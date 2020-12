Unbekannte Täter stehlen Handtasche

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 30.11.2020, 13:30 Uhr bis 13:35 Uhr – Am Montagmittag 30.11.2020 stahlen unbekannte Täter einer 43-jährigen Schwalmstädterin im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes an der Osttangente eine Handtasche. Die 43-Jährige befand sich im Eingangsbereich um kümmerte sich um zwei Kinder, welche sie begleiteten. Hierzu hatte sie die Handtasche auf dem Boden abgestellt.

Unbekannte Täter stahlen in diesem Moment die Handtasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei der Beute handelt es sich um eine braune Umhängetasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Hochwertiges Fahrrad bei Probefahrt unterschlagen

Gudensberg (ots) – 02.12.2020, 11:00 Uhr – Ein hochwertiges E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro unterschlug ein unbekannter Täter gestern Vormittag im Rahmen einer Probefahrt in einem Fahrradladen in der Metzer Straße. Der unbekannte Mann begab sich in das Fachgeschäft und ließ sich in englischer Sprache zum Kauf eines hochwertigen Pedelecs beraten. Anschließend wollte der Mann eine Probefahrt mit einem Pedelec machen. Für die Probefahrt wurde ihm ein schwarz/blaues Scott Genius eRide 920 übergeben.

Der Mann hinterließ eine Geldbörse als Sicherheit. Von der Probefahrt mit dem Rad kam der Mann nicht zurück.

Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 185 cm groß, hat eine normale Statur und

dunkle Haare. Es soll sich um einen “südländischen” Typ handeln.

Zur Tatzeit trug er eine Jeans und einen dunkelgrauen Mantel.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

