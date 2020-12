Polizei Eschwege

Autofahrer kollidiert mit geparktem Lkw und wird schwer verletzt – Schaden 16.000 Euro

(ots) – Am Mittwochmorgen 02.12.2020 war ein 63-Jähriger aus dem Ringgau mit einem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße L 3424 von Langenhain in Richtung Eschwege unterwegs. Gegen 10.15 Uhr prallte der 63-Jährige etwa in Höhe der Blauen Kuppe, vermutlich aus Unachtsamkeit, frontal gegen einen am rechten Fahrbahnrand im Bereich einer beschilderten Baustelle abgestellten Lkw.

Der Mann wurde mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Klinikum Werra-Meißner verbracht. Sowohl bei dem Sprinter, als auch bei dem Lkw entstand Sachschaden von jeweils 8.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde außerdem die Feuerwehr hinzugezogen, welche die Fahrbahn mit Bindemitteln abstreuen musste.

Vandalismus an Humboldtschule – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Zwischen Dienstagabend 01.12.2020 gegen 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 02.12.2020 gegen 08.30 Uhr haben Unbekannte auf dem Gelände der Alexander-von-Humboldtschule in Eschwege mehrere Sachbeschädigungen begangen. Die Unbekannten sprühten mit gelber Farbe mehrere Symbole an die Gebäudewände.

Ebenfalls mit gelber Farbe besprüht wurden zwei aufgehängte Plakate und auch die Wände der Damen- und Herrentoilette. Außerdem warfen die Täter mehrere Mülltonnen und eine Bank um, wodurch ebenfalls Beschädigungen entstanden. Der Schaden wird auf insgesamt 250 Euro beziffert.

Fahrraddiebstahl – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Zwischen Mittwochabend 02.12.2020 gegen 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen 03.12.2020 gegen 07.15 Uhr haben Unbekannte im Kastanienweg in Eschwege zwei Fahrräder geklaut. Die Räder waren auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses abgestellt und wurden von den Tätern samt Schloss entwendet.

Bei den Rädern handelt es sich zum einen um ein schwarz-rotes Mountainbike Modell TerraFox,

das andere ist ein Downhill-Mountainbike der Marke Scott in der Farbe Gelb.

Der Stehlwert wird insgesamt auf 500 Euro beziffert.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt unter der Nummer 05651/925-0 die Polizei in Eschwege entgegen.

Zweimal Graffiti an Hauswand – Polizei sucht Zeugen

(ots) – In der Gebrüderstraße in Eschwege wurden am Mittwochmorgen 02.12.2020 um 09.30 Uhr frische Graffiti-Schmierereien an einer Hauswand festgestellt und zur Anzeige gebracht. Verursacht wurden die Schmierereien von Unbekannten offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.

(ots) – Ein weiterer Fall von Graffiti ereignete sich in der Mauerstraße von Eschwege. Unbekannte besprühten eine Wand der Kindertagesstätte mit gelber Farbe, wodurch ein Schaden von 150 Euro entstand. Die Tat passierte zwischen Dienstagabend 01.12.2020 gegen 18.00 Uhr und Mittwochmorgen 02.12.2020 gegen 10.30 Uhr.

Hinweise in den genannten Fällen an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

400 Euro Schaden durch geplatzten Reifen – Polizei sucht Verursacher von verlorener Ladung

(ots) – Am Mittwochabend 02.12.2020 gegen 17.35 Uhr war eine 60-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf auf der B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege unterwegs. Als die 60-Jährige im Bereich des zweispurigen Streckenabschnitts Richtung Eschwege ein Auto überholen wollte, überfuhr die Frau mehrere Steine, offenbar verlorene Ladung, wodurch am Wagen der Frau ein Reifen platzte.

Der Schaden an dem Auto, welches nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wird auf 400 Euro beziffert. Aufgrund der verlorenen Steine ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Verkehrsteilnehmer, der die Ladung verloren hat.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

19-jähriger Autofahrer nimmt Klein-Lkw die Vorfahrt

Ein weiterer Unfall im Bereich der B 27 geschah am heutigen Donnerstagmorgen. Gegen 07.35 Uhr übersah ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege beim Auffahren auf die Bundesstraße B 27 in Bad Sooden-Allendorf einen bevorrechtigten Klein-Lkw, mit dem ein 61-Jähriger aus Witzenhausen auf der

B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Eschwege unterwegs war.

Im Einmündungsbereich Nordbrücke/Auffahrt B 27 Richtung Eschwege kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Gemeinschädliche Sachbeschädigung – Polizei sucht Zeugen

Eine gemeinschädliche Sachbeschädigung haben Mitarbeiter der Stadt Bad Sooden-Allendorf bereits am 23.11.2020 festgestellt und gestern dann zur Anzeige gebracht. Unbekannte hatten in Bad Sooden-Allendorf “Im Eilse”/“Unter den Weingärten” drei Holzpfähle beschädigt und z.T. geklaut, an denen Hinweisschilder für Wanderwege montiert waren. Den Schaden beziffert die Polizei auf 150 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0.

Polizei Sontra

22-jährige Autofahrerin nimmt 55-Jährigen die Vorfahrt – Schaden 20.000 Euro

(ots) – Am Mittwochnachmittag 02.12.2020 um kurz nach 14.00 Uhr befuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Herleshausen die Eisenacher Straße aus der Ortslage von Herleshausen kommend in Richtung Einmündung L 3251. Beim Abbiegen nach links in Richtung Autobahnauffahrt A 44 übersah die 22-Jährige einen vorfahrtberechtigten 55-jährigen Autofahrer aus Rotenburg a.d.F., der auf der L 3251 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Eisenach unterwegs war.

Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, am Fahrzeug der Verursacherin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro, an dem anderen Fahrzeug wurde der Schaden auf 15.000 Euro beziffert.

Klein-Lkw beschädigt Auto beim Ausparken

(ots) – Am Mittwochabend 02.12.2020 um kurz vor 19.00 Uhr hat ein 37-jähriger Klein-Lkw-Fahrer aus Wutha-Farnroda beim Rückwärtsausparken einen geparkten BMW beschädigt.

Der Unfall geschah in Sontra in der Straße Niederstadt.

An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr – Schaden 2250 Euro

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstagmorgen um 07.50 Uhr in der Göttinger Straße von Sontra. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Sontra befuhr die Göttinger Straße aus Richtung B 27 kommend in Richtung Innenstadt und geriet dann aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer 32-jährigen, ebenfalls aus Sontra stammenden, Autofahrerin kollidierte.

Die Frau war noch ausgewichen, konnte aber die Kollision nicht mehr ganz vermeiden. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von 2.250 Euro.

Der Verursacher und ein im Auto der Frau befindliches Kind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pfanne auf Herd vergessen – 3 Bewohner mit Rauchintoxikation im Krankenhaus

(ots) – Am Mittwochabend 02.12.2020 mussten Feuerwehr und Polizei in die Leimenkaute nach Hessisch Lichtenau ausrücken. Gegen 22.15 Uhr war es in einem Wohnhaus zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, nachdem Bewohner in der Küche nach der Essenszubereitung eine Pfanne auf dem Herd stehen ließen, dieser aber noch in Betrieb war. Daraufhin schmolzen offenbar Plastikteile an der Pfanne und es kam zu einer größeren Rauchentwicklung. Die Feuerwehr betrat mit Atemschutzgeräteträgern den Wohnbereich und konnte in der Küche den Brandherd beseitigen.

Die drei Bewohner, eine 91-jährige und eine 60-jährige Frau, sowie ein 72-jähriger Mann wurden aus dem Haus geleitet und dem Rettungsdienst zugeführt. Nach einer kurzen Erstversorgung vor Ort wurden die drei Hausbewohner jeweils mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand lediglich ein geringer Schaden durch die verbrannte Pfanne, zu einem Gebäudeschaden o.ä. kam es nicht.

Geparktes Auto im Vorbeifahren beschädigt

Eine 49-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau hat am Donnerstagmorgen um 08.20 Uhr beim Befahren der Poststraße in Hessisch Lichtenau im Vorbeifahren aus Unachtsamkeit einen geparkten Pkw am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Schaden an den beteiligten Autos wird auf je 100 Euro beziffert.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen