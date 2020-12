Ladendiebstähle in Lebensmittel- und Elektromarkt

Speyer (ots) – 01.12.2020, 15:00 und 16:25 Uhr – Am Dienstag konnten ein Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes Am Rübsamenwühl gegen 15:00 Uhr einen 21- und einen 22-Jährigen Mann aus Speyer dabei beobachten, wie diese Waren im Gesamtwert von 86 EUR unter ihrer Kleidung versteckten. Ein 28-Jähriger Begleiter positionierte sich dabei so, dass die beiden anderen sichtgeschützt agieren konnten.

Nach Passieren des Kassenbereichs wurden die Personen angesprochen und händigten daraufhin die nicht bezahlten Waren wieder aus. Die 3 Männer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl.

In einem Elektromarkt in der Wormser Landstraße konnte gegen 16:25 Uhr ein Jugendlicher dabei beobachtet werden, wie er Elektroartikel im Wert von 41 EUR in seine Jackentasche packte. Auch er händigte nach Ansprache durch einen Ladendetektiv die Waren wieder aus.

Der jugendliche Ladendieb wurde im Anschluss durch die Polizei an seine Mutter überstellt.

Geldbeutel aus Jackentasche entwendet

Speyer (ots) – 01.12.2020, 11:30 Uhr – Zum Diebstahl des Geldbeutels eines 46-jährigen Speyerers kam es am Dienstag gegen 11:30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Else-Krieg-Straße. Der Geschädigte verließ nach Bezahlung seines Einkaufs das Geschäft und wollte dann den Einkaufswagen-Jeton in seinen Geldbeutel verstauen. Hierbei stellte er fest, dass ihm der Geldbeutel nach seinem Bezahlvorgang unbemerkt aus seiner Jackentaschen entwendet wurde.

Im Geldbeutel befand sich Bargeld in mittlerer 3-stelliger Höhe sowie Bankkarten. Beim Sperren der Karten wurde bekannte, dass es zwischenzeitlich zu drei gescheiterten Abhebungsversuchen gekommen ist. Täterhinweise ergaben sich nicht.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Else-Krieg-Straße nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.