Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Neuental-Zimmersrode: Einbruch in Warenlager – Täter stehlen Bargeld

Homberg (ots)

Neuental-Zimmersrode Einbruch in Warenlager Tatzeit: 01.12.2020, 16:45 Uhr bis 02.12.2020, 08:40 Uhr In ein Warenlager in der „Appelwiese“ brachen unbekannte Täter in der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen ein und stahlen Bargeld. Die Täter begaben sich zu dem Warenlager und brachen dort eine Tür auf. Nachdem sie in das Lager gelangten, brachen sie eine weitere Tür zu Verkaufsraum auf. Aus dem dortigen Kassenbereich stahlen die Täter das zuvor entdeckte Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider,