In Taxi eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Gegen 03:00 Uhr am 02.12.2020 stellte ein Fahrer sein Taxi auf einem Parkplatz in der Rohrlachstraße ab. Als sein Kollege gegen 07:30 Uhr das Fahrzeug übernehmen wollte, musste dieser feststellen, dass in das Auto eingebrochen worden war. Die unbekannten Täter hatten eine Scheibe zerstört und es war ihnen hierdurch gelungen, ein Kartenzahlungsgerät zu stehlen.

nsgesamt entstand ein Schaden von über 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder

per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrugsversuch durchschaut

Ludwigshafen (ots) – Eine 83-Jährige aus Ludwigshafen-Hemshof durchschaute am Mittwoch 02.12.2020 gegen 18 Uhr den Plan eines Falschen Polizeibeamten sofort. Der Betrüger hatte bei ihr angerufen und behauptet es sei zu unrechtmäßigen Abbuchungen bei der Commerzbank gekommen. Um sich zu schützen und ihr Geld sicher zu verwahren, müsse sie nun eine Überweisung von 22.000 Euro tätigen, so der Betrüger. Die 83-Jährige ließ sich darauf nicht ein und verständigte umgehend die Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auto beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – In der Kanalstraße wurde zwischen dem 29.11.2020, 19 Uhr, und dem 02.12.2020, 10 Uhr, ein Mazda durch einen bislang unbekannten FahrerIn beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder der FahrerIn geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder

per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.