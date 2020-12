Kirchheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 03.12.2020 um etwa 06.40 Uhr findet ein Passant vor dem Anwesen Erlenstraße 14 einen blutenden Mann. Der Notarzt versorgte den 34-jährigen Kirchhainer bevor der Rettungswagen ihn ins Krankenhaus fuhr. Der Mann erlitt schwere Hämatome im Gesicht und eine Platzwunde am Kopf. Nach den ersten Ermittlungen war der Mann zu Fuß unterwegs. Er hat die Angreifer nach eigenen Aussagen nicht kommen sehen.

Plötzlich waren zwei Personen hinter ihm, rissen ihn zu Boden und schlugen mehrfach auf ihn ein.

Die Personen flüchteten ohne ein weiteres Vorgehen.

Zur Motivation der Angreifer gibt es zurzeit keine Anhaltspunkte. Aufgrund der Dunkelheit, des Angriffs von hinten und der erlittenen Verletzungen gibt es zu den Angreifern keine Beschreibung. Auch Hinweise zu ihrer Fluchtrichtung fehlen.

Erste Befragungen in der Nachbarschaft brachten ebenfalls keine Erkenntnisse. Wer war zur Tatzeit in der Erlenstraße oder Umgebung unterwegs? Wem sind zwei Personen durch ihr Verhalten z. B. durch scheinbares Warten in der Erlenstraße, durch Rennen oder schnelles Gehen nach der Tat oder durch Blutspuren an Händen oder Kleidung aufgefallen?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

