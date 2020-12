Heidelberg: Stadtnotizen 03.12.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Verleihung der Bürgerplaketten in das Jahr 2021 verschoben

Die Stadt Heidelberg ehrt jährlich rund um den Tag des Ehrenamtes Menschen, die sich in besonderem Maße für das Gemeinwohl einsetzen, mit der Bürgerplakette. Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Verleihung der Bürgerplaketten an 27 Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr verschoben werden: Die Ehrung ist nun im Mai 2021 geplant. Die diesjährigen Preisträger wurden über die Terminverschiebung informiert.

Die Bürgerplakette ist die offizielle Anerkennung der Stadt Heidelberg für herausragendes bürgerschaftliches Engagement. Menschen, die sich durch persönlichen und ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl verdient gemacht haben, können mit der Auszeichnung geehrt werden. Die Bürgerplakette ergänzt die weiteren Ehrungen der Stadt sowie die Auszeichnungen von Land und Bund. Im Unterschied zu diesen fordert die Satzung über die Stiftung der Bürgerplakette der Stadt Heidelberg kein Mindestalter der zu ehrenden Person und keine bestimmte Dauer des Engagements.

Neue Fahrradständer an der Carl-Bosch-Schule – Erfolgreiche Initiative des Jugendgemeinderats

Auf Initiative des Jugendgemeinderats soll die Carl-Bosch-Schule in Heidelberg neue Fahrradständer bekommen. Eine entsprechende Information hat die Verwaltung den Jugendgemeinderäten in der Sitzung am 25. November 2020 gegeben. Mit der Initiative wollen die Jugendvertreterinnen und -vertreter klimafreundlichen Verkehr unterstützen und weitere Jugendliche zum Umstieg aufs Fahrrad motivieren.

Rund 1.200 Schülerinnen und Schüler besuchen die berufliche Carl-Bosch-Schule in Wieblingen, bislang gibt es aber nur 60 Abstellplätze für Fahrräder. An den meisten Tagen reichen diese nicht aus. Geplant ist, die alten Fahrradständer durch moderne zu ersetzen und die Abstellanlage um weitere Abstellmöglichkeiten zu ergänzen. Insgesamt 204 Abstellplätze für Fahrräder sollen dadurch im neuen Jahr bereitstehen.

Ergänzend: Seit 2006 gibt es in Heidelberg die Institution des Jugendgemeinderates als Interessenvertretung der Jugendlichen in der Kommunalpolitik. Der Jugendgemeinderat besteht aus 30 gewählten Mitgliedern im Alter von 14 bis 19 Jahren sowie sechs beratenden Mitgliedern aus der Mitte des „Erwachsenen“-Gemeinderates. Die Jugendlichen sind für eine Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Infos zum Jugendgemeinderat gibt es unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de.

Neuenheimer Landstraße ab 7. Dezember zeitweise halbseitig gesperrt

An einer Baustelle in der Neuenheimer Landstraße 22 müssen die Stadtwerke Heidelberg ab Montag, 7. Dezember 2020, einen Gasanschluss legen. Aus diesem Grund wird zeitweise eine halbseitige Sperrung notwendig. Um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, finden die Sperrungen außerhalb der Hauptverkehrszeiten zwischen 9 und 15 Uhr statt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich mindestens fünf Tage. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis.

Spendenaktion zugunsten der Heidelberger Lernpaten auf dem Emmertsgrund

Das städtische Projekt „Lernpaten“ im Stadtteil Emmertsgrund hat seit Jahren beträchtliche Bildungserfolge bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorzuweisen. Denn hier helfen gute Schülerinnen und Schüler der höheren Klassen als Paten den jüngeren Kindern und Jugendlichen bei den Schulaufgaben. Das Projekt ist auf Spendengelder angewiesen – und seit vielen Jahren unterstützt auch der Service-Club Round Table 22 Heidelberg die „Lernpaten“. Die Corona-Pandemie hat die Durchführung verschiedener Spenden-Sammelaktionen des Round Table 22 aber unmöglich gemacht – beispielsweise das traditionelle Entenrennen auf dem Neckar oder den Mistelzweigverkauf. Deshalb setzt der Club in diesem Jahr eine neue Idee um: einen Lieferservice für Sekt- und Champagnerbestellungen zu Silvester – bezahlt werden müssen dabei nur die Getränke, die Lieferung ist in einem bestimmten Radius um Heidelberg kostenfrei. Infos zum Projekt gibt es unter https://rt22.round-table.de/silvester/. Der gesamte Gewinn aus dem Verkauf geht je zur Hälfte an das Frauenhaus und das städtische Projekt Lernpaten.

Kreisimpfzentrum kommt ins Gesellschaftshaus Pfaffengrund – Zentrales Impfzentrum auf Patrick-Henry-Village befindet sich bereits im Aufbau

Das Land Baden-Württemberg hat die Standorte bekanntgeben, an denen sogenannte Kreisimpfzentren (KIZ) betrieben werden sollen. In Heidelberg wird es ein KIZ im Gesellschaftshaus Pfaffengrund geben. Das Sozialministerium bestätigte damit den Standort, den die Stadt selbst vorgeschlagen hatte. Neben dem KIZ wird in Heidelberg auch ein Zentrales Impfzentrum (ZIZ) eingerichtet, das zuerst an den Start gehen wird und einen Einzugsbereich über Heidelberg hinaus haben wird. Es wird derzeit auf dem Gelände des Patrick-Henry-Village (PHV) vorbereitet und dann vom Rhein-Neckar-Kreis im Auftrag des Landes-Baden-Württemberg betrieben. Für die ZIZ ist eine Betriebsbereitschaft ab Mitte Dezember 2020 geplant, bei den KIZ ab Mitte Januar 2021.

„Sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, werden wir in Heidelberg loslegen können. Wir arbeiten aktuell mit dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Universitätsklinikum bereits intensiv daran, das zentrale Impfzentrum auf Patrick-Henry-Village ab Mitte Dezember einsatzbereit zu haben. Diese Einrichtung soll über Heidelberg hinaus die gesamte Region abdecken, bis flächendeckend die Kreisimpfzentren (KIZ) ihre Arbeit aufnehmen können. Ein solches KIZ wird dann in Heidelberg im Gesellschaftshaus Pfaffengrund entstehen, das dafür gute Rahmenbedingungen bietet. Es wird ein enormer Kraftakt, dieses Zentrum zusätzlich bis Mitte Januar betriebsbereit zu haben. Unsere Ressourcen konzentrieren sich aktuell auf Patrick-Henry-Village – aber die Planungen für das Gesellschaftshaus haben bereits begonnen“, erklärt Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner.

Wann in PHV genau mit den Impfungen begonnen wird, hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab. Die Impfstrategie des Landes Baden-Württemberg rechnet mit mindestens 1500 Impfungen pro Tag in jedem ZIZ. Bei den KIZ wird mit rund 800 Impfungen pro Tag gerechnet. Flankierend zu den Impfzentren wird es laut Landessozialministerium mobile Impfteams geben, die sogenannten „aufsuchenden Angebote“ (beispielsweise für Pflegeheime).

Online-FensterLunch für Kreative und Künstler zu Corona-Hilfen am 9. Dezember

Novemberhilfe, Überbrückungshilfen, Neustarthilfe für Soloselbständige: Eine Wegweisung durch den Dschungel an Corona-Hilfsprogrammen und Fördermöglichkeiten für Künstler und Kreative gibt die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG Baden-Württemberg) beim Online-FensterLunch am Mittwoch, 9. Dezember 2020, von 12.30 bis 14 Uhr. Externer Gast ist Judith Bildhauer, Referentin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Sie gibt einen Ausblick auf zukünftige Corona-Hilfen. Stefanie Hock von der MFG Baden-Württemberg berichtet über die aktuellen Programme von Bund und Land. Im Anschluss informiert die Stabstelle Kultur- und Kreativwirtschaft über die städtischen Fördermöglichkeiten. Wie gewohnt bleibt bei der kreativen Mittagspause ausreichend Zeit für Fragen und Austausch.

Beim virtuellen Branchentreffen der Heidelberger Kultur- und Kreativschaffenden darf die kulinarische Verköstigung nicht fehlen. Das Heidelberger Start-up Sindbad bietet hierfür Gerichte im Glas an, die auf Bestellung nach Hause geliefert werden: https://www.sindbad-gastronomie.de/gerichte-im-weckglas/

Interessierte können über folgenden Link am FensterLunch teilnehmen:

https://us05web.zoom.us/j/86197865392?pwd=V0tLelF4ZGNuU0ZMNk5wTmd0bm5jUT09

Meeting-ID: 861 9786 5392, Kenncode: FL34.