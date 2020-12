Frankfurt: Festnahme nach versuchtem Raub auf Ex-Freundin

Frankfurt-Niederursel (ots)-(wie) – Mittwochnachmittag 02.12.2020 gipfelte ein Trennungsstreit zwischen einem 26-Jährigen und einer 21-Jährigen in einem versuchten Raub. Das Paar trennte sich vor einem Monat. Der 26-jährige Mann suchte in der Folgezeit seine Ex-Partnerin mehrmals auf. So auch Gestern.

Er begab sich zu ihrer Wohnung in den Gerhart-Hauptmann-Ring und forderte die Herausgabe ihres Handys. Als ihm dies verwehrt wurde, trat er die Wohnungstür ein und wollte das Mobiltelefon der 21-Jährigen gewaltsam entreißen. Als ihm dies nicht gelang und Nachbarn die Polizei verständigten, flüchtete der mutmaßliche Räuber zu einem Bekannten nach Bockenheim. Die nachfolgenden Ermittlungen führten die Fahnder dann zur Wohnung des Bekannten und sie nahmen den 26-jährigen Mann fest.

Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Er wird am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Festnahmen nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) Am Mittwoch 02.12.2020 gegen 16.30 Uhr, erfolgte die Festnahme zweier junger Männer (16 und 17 Jahre alt) durch eine Funkstreife des 8. Polizeirevieres. Die beiden Tatverdächtigen führten einen Trolley der Marke Samsonite mit sich, der sich zuvor in einem Mercedes befand, der in der Holbeinstraße geparkt war.

An dem Fahrzeug war die Fensterscheibe der Beifahrertür eingeschlagen worden. Der Trolley befand sich im Fußraum vor dem Beifahrersitz. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

07.Dezember 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße

08.Dezember 2020: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Mainzer Landstraße

09.Dezember 2020: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest

10.Dezember 2020: Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

11.Dezember 2020: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

