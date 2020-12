Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 03.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 03.12.2020 gegen 02:00 Uhr konnte in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim ein 32-jähriger Fahrer eines Opel Signum einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Weiterhin waren noch weiße Pulverrückstände im rechten Nasenloch des Fahrers zu erkennen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnte eine Verpackung mit Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Bad Dürkheim: E-Scooter ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 02.12.2020 gegen 21:00 Uhr konnte im Triftweg in Bad Dürkheim der Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Versicherungskennzeichen war nicht angebracht, obwohl der Roller mindestens 20 km/h fahren kann. Da der 30-Jährige keine Versicherung abgeschlossen hatte, wird nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn ermittelt. Weiterhin konnten während der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werde. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein E-Scooter sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun weiterhin wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Wachenheim: Durchfahrtsverbot kontrolliert

Wachenheim (ots) – Am 02.12.2020 wurde im Zeitraum von 07:00 uhr und 08:00 Uhr in Wachenheim der Durchfahrtsweg zwischen „In den Weingärten“ und „Im Neuhaus“ kontrolliert. Vorausgegangen war eine Beschwerde eines Bürgers. Im Kontrollzeitraum konnten insgesamt 5 Fahrzeuge festgestellt werden, die bei erblicken des Streifenwagens scheinbar ihr Fehlverhalten erkannten, daher schnell wendeten und in die andere Richtung fuhren. Alle Fahrzeuge kamen aus den angrenzenden Wohngebieten.

Wachenheim: Ältere Dame reagiert vorbildlich auf Enkeltrick-Betrüger

Wachenheim (ots) – Auch am 02.12.2020 wurden im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr insgesamt 5 Einwohner in Bad Dürkheim und Wachenheim durch sogenannte „Enkeltrick-Betrüger“ angerufen. Eine ältere Dame reagierte auf die Frage „Oma hörst du mich?“ vorbildlich. Sie beendete das Telefonat sehr schnell & harsch mit den Worten „ich glaub du spinnst“ und weiteren Flüchen. Es funktionierte, denn bislang wurde sie nicht mehr durch die Betrüger angerufen. Es kam glücklicherweise in keinem der Fälle zu einem wirtschaftlichen Schaden. Ermittlungen ergaben, dass fast alle Rufnummern im Telefonbuch hinterlegt waren. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Marihuana gefunden

Haßloch (ots) – Nicht funktioniert hat der Versuch eines Quartetts, am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht (2. Dezember 2020, 23:30 Uhr) mit einem Deo Spray den Geruch von Marihuana zu überdecken. Vier junge Leute in einem Opel Corsa wollte sich eine Streife der Polizei Haßloch mal genauer anschauen, als sie einem wohl parfümierten Innenraum gegenüberstanden. Die Deo-Wolke verzog sich langsam, der Duft von „Gras“ zum Leidwesen der Insassen nicht. Bei einer 18-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim fanden die Beamten 8 Gramm der Cannabisblüten. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

