern (ots) – Für etwa eine Viertelstunde hat ein Mann am

Mittwochmittag seinen Transporter in der Sprangerstraße unverschlossen

abgestellt und aus den Augen gelassen. Als der 54-Jährige zum Fahrzeug

zurückkam, fiel ihm auf, dass sein Handy, Bargeld und eine Schachtel Zigaretten

verschwunden sind.

Die Täter müssen also zwischen 12.35 und 12.50 Uhr zugeschlagen haben. Von ihnen

fehlt aber bislang jede Spur. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben,

werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1

Kontakt aufzunehmen.

Der Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, sein Fahrzeug immer zu

verschließen, sobald man es irgendwo abstellt und aussteigt – egal, ob man nur

für 5 Minuten oder für eine Stunde weg ist. Diebe nutzen einfach jede

Gelegenheit und insbesondere solche unbeobachteten Momente – sie brauchen nicht

viel Zeit dafür… |cri

Fahrrad aus Keller geklaut

Kaiserslautern (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Rummelstraße haben

Unbekannte in den Keller eingebrochen. Am Mittwoch meldete ein Hausbewohner,

dass an seinem Kellerabteil das Vorhängeschloss geknackt und aus dem Abstellraum

sein Fahrrad gestohlen wurde. Es handelt sich um ein Herren-Trekkingrad der

Marke Bergamont.

Bei Gesprächen mit weiteren Bewohnern des Hauses stellte sich heraus, dass die

Täter auch noch ein weiteres Kellerabteil durchsucht haben. Dieses war jedoch

unverschlossen und es wurde nichts daraus gestohlen, so dass hier kein

Sachschaden entstand.

Hinweise auf mögliche Täter können der Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631

/ 369 – 2150 gemeldet werden. |cri

Schockanruf: Seniorin kennt die Masche aus Aktenzeichen XY

Kreis Kaiserslautern – Wegen eines angeblichen Unfalls riefen Unbekannte

in den letzten beiden Tagen bei Senioren in Rodenbach und Waldleinigen an.

Der Anrufer in Rodenbach gab sich als Polizist aus und fragte nach den

Personalien der Angerufenen und ihres Enkels. Angeblich habe der Enkel einen

tödlichen Unfall gehabt. Die Seniorin kannte die Masche, von dem Trick mit

sogenannten Schockanrufen hatte sie im Fernsehen durch die Sendung „Aktenzeichen

XY … ungelöst“ erfahren. Die Frau beendete das Gespräch.

In Waldleinigen gab sich ein Anrufer als EnkeErneut Katalysatoren gestohlen

Kaiserslautern – Wieder wurde im Stadtgebiet (wir berichteten mehrfach)

Katalysatoren gestohlen. Die Diebe sahen es auf zwei Opel ab. Die Wagen parkten

in der Feuerbachstraße. Fachmännisch machten sich Unbekannte an den Fahrzeugen

zu schaffen und montierten jeweils den Katalysator ab. Der Zeitraum liegt

zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen 8:15 Uhr. Die Beamten bitten

um Hinweise. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei

Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |elzie Seniorin nicht darauf einging,

versuchte der Mann sie geschickt nach Wertsachen auszufragen. Die Angerufene

erkannte den Bluff und informierte die Polizei.

Die Polizei warnt: Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über die

Maschen der Betrüger. Die Gauner haben es meist auf ältere Menschen abgesehen.

Lassen Sie sich nicht auf die Tricks der Betrüger ein. Geben Sie keine

persönlichen Daten preis. Gehen Sie nicht auf Geldforderungen ein und übergeben

Sie niemals Geld an fremde Personen. Rufen Sie Ihre Angehörigen über die Ihnen

bekannte Telefonnummer an und vergewissern Sie sich, ob der geschilderte

Sachverhalt zutrifft. Holen Sie sich gegebenenfalls Unterstützung von Ihnen

bekannten Nachbarn und informieren Sie die Polizei. Wir kümmern uns darum. |erf

Am frühen Mittwochnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass der Automat, der

am Gebäude eines Restaurants aufgehängt ist, gewaltsam geöffnet wurde. Gestohlen

wurden lediglich die im Geldfach enthaltenen Scheine.

Der angerichtete Schaden summiert sich auf mehrere hundert Euro. Von den Tätern

fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 jederzeit entgegen. |cri

Ladendiebe werden geschnappt

Kaiserslautern – Waren im Wert von mehreren hundert Euro wollte ein Mann

am Mittwoch in einem Baumarkt in der Mainzer Straße stehlen. Mitarbeiter

beobachteten, wie der „Langfinger“ mehrere Artikel in seine Tasche steckte und

diese anschließend an der Kasse vorbeischmuggeln wollte, ohne dafür zu bezahlen.

Der Mann wurde aufgehalten und die Polizei hinzugerufen.

Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fiel den Beamten eine Kreditkarte mit

weißen Anhaftungen auf. Weil der Verdacht bestand, dass es sich bei der Substanz

um Amphetamin handelt, wurde die Karte sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen

laufen.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, kommt auf den Mann nicht nur eine

Strafanzeige wegen Ladendiebstahls zu, sondern auch wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz.

Ein weiterer Diebstahl aus demselben Baumarkt wurde ebenfalls am

Dienstagnachmittag der Polizei gemeldet. In diesem Fall hatte der Hausdetektiv

einen Mann dabei beobachtet, wie er im Außenbereich des Marktes Waren am Zaun

deponierte und anschließend das Geschäft verließ, ohne etwas zu kaufen.

Von der anderen Seite des Zaunes griff sich der Dieb einen Teil der deponierten

Sachen. Weil er aber nicht an alles drankam, betrat er den Markt erneut –

vermutlich um die weiteren deponierten Gegenstände nachzuschieben, um besser

dranzukommen.

Allerdings wurde der 46-Jährige diesmal vom Personal angesprochen, so dass er

sein „Werk“ nicht vollenden konnte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Auto in Tiefgarage aufgebrochen

Kaiserslautern – Unbekannte haben am Mittwoch in einer Tiefgarage in der

Kantstraße ein Auto aufgebrochen. Die Diebe machten sich am Schloss der

Fahrertür und am Schloss des Kofferraumdeckels zu schaffen. Beide Schlösser

wurden geknackt. Dadurch entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf

mindestens 500 Euro schätzt. Die Täter stahlen aus dem Auto eine Armbanduhr,

mehrere Parfumflakons und Werkzeug. Die Polizei ermittelt und bittet um

Hinweise: Wer hat am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 16 Uhr Verdächtiges

beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer

0631 369 2620 entgegen. |erf

Wer hat die Schmierereien hinterlassen?

Kaiserslautern – Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in der

Emil-Caesar-Straße am Werk waren. Am Dienstagnachmittag stellten Mitarbeiter der

Stadtverwaltung an der Autobahnbrücke neue Graffiti-Schmierereien fest. Sowohl

die Wände als auch der Boden unter der Brücke waren mit mehreren Schriftzügen,

Symbolen und Zahlenfolgen beschmiert worden. Die genaue Tatzeit ist unklar. Die

Polizei ermittelt sowohl wegen Sachbeschädigung als auch wegen Verwendung von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Zeugen, die Hinweise auf die Tatzeit und mögliche Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 bei der

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

Vermisste 24-Jährige tot aufgefunden

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) – Die vermisste Frau aus Frankenstein

in der Pfalz ist am Sonntag tot aufgefunden worden. Die 24-Jährige wurde seit

dem 25. August 2020 vermisst (wir berichteten mehrfach). Umfangreiche

Suchmaßnahmen und Ermittlungen führten nicht zu ihrem Auffinden, bis eine Zeugin

am Sonntagvormittag in einem leerstehenden Haus eine Tote fand. Die Identität

der Frau steht mittlerweile zweifelsfrei fest. Bei der Toten handelt sich um die

Vermisste. Sie wurde obduziert. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion

haben sich aktuell keine Hinweise auf eine fremde Einwirkung ergeben. Die

Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz,

die Pressemitteilungen im Presseportal und die Meldungen in den

Social-Media-Accounts der Polizei wurden von uns gelöscht. Falls Sie das Foto

der Vermissten beziehungsweise ihren Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie,

diese ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen. |erf