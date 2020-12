Haßloch: Digitalbotschafter nun auch in Haßloch – Otto Messer plant für 2021 unterschiedliche Angebote

Haßloch – Die Gemeindeverwaltung gratuliert Otto Messer, der erfolgreich an der Qualifizierung „Digitalbotschafter/innen RLP“ teilgenommen hat. Im August hatte die Gemeindeverwaltung auf das gemeinsame Angebot der StiftungMedienKompetenz Forum Südwest, des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie sowie der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland‐Pfalz aufmerksam gemacht und interessierte Haßlocher dazu ermutigt, sich zu Digitalbotschaftern qualifizieren zu lassen. „Mehr als 150 Digitalbotschafter/innen wurden bereits in Rheinland-Pfalz geschult und wir freuen uns, mit Otto Messer nun ebenfalls einen Digitalbotschafter im Großdorf begrüßen zu dürfen“, so der zuständige Dezernent und Beigeordnete Claus Wolfer.

Ziel des Projekts ist die Stärkung und Förderung der digitalen Teilhabe der älteren Generation. Gemeinsam mit den Digitalbotschaftern möchte die StiftungMedienKompetenz Forum Südwest ältere Menschen in Rheinland-Pfalz auf ihrem Weg in die digitale Welt begleiten und vor allem diejenigen abholen, die noch komplett offline sind und große Berührungsängste haben. Die Digitalbotschafterinnen und ‐botschafter sind grob gesagt also ehrenamtliche Technik‐ und Internettrainerinnen und ‐trainer, die bei der Ausarbeitung entsprechender Angebote von Medienpädagogen begleitet und unterstützt werden. Die Angebote der Digitalbotschafter sind kostenlos.

Otto Messer, der auch Mitglied im Seniorenbeirat Haßloch ist, ist bereits seit 2018 im Team des Haßlocher Internet‐Cafés für Senioren aktiv. Für 2021 hat der Haßlocher EDV-Fachmann Schulungen zu den Themen Online‐Banking und Einkaufen im Internet geplant. Details werden rechtzeitig bekanntgegeben. „Ich beabsichtige die Themen in Vorträgen vorzustellen und bei Bedarf in Einzelterminen zu intensivieren. Gerne besuche ich auf Wunsch Senioren, die nicht mobil sind, zuhause“, so Messer. Otto Messer ist unter der Telefonnummer 06324‐989146 erreichbar.

Unabhängig von den geplanten Angeboten des Digitalbotschafters ist das Internetcafé für Senioren im Haßlocher Kulturviereck geöffnet und bietet jeden Mittwoch Hilfestellungen rund ums Internet, Computer, Tablet und Smartphone. Durch die Vorgaben der aktuellen Corona-Verordnung ist das Platzangebot begrenzt und eine vorherige telefonische Anmeldung bei Herbert Dressler unter 06324‐989433 erforderlich.