Darmstadt-Dieburg

Verkaufswert 1 Million € – Über 100 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Roßdorf (ots) – Seit Mittwoch 02.12.2020 sitzt ein 26-jähriger Drogenhändler aus Roßdorf in U-Haft. Polizeibeamte der Direktion Darmstadt-Dieburg hatten den Dealer am Dienstag 01.12.2020 in Roßdorf auf einem Parkplatz gestoppt und kontrolliert. Der Kontrolle waren intensive verdeckte Ermittlungen vorausgegangen, die die Beamten auf die Spur des 26-Jährigen geführt hatten.

Bei der Kontrolle und weiteren Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Ordnungshüter insgesamt 110 Kilogramm Marihuana sowie 2.400 Euro Bargeld sicher. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt derzeit bei rund 1.100.000 Euro. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 26-jährige Roßdörfer am Mittwoch 02.12.2020 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

17 und 18-Jähriger geraten vor Tankstelle in Streit – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Weiterstadt (ots) – Zwei 17 und 18- Jährige sind am Mittwochabend 02.12.2020 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Darmstädter Straße in Streit geraten. Weil dabei der 18-Jährige mit einem Schlagstock auf seinen Kontrahenten einschlug, ermittelt nun die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der 17 Jahre junge Mann aus Weiterstadt erlitt durch die Schläge Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Warum die jungen Männer aneinandergeraten waren, ist nun Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Grauer Motorroller gestohlen – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf (ots) – Auf einen grauen Motorroller vom Hersteller Peugeot hatten es Diebe in der Zeit zwischen Sonntag (29.11.) und Mittwoch (2.12.) abgesehen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls stand das Kleinkraftfahrzeug auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Industriestraße. An dem Motorroller war das Kennzeichen 500 URB angebracht.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt hat den Fall übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06154/6330-0, Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges entgegen.

Darmstadt

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Dienstag 01.12.2020 um kurz nach 13 Uhr fuhr eine 57-jährige Fahrradfahrerin in der Hermannstraße in Darmstadt in Richtung Heidelberger Straße als es plötzlich zu einem Zusammenstoß mit einem kreuzenden Fußgänger gekommen ist. Durch den Zusammenstoß kam es zu Beschädigungen am Fahrrad und die 57-jährige wurde leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Nach dem Zusammenstoß verweigerte der Fußgänger seine Personaldaten und rannte in Richtung Bessunger Straße weg.

Personenbeschreibung:

Bei dem Fußgänger soll es sich um einen ca. 15-16 Jahre, ca. 180 cm groß. Der Mann hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare und ist Raucher. Außerdem trug der Fußgänger eine bläuliche Einwegmaske, einen schwarzen Rucksack, eine dunkle Hose und eine schwarze Felljacke.

Das 2. Polizeirevier Darmstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich durch Zeugen weitere Hinweise auf den Fußgänger zu erhalten. Die Polizei ist unter der Rufnummer 06151 / 969 – 3710 jederzeit erreichbar.

Vorsicht! Betrüger melden sich am Telefon als Polizisten

Südhessen (ots) – Falsche Polizisten telefonieren sich im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen durch. Rund 30 Meldungen aus den Bereichen Groß-Gerau, Darmstadt, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie der Bergstraße liegen dem Polizeipräsidium Südhessen alleine bis zum Donnerstagmittag (3.12.) vor.

Mit den üblichen Geschichten, wie der Einbrecherbande, die in der Nachbarschaft festgenommen wurde, versuchen die Ganoven überwiegend älteren Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die echte Polizei warnt immer wieder vor solchen Anrufen, wohl wissend, dass Kriminelle in zeitlichen Abständen die Telefonbücher wieder abtelefonieren werden. Die Geschichten ähneln sich.

Im Kern geht es darum, dass Sie dazu gebracht werden sollen, fremden Personen Geld und Schmuck zu überlassen oder die Sachen an einer Stelle zu deponieren. Spätestens dann sollten alle Alarmglocken schrillen! Gehen Sie auf keinen Fall auf solche Forderungen ein! Am besten beenden Sie sofort das Telefonat und informieren Ihre örtliche Polizei.

Groß-Gerau

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

07.Dezember 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße

08.Dezember 2020: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Mainzer Landstraße

09.Dezember 2020: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest

10.Dezember 2020: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

11.Dezember 2020: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Kreis Bergstraße

Glück im Unglück – 2-Jähriger Junge nur leicht verletzt

Lorsch (ots) – Glück im Unglück hatte am Donnerstagmorgen 03.12.2020 ein zweijähriges Kind in Lorsch. Der Junge fuhr gegen 10.45 mit seinem Laufrad, nur wenige Schritte von seiner Mutter entfernt, auf dem Gehweg der Rheinstraße bis zu einer Hofeinfahrt. Dort übersah eine 70-jährige Mercedes-Fahrerin beim Rückwärtsfahren den Jungen.

Mit dem Wagen touchierte sie die Lenkstange des Rädchens, so dass der Kleine aus dem Gleichgewicht kam und stürzte. Die erschrockene Autofahrerin reagierte sofort und hielt ihren Wagen an. Nach ersten medizinischen Untersuchungen eines Rettungswagenteams hat der Junge wohl Prellungen erlitten. Um das Kind genauer untersuchen zu können, wurde es in eine Kinderklinik gebracht.

