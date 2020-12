Metropolchronicles Good Morning America – Wann beginnt der weltweite Schlag? – 03.12.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Die gesamte Welt befindet sich in einem Stillstand. Nicht nur in Amerika warten die Menschen gespannt auf den Ausgang der Schicksalswahl. Interessant ist die Tatsache, dass sich trotz der vielen Beweise und Zeugenaussagen über mehrfache Hearings hinweg in den umkämpften Staaten, nichts bewegt. Das ist die längste US-Wahl in der Geschichte.

Weil die Medien in den USA, genauso wie bei uns die Fakten nicht veröffentlichen, sind die Trump-Anwälte und Unterstützer dazu übergegangen sogenannte „Stop-The-Steal-Rallys“ zu veranstalten. So fand gestern in Atlanta eine solche Veranstaltung statt. Lin Wood einer der Anwälte des Trump-Teams und Sidney Powell, externe Anwältin stellten sich der Menge und zählten nochmals die Verbrechen auf, die aktuell begangen werden. Und hier sprechen wir inzwischen von hochkrimiminellen Vorgängen bis hin zu Hochverrat. Am Ende ist dieses Schauspiel, welches wir seit 2016 erleben, der grösste, schlimmste und am längsten andauernde Putsch gegen einen US-Präsidenten. Das ist einmalig in der Geschichte der Menschheit.

Allen Akteuren droht die Todesstrafe

Donald Trump hat nicht umsonst die Todesstrafe auf Bundesebene wieder einführen lassen und verschiedene Todesarten freigegeben. Das ist längst kein Spaß mehr. So haben die kriminellen Kartelle und die Medien, die sich an dem über 4 Jahre andauernden Putsch gegen den US-Präsidenten beteiligen, keine Chance mehr. Sie müssen bis zum Schluss lügen und versuchen Trump aus dem Amt zu bekommen. Schaffen sie das nicht, erwarten sie Militärgerichtsverfahren und am Ende sogar die Todesstrafe.

Die Rede die vieles ändert

Nun leitet der amtierende US-Präsident Donald J. Trump mit seiner Rede gestern ein neues Kapitel ein.

Am gestrigen Abend hat er eine beachtenswerte Rede gehalten. In der 46-minütigen Ansprache an das amerikanische Volk und die Welt hat er unmissverständlich erklärt, was die Aufgabe eines amerikanischen Präsidenten ist und wie er weiter vorgehen wird. Die Aufgabe eines Präsidenten ist es, für die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen zu sorgen und die Verfassung sowie die Gesetze zu schützen.

Die lächerliche Bidenlüge

Trump hat nachweislich ganze Städte in Bewegung gesetzt. Während sein Widersacher Biden beispielsweise in Las Vegas, einer 500.000 Menschenmetropole lediglich eine Handvoll Journalisten, 10 Zuschauer und eine Latino-Band zusammen brachte. Auch in anderen Gegenden standen die Biden-Klatscher verloren und als Häufchen Elend in der Gegend herum. Dies kann man hundertfach im Netz nachprüfen. Alleine schon deswegen ist ein solches Wahlergebnis kaum möglich.

Diese Wahl sorgte für einmalige Vorgänge

Längst Tote haben nicht nur gewählt – Sie haben sich auch vorab registriert

Stimmzettel wurden 50- manchmal 100-fach zusätzlich in die Zählmaschinen geschoben

Signaturen konnten nicht überprüft werden, da die Wahlbeobachter teils mit körperlicher Gewalt daran gehindert wurden.

In vielen Countys erreichte die Wahlbeteiligung bis zu 130%

Als in verschiedenen Bundesstaaten Biden zu verlieren drohte, gab es plötzlich einen Sprung und eine unnormal hohe Anzahl von Stimmen für Biden wurde eingespeist

Viele Unterschriften gleichen sich, sagten Zeugen unter Eid aus

Eine Zeugin, die eine Zählmaschine bediente berichtete, dass sie Trump-Zettel einscannte und das Programm daraus offenbar Biden-Stimmen machte

Am 4. November ist es bei der DE-CIX in Frankfurt (Internetknotenpunkt) zu einem Trafficanstieg gekommen, der ausserhalb des Normalen liegt. Dieser lag bei 10 Terrabit/s. Beobachter vermuten, dass dies mit dem Server in Frankfurt zu tun haben könnte, während dieser in die Wahl eingegriffen habe.

Diese Liste enthält noch nicht die Drohungen und Körperverletzungen, denen die Trump-Wahl-Beobachter ausgesetzt waren. Sie alle sagten bei den Senats-Hearings in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia das gleiche aus.

Ein IT-Experte spricht bei einer Anhörung Klartext

Ein Experte wurde am Ende seiner Ausführungen befragt, wie er die Lage und die Zahlen einschätze. Er warnte deutlich: „Herr Vorsitzender. Ich würde diese Unterlagen zur Wahl nicht unterschreiben, weil ich mich damit strafbar mache und ins Gefängnis gehe.“ Dies war auch für den Senatsvorsitzenden eine sehr direkte Warnung.

Für die weltweiten Lügen- und Zensurmedien geht es ums nackte Überleben

Bei den am 3. November stattgefundenen Präsidentschaftswahlen tauchten eine Vielzahl von Unregelmäßigkeiten auf. Dies sei für Wahlen in dieser Größenordnung normal, hiess es von den Demokraten. Jenseits der Normalität liegen konkrete Beweise für millionenfachen Wahlbetrug offensichtlich bereits auf dem Tisch. Diese kriminellen Vorgänge wurden gestern Abend sowohl von Trump als auch während der verschiedenen Hearings in den Bundesstaaten deutlich offen gelegt. Nun ist jedoch zu sehen, dass der Mainstream und weite Teile der internationalen Politik in völligem Realitätsverlust und fast schizophrenen Entgleisungen, genau diese Rechtmäßigkeit der Überprüfung der ordnungsgemäßen Wahlabläufe als illegitim brandmarken.

Das weltweite Kartell der Kriminellen

Das weltweite Kartell aus sogenanntem Deep State und internationalen Fake-Mainstream-Medien verdreht vorsätzlich die sachlich vorgetragenen Beweise. Die juristische Aufarbeitung und Bewertung durch die Bundesstaaten und in der Folge dem „Supreme Court der Vereinigten Staaten“ werden ins absolute Gegenteil verkehrt. Was wir derzeit sehen ist die Schaffung einer künstlichen Realität. Der Versuch der Manifestierung einer Lüge. Dies stellt letztendlich den verzweifelten Endkampf des politischen und wirtschaftlichen Betrugssystems des vergangenen Jahrhunderts offen dar.

Trump wird das Weisse Haus nicht verlassen – Das System fällt zusammen

Nach unserer Einschätzung wird Donald Trump die kommenden vier Jahre weiterhin im Amt bleiben. Jedem ernsthaften Betrachter der Vorgänge rund um die Präsidentschaftswahl ist es offensichtlich, dass das Ergebnis nur eine komplette Zerstörung des politischen und medialen Narrativ der vergangenen Wochen sein kann. Herr Biden und weite Teile der Demokratischen Partei Amerikas, aber auch die Scheinmandateträger der BRD werden diese US-amerikanische Präsidentschaftswahl politisch nicht überleben. Als Folge der zu erwartenden juristischen Aufarbeitung dieses massiven Betrugs, der ungeheuren Manipulation und der unfassbaren Korruption, wird es vermutlich nur einen Weg für Amerika geben. Donald Trump muss das Kriegsrecht verhängen. Dazu passt, dass Sidney Powell eine Lizenz als Militär-Anwältin besitzt und bei der Veranstaltung in Atlanta eine Jacke im Millitärstil trug.

Der Server in Frankfurt

Über die Mainmetropole sollen US-Wahldaten und Manipulationsdaten geflossen sein. Trifft dies zu, dann dürfte bei uns sehr bald das Licht ausgehen. Dann sind wir Teil der gigantischen Wahlbetrugsmaschinerie in einem bisher nicht bekannten Ausmaß.

Durch diese von Zeugen mehrfach dargelegte Serververnetzung wird die Präsidentschaftswahl auch unserem BRD-Verwaltungskonstrukt der Besatzungsokkupation Deutschlands, das Ende bereiten.

Das Ende der BRD

Ab diesem Punkt ist es auf sauberem juristischen Weg nur noch vorstellbar, dass Deutschland aus der Besatzungszeit der vergangenen 75 Jahre entlassen wird und eine souveräne, freie Übergangsregierung des Deutschen Reiches bildet, welche sofort die Verantwortung für dieses Land übernimmt. Die Alliierten haben das Deutsche Reich vor knapp 10 Jahren wieder aktiviert.

Die Trump-Administration ist am Zug

Wenn die rechtsstaatlichen Strukturen in Amerika für die nachhaltige Veränderung der politischen Landschaft gesorgt haben, werden wir hier in Deutschland den Weg zur Beendigung der Nachkriegsordnung einschlagen. Dafür ist es notwendig, dass die Trump-Administration, die über vier Jahre gesammelten Beweise der Einflussnahme auf Wahlen, der Behinderung des politischen und wirtschaftlichen, sowie sozialen Gefüges in Amerika, endlich offen legen. Angesammelt hat sich ein unglaublicher Datenbestand an Beweisen sowie hunderttausende Strafverfahren.

Amerika muss den Knoten lösen

Diese müssen nun umgesetzt werden, damit die bleierne Schwere der politischen und wirtschaftlichen Strukturen dieser Welt endlich abgestreift werden kann. Sobald es aus Amerika die entsprechenden Zeichen gibt und die juristischen Entscheidungen getroffen wurden, ist der Weg für uns frei die Selbstverantwortung für unser Land wieder zu übernehmen und gemeinsam mit den ehemaligen Weltkriegsgegnern die kranken Strukturen der sogenannten Nachkriegsordnung hinter uns zu lassen.

Der Weltfrieden wird kommen

Die unsäglichen, dauerhaften Kriege dieser Welt und das betrügerische Finanzsystem können beendet und die Zukunft einvernehmlich geregelt werden. Die ersten Schritte dazu wurden bereits eingeleitet.