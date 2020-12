Pkw gestohlen, Wiesbaden-Breckenheim, Ahornstraße 02.12.2020, 17:00 Uhr bis 03.12.2020, 11:45 Uhr

(mv) Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag wurde in der

Ahornstraße in Wiesbaden-Breckenheim ein Pkw entwendet. Bei dem Pkw handelt es

sich um einen grauen BMW 540i mit dem amtlichen Kennzeichen WI-GU 339. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise

zu dem eventuellen Täter oder dem Verbleib des Pkw geben können, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Diebstahl eines Pkw, Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, 22.10.2020, 17:00 Uhr bis 02.12.2020, 16:00 Uhr

(mv)Im Zeitraum vom 22.10.2020 bis zum Mittwoch, 02.12.2020, 16:00 Uhr, wurde in

Wiesbaden-Nordenstadt, in der Straße Ostring, in Höhe eines dortigen Hotels, ein

abgestellter Pkw entwendet. Bei dem Wagen handelt es sich um einen schwarzen

Dodge Caliber mit dem griechischen Kennzeichen EBK – 7651 im Wert von ca. 2.000

Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die Angaben zu dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich unter der

Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Werkzeug aus Pkw entwendet, Wiesbaden, Parkstraße, 01.12.2020, 18:00 Uhr bis 02.12.2020, 06:55 Uhr

(mv) In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen wurde in der Parkstraße in

Wiesbaden ein Baustellenfahrzeug aufgebrochen und diverses Werkzeug daraus

entwendet. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe des weißen Kombis, der in

Höhe eines dortigen Hotels geparkt war, ein und entwendeten verschiedene

hochwertige Werkzeuge in einem Gesamtwert von ca. 2.000 Euro. Der am Fahrzeug

entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Zeugen und Hinweisgeber

werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei, welche die

Ermittlungen aufgenommen hat, unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu

setzen.

Keller aufgebrochen, Mainz-Kastel, Eleonorenstraße, 25.11.2020 bis 02.12.2020

(mv) Im Zeitraum vom Mittwoch, 25. November 2020 bis zum Mittwoch, 02. Dezember

2020 wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Eleonorenstraße in Mainz-Kastel ein

Kellerverschlag aufgebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich auf nicht

bekannte Art und Weise Zugang zu dem Kellergeschoss des Hauses und brachen dort,

durch Herausbrechen einer Holzlatte, in einen Kellerverschlag ein. Aus diesem

wurde diverses Werkzeug in einem Gesamtwert von ca. 350 Euro entwendet. Zeugen,

die Angaben zum Tatzeitpunkt oder eventuelle Täter machen können, werden

gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345- 2440 in

Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Umhängetasche, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 02.12.2020, 15:27 Uhr bis 16:03 Uhr

(mv) Am Mittwochnachmittag wurde aus einem Bus der Linie 275, Haltestelle am

Landeshaus, eine Umhängetasche entwendet. Ein 29-jähriger Mann stellte seine

dunkle Umhängetasche neben sich auf den freien Sitz im Bus und schlief kurz ein.

Als er am Hauptbahnhof in Wiesbaden aus dem Bus steigen wollte, kam eine Frau

auf ihn zu und teilte ihm mit, dass ein dunkelhäutiger Mann die Umhängetasche

beim Aussteigen an der Haltestelle „Am Landeshaus“, mitgenommen hätte. Weitere

Angaben zum Täter wurden seitens der Zeugin nicht getätigt. Die Höhe des

Diebesgutes beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem

Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Randalierer in Linienbus, Wiesbaden, Berliner Straße im ESWE Bus der Linie 5, 02.12.2020, 09:10 Uhr

(mv) Am Mittwochmorgen kam es zu einem Vorfall mit einem Randalierer im ESWE-Bus

der Linie 5 nach Erbenheim. Ein 60-jähriger Mann gab sich als Polizist aus und

sprach massive Drohungen gegen die anderen Fahrgäste aus. Auch beleidigte er den

Busfahrer, der inzwischen die Polizei verständigt hatte. Der Randalierer konnte

beim nächsten planmäßigen Halt des Busses durch eine Funkstreife festgenommen

werden. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 60-Jährige einer

psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Rotlicht missachtet und Radfahrer verletzt, Wiesbaden, Biebricher Allee, 02.12.2020, 17:12 Uhr

(mv)Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Biebricher Allee ein

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. In Höhe der

Biebricher Allee 107 übersah ein 22-jähriger Pkw-Fahrer eine rotzeigende Ampel

und stieß daraufhin mit einem Radfahrer zusammen, der bei grünzeigender Ampel

die Biebricher Allee überquerte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht

verletzt und durch einen Krankenwagen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht.

Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Schwer verletzte Person nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße 02.12.2020, 10:40 Uhr

(mv) Am Mittwochvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der

Carl-von-Ossietzky-Straße in Wiesbaden-Klarenthal, bei dem eine Frau schwer- und

eine weitere leichtverletzt wurde. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin fuhr aus einem

Grundstück auf die Fahrbahn und stieß dort mit einer 53-Jährigen zusammen, die

mit ihrem Pkw die Straße aus Richtung Goerdelerstraße befuhr. Durch die

Kollision wurde das Auto der 65-jährigen Frau gegen ein weiteres, dort geparktes

Auto, geschoben. An allen 3 Pkw entstand Sachschaden, der sich auf ca. 10.500

Euro beläuft. Während die 65-Jährige nur leicht verletzt und nur ambulant

behandelt werden musste, musste die 53-Jährige in ein Krankenhaus gebracht und

dort stationär aufgenommen werden. Zwei der beschädigten Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

27-Jähriger von Unbekannten angegriffen – Wer kann Angaben machen?, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße Montag, 30.11.2020, gegen 18:00 Uhr

(ka)Am Montagabend ist ein 27-Jähriger von drei bislang unbekannten Tätern in

Bad Schwalbach zunächst angesprochen und im weiteren Verlauf angegriffen worden.

Die Angreifer sollen den Geschädigten gegen 18:00 Uhr in der Bahnhofstraße vor

einem Lebensmittelmarkt aufgefordert haben, ihnen Zigaretten auszuhändigen. Als

der junge Mann der Aufforderung nicht nachkam, sollen sie ihn körperlich

angegangen haben, weshalb der 27-Jährige zu Boden stürzte. Der Geschädigte

konnte anschließend fußläufig flüchten, wobei er dabei sein Mobiltelefon verlor.

Seinen Angaben zufolge habe es sich bei einem der Täter um einen ca. 1,80 Meter

großen Mann mit einem pausbäckigen Gesicht gehandelt. Die Jacke, Mütze, Hose und

Umhängetasche des Angreifers seien gänzlich schwarz gewesen. Beim zweiten Täter

habe es sich um einen ca. 1,80 Meter großen und extrem schlanken Mann gehandelt,

dessen Gesicht eher eingefallen gewirkt habe. Gekleidet sei dieser Angreifer mit

einer blauen Weste, einer blauen Jeans und einer dunkelblauen Wintermütze

gewesen. Der dritte Täter sei etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, von

korpulenter Statur und insgesamt dunkel bekleidet gewesen. Zeugen, die den

Vorfall beobachtet haben und Angaben zu den Tätern und zum Tatgeschehen machen

können, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0.

Vorfahrt genommen und geflüchtet – Fahrgast verletzt, Idstein, Wiesbadener Straße / Schulze-Delitzsch-Straße, Mittwoch, 02.12.2020, gegen 11:45 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochvormittag eine 51-jährige Frau in

Idstein leicht verletzt worden. Gegen 11:45 Uhr befuhr der 54-jährige Fahrer

eines Linienbusses die Wiesbadener Straße in Richtung Innenstadt und im weiteren

Verlauf den Verkehrskreisel zur Schulze-Delitzsch-Straße. Zeugenaussagen zufolge

soll ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem schwarzen Mercedes Benz

A-Klasse aus der Schulze-Delitzsch-Straße in den Kreisel vor den Linienbus

eingefahren und dabei dessen Vorfahrtsberechtigung missachtet haben. Der

54-Jährige bremste den Bus bis zum Stillstand ab, in Folge dessen die 51-jährige

Businsassin stürzte und sich dabei verletzte. Die Frau musste zur weiteren

medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche

Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten

als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 zu melden.

Beim Wenden Hoftor beschädigt – Zeugen gesucht, Waldems, Steinfischbach, Am Mühlweg, Mittwoch, 02.12.2020, 10:30 Uhr

(ka)Bei einem Wendemanöver hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in

Steinfischbach das elektrische Hoftor einer 70-jährigen Hausbesitzerin

beschädigt. Um 10:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass der Fahrer eines weißen

Mercedes Benz Vito mit Kölner Kennzeichen im Bereich des Wohnhauses in der

Straße „Am Mühlweg“ wendete und dabei mit dem elektrischen Hoftor der

Geschädigten kollidierte. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher vom

Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Weitere

Zeugen, die das beschriebene Fahrzeug, das insbesondere auf der rechten

Fahrzeugseite Dellen und Kratzer aufweisen soll, gesichtet haben, wenden sich

bitte an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.