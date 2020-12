Ludwigshafen: Weihnachts-CD der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz für die Bürgerstiftung Ludwigshafen

Ludwigshafen – „Wir haben es versucht, aber es sollte nicht sein.“, fasst Silvia Birnbaum, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung Ludwigshafen, die aktuelle Situation zusammen und spielt damit auf die Absage des Weihnachtskonzerts an. Von dem Gedanken, das Konzert traditionell im vollbesetzten Pfalzbau zu veranstalten, hatte man sich zwar schon im Sommer verabschiedet, doch die Hoffnung auf eine Durchführung im kleinen Kreis war bis zuletzt groß. Pandemie-bedingt musste aber auch dieses, für den 10. Dezember 2020 in der Ludwigshafener Friedenskirche angekündigte, Konzert abgesagt werden.

„So ist die Idee einer exklusiven Weihnachts-CD entstanden, die wir für diesen besonderen Anlass produziert haben.“, erläutert Staatsphilharmonie-Intendant Beat Fehlmann die Idee der Weihnachts-Sonderedition „Flying Christmas“. „Im Stile einer Best-of-Auswahl sind hier die schönsten Werke gebündelt, die die Staatsphilharmonie eingespielt hat: sinfonische Landschaftsskizzen, französische Klaviermusik, deutsche Orchesterlieder, ungarische Tanzmusik und ein italienisches Finale laden zu einer kuratierten Konzertreise im heimischen Wohnzimmer ein.“

Zum Preis von 14 Euro ist die CD ab dem 07. Dezember in der Tourist-Information am Berliner Platz in Ludwigshafen erhältlich. Sechs Euro des Kaufpreises fließen in Projekte der Bürgerstiftung.

„Trotz widriger Umstände haben wir einen Weg gefunden, dem Benefiz-Charakter unseres liebgewonnen Weihnachtskonzerts Rechnung zu tragen.“, schildert der Vorstandssprecher der Bürgerstiftung Prof. Dr. Günter Dhom. „Die Staatsphilharmonie hat diese Idee wohlklingend umgesetzt. So können wir den Bürgerinnen und Bürgern, die mit dem Kauf der CD etwas spenden, auch etwas zurückgeben.“

Möchten Sie die Bürgerstiftung Ludwigshafen durch den Kauf einer Weihnachts-CD unterstützen?

Verkaufspreis: 14 Euro, davon fließen 6 Euro in Projekte der Bürgerstiftung

Sie erhalten die CD im Büro der Tourist-Information, Berliner Platz 1 in 67059 Ludwigshafen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

Mehr Informationen auf

www.buergerstiftung-ludwigshafen.de

FLYING CHRISTMAS

Weihnachts-Sonderedition für die Bürgerstiftung Ludwigshafen

Dmitri Kabalewski

Overture Pathétique in h-Moll op. 64

Ralph Vaughan Williams

Bucolic Suite, daraus: Finale – Allegro

Francis Poulenc

Konzert für 2 Klaviere und Orchester d-Moll, daraus: Larghetto

Franz Schubert, arrangiert von Max Reger

6 Goethe-Lieder für Singstimme und Orchester, daraus: Prometheus, D 674 (Johann Wolfgang von. Goethe)

Franz Schubert

Gesänge des Harfners, daraus: Wer nie sein Brot mit Tränen aß, D 478 Nr. 2 (Johann Wolfgang von Goethe)

Ernst von Dohnányi

Sinfonische Minuten, op. 36

I. Capriccio. Vivacissimo possibile

II. Rapsodia. Andante

III. Scherzo. Allegro vivace

IV. Tema con variazioni. Andante con moto

V. Rondo. Presto

Max Bruch

Kol Nidrei, op. 47

Nino Rota

Il Gattopardo, daraus: Finale