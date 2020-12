Neustadt: Aktuelle VHS-Kurse – Videotelefonie und Bitcoins

Neustadt an der Weinstraße – Aktuelles Kursangebot der Volkshochschule Neustadt an der Weinstraße.

Onlinekurs: Videotelefonie mit Zoom

07.12.2020

15:30-17:00 Uhr

Gebühr: 20 €

Dozent: Klaus Lippert

Die Videotelefonie nimmt immer mehr zu. Dabei kann man zusätzlich zur Stimme das Bild übertragen und somit Gesten, die Umgebung, Fotos oder Dokumente zeigen und sehen. Wie das alles funktioniert und auf was man dabei achten muss wird anhand der Software „Zoom“ erklärt.

Mit Zoom können Sie schnell und einfach Videokonferenzen abhalten, ob privat, mit einer Lerngruppe oder einem Online-Kurs. Dieser Kurs findet live und ausschließlich online statt. Im Kurs wird die vhs.cloud eingesetzt, die Lernplattform für Volkshochschulen in Deutschland.

Voraussetzungen: PC- bzw. Smartphone-Grundkenntnisse, eigene E-Mail Adresse, Registrierung bei der vhs.cloud sowie PC mit Kamera und Internetzugang

(alternativ Smartphone oder Tablet).

Weitere Infos und Anmeldung unter 06321-8551564 oder unter https://vhs.link/xgRmt7 .

Vortrag: Goldrausch im Cyberspace – wie Bitcoins aus dem Nichts erschaffen werden

10.12.2020

18:30-20:00 Uhr

Ort: VHS Neustadt, Hindenburgstr. 14 oder online via Live-Stream möglich

Gebühr: 11 €

Dozent: Prof. Oliver Hummel

In wirtschaftlich unsicheren Zeiten suchen viele Anleger nach sicheren Geldanlagen. Bitcoins, andere Kryptowährungen und die Blockchain rückten dabei in den letzten Jahren in den Mittelpunkt des Interesses, weil sie, unbeeinflusst von Politik und Zentralbanken, eine stabile Währung für alle versprechen. Doch wie vertrauenswürdig kann eine Währung, die von Unbekannten aus dem Internet quasi aus dem Nichts erschaffen wird, eigentlich sein?

Dieser Vortrag wird „die Blockchain entwirren“ und das wunderbare mathematische System, das dem Bitcoin-Mining zugrunde liegt in einfachen Beispielen für jedermann verständlich erklären. Ferner werden die Zuhörer nach dem Vortrag besser verstehen, warum Bitcoins für Kleinanleger risikoreicher sind und wieso eine einzelne Überweisung mindestens so viel CO2 freisetzt, wie ein Flug von Frankfurt nach Hamburg pro Passagier.

Prof. Dr. Oliver Hummel ist Professor für Big Data an der Hochschule Mannheim und arbeitete zuvor als Entwicklungsleiter bei einer Software-Firma.

Rechtzeitige und verbindliche Voranmeldung notwendig.

Weitere Infos und Anmeldung unter 06321-8551564 oder unter https://vhs.link/kVPB8D.