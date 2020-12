Betrunken zur Polizei gefahren

Germersheim (ots) Ein 54-jähriger Mann aus dem Kreis Germersheim fuhr am Mittwochmittag 02.12.2020 mit seinem Fahrrad zur Polizeiinspektion Germersheim. Dort erstattete er eine Anzeige wegen eines Diebstahls zu seinem Nachteil. Er ahnte dabei jedoch nicht, dass auch direkt gegen ihn ein Strafverfahren wegen “Trunkenheit im Verkehr” eingeleitet werden musste. Er roch nämlich stark nach Alkohol. Ein Alkoholtest ergab dann einen Wert von 2,37 Promille.

Nach einer Blutprobe musste er den Heimweg dann zu Fuß antreten.

THC positiv

Bellheim (ots) – Am Mittwochabend 02.12.2020 kontrollierten Beamte der Polizei Germersheim einen 27-jährigen Mercedes Fahrer in Bellheim. Beim Fahrer konnten Auffälligkeiten erkannt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Der Autofahrer wurde im Anschluss zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hatte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 525 € einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat hierbei den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Unfall verursacht und geflüchtet

Westheim (ots) Eine 47-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW am Mittwochmorgen 02.12.2020 die Kreisstraße zwischen Westheim und Lustadt. In der dortigen Kurve kam ihr plötzlich ein Auto entgegen, das gerade einen Traktor überholte. Um einen Unfall zu verhindern, musste sie ausweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der andere Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Die Frau wurde glücklicherweise nicht verletzt und kam mit einem geringen Sachschaden an ihrem Fahrzeug davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter

Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Container aufgebrochen

Bellheim (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 02.12.2020 brachen bislang unbekannte Täter mehrere Container auf einem Baustellengelände parallel zur Fortmühlstraße in Bellheim auf. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge in einem Gesamtwert von ca. 35.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder

per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Gemeinsame Kontrolle zur Schulwegsicherheit

Germersheim (ots) – Am Mittwochmorgen 02.12.2020 wurde zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Germersheim das Durchfahrtsverbot in der Straße “An der Volksschule” überwacht.

Diese Straße wird insbesondere von den sogenannten Elterntaxis benutzt.

Dabei konnten insgesamt 25 Verstöße festgestellt und geahndet werden.