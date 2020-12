Vorsicht! Aktuell rufen Betrüger im Hinterland mit der Masche “Falsche Polizeibeamte” an

Marburg-Biedenkopf (ots) – Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei wieder vor Betrügern am Telefon. Bislang (Stand: 03.12.20; 14.30 Uhr) meldeten sich drei Menschen nach dem Erhalt eines Anrufs angeblicher Polizeibeamter. Die Anrufe waren in Angelburg, Dautphetal und Bad Endbach.

In einem Fall kassierten die Betrüger offenbar einen fünfstelligen Geldbetrag.

“Die Polizei ruft niemals an, um über Festnahmen zu berichten oder um auf eventuell bevorstehende Straftaten hinzuweisen. Die Polizei kommt nie vorbei, um irgendwelches Vermögen mit dem Ziel es sicher aufzubewahren, abzuholen und die Polizei erfragt am Telefon keine persönlichen Daten.”

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention “Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!”

Diebstahl an und aus Wohnwagen

Marburg-Biedenkopf (ots) – Der Eigentümer hatte seinen Wohnwagen zuletzt vollständig und unbeschädigte am Montag, 30. November, um 16 Uhr gesehen. Als er am Mittwoch, 02. Dezember, gegen 13.15 Uhr den Abstellort am Messeplatz in der Afföllerstraße aufsucht stellt er fest, dass das Stützrad des Wohnanhängers fehlte. Der oder die Täter drangen zudem in das rollende Haus ein und stahlen eine Bluetooth-Box, einen Stromwandler und einen Heizlüfter.

Es entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise auf den oder die Täter ergaben sich bisher nicht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbrecher stehlen Computer – Kripo Marburg bittet um Hinweise

Nach einem Einbruch in ein zur Philipps-Universität gehörendes Gebäude in der Universitätsstraße sucht die Kripo Marburg dringend nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer war zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Sonntag, 29. November und 08 Uhr am Montag 30. November, in dem Gebiet rund um die Universitätsstraße 25? Wer hat während dieser Zeit in oder an den dortigen Gebäuden der Universität Bewegungen gesehen? Wer hat das Verladen von Elektronikteilen, von Computern gesehen? Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen? Wem sind Personen wegen ihres Verhaltens aufgefallen? Wer hat das typische Klirren von Scheiben gehört und in diesem Zusammenhang etwas gesehen? Wem ist sonst in diesem Gebiet etwas verdächtig vorgekommen oder etwas “komisches” aufgefallen?

Der Einbruch war in dem Flachbau hinter dem direkt an der Universitätsstraße stehenden Gebäude. Der oder die Täter stiegen durch ein zerstörtes Fenster ein und öffneten im Innern diverse Türen mit Gewalt. Sie stahlen aus einem Schulungsraum Computer im Gesamtwert von mindestens 15.000 Euro und überwanden dazu noch deren zusätzliche Sicherung.

Da es sich um mehrere Computer handelt und das Verladen eine entsprechende Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, hofft die Kripo auf diesbezügliche Zeugenaussagen.

Bei dem Einbruch entstand ein zusätzlicher Sachschaden von mindestens 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

