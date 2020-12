Kreis Bergstraße

Viernheim: Tür hält Aufbruchsversuch stand / Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) – Die Tür einer Pizzeria in der Karl-Marx-Straße hielt dem

Aufbruchsversuch Krimineller stand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten Unbekannte im Tatzeitraum zwischen

Montagabend (30.11.) und Dienstagmittag (1.12.) ins Innere des Restaurants zu

gelangen, was ihnen misslang. Nachdem sich die Tür nicht öffnen ließ, versuchten

die Kriminellen offenbar auch durch das Fenster in die Pizzeria zu kommen. Auch

dieser Versuch scheiterte, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Dennoch

hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe

der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

Bensheim: 22-jähriger Tatverdächtiger bei Vorführung geflüchtet

Bensheim (ots) – Derzeit laufen im Stadtgebiet Bensheim Suchmaßnahmen nach einem

22 Jahre alten Tatverdächtigen, der heute Mittag (2.12.) beim Amtsgericht

Bensheim vorgeführt werden sollte. Der 22-Jährige steht im Verdacht einen

Einbruch in einen Handyladen in der Nacht zum Dienstag (1.12.) begangen zu

haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei unter anderem mit mehreren

Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem flüchtigen Mann. Zuletzt wurde

er gegen 13.15 Uhr in der Fehlheimer Straße gesichtet. Der 22-Jährige ist circa

1,72 Meter groß, hat blonde kurze Haare und eine schlanke Statur. Er ist mit

einem weißen Jogging-Anzug und weißen Turnschuhen der Marke „Nike“ unterwegs.

Auch die zuvor angelegten Handschellen soll der Flüchtige nach jetzigem

Kenntnisstand noch tragen.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei die Anwohner, Passanten oder

Fahrzeugführer. Lassen Sie keine fremde Person in Ihr Haus hinein oder nehmen

diese per Anhalter mit. Wer Hinweise zum Aufenthalt des Flüchtigen geben kann,

wird gebeten, sich über den Notruf der Polizei unter der 110 oder bei jeder

anderen Polizeidienststelle zu melden.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Baucontainer im Visier von Dieben

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (1.-2.12.) ist der Baucontainer auf

einem Baustellengelände in der Marienburger Straße in das Visier von Dieben

geraten. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Diebe unberechtigt

Zugang und entwendeten mehrere Werkzeuge im Wert von rund 3000 Euro. Darunter

unter anderem ein Heizgerät beziehungsweise Heizlüfter. Für den Abtransport

ihrer Beute dürften die Kriminellen ein Fahrzeug benutzt haben. Möglicherweise

wurden sie bei ihrem Vorgehen beobachtet? Zeugen, die in diesem Zusammenhang

Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in

Pfungstadt (DEG), in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 06157/95090 sind

die Ermittler für Hinweise zu erreichen.

Darmstadt: Zahlreiche Anrufe durch falsche Polizeibeamte/Polizei warnt

Darmstadt (ots) – Erneut erfolgt eine Warnmeldung der Polizei zu Anrufen

falscher Polizeibeamter.

Am Dienstag (02.12.) wurden bislang über 10 Bürgerinnen und Bürger im

Stadtgebiet und in Eberstadt durch angebliche Polizeibeamte angerufen.

Erfreulicherweise ist bislang kein Vermögensschaden bekanntgeworden.

Die Anrufer hatten vorgegaukelt, die Polizei hätte in der Nachbarschaft eine

Diebesbande festgenommen. Bei der hätte man eine Liste mit weiteren

Einbruchszielen gefunden, darauf befände sich auch der Name der jeweils

Angerufenen. Man wolle diese nun warnen sowie ihre Wertsachen in Sicherheit

bringen.

Zu solchen Anrufen gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das

Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den

Polizeinotruf 110.

Die Polizei ruft übrigens niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlicher

Kombination an.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Rohbau-Baustelle von ungebetenen Gästen heimgesucht

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Mittwoch (1.-2.12.) haben sich ungebetene Gäste

auf der Baustelle eines im Rohbau befindlichen Hauses im Hans-Steinmetz-Ring

rumgetrieben und einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Gewaltsam hatten die Täter die Eingangstür aufgebrochen und mutmaßlich nach

Wertgegenständen gesucht. Nach ersten Erkenntnissen machten die Kriminellen

keine Beute. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall

betraut und hat ein Verfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls

eingeleitet. Zeugenhinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer

06071/96560 entgegengenommen.

Groß-Gerau

Nauheim: Nach Messerangriff in Getränkemarkt- Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen der Tat

Nauheim (ots)

Nachdem ein 18 Jahre alter Kunde am Samstag (28.11.) in einem Getränkemarkt in der Königstädter Straße durch einen Messerstich lebensbedrohlich verletzt wurde (wir haben berichtet), wenden sich die Ermittler des für Tötungsdelikte zuständigen Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei nun noch einmal an die Bevölkerung.

Zur weiteren Klärung des exakten Tatablaufs bitten die Beamten Zeugen, die am Tag der Tat, gegen 16.45 Uhr, verdächtige Beobachtungen im oder vor dem Getränkemarkt gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06142/6960.

Ein 38-jähriger, der Tat dringend verdächtiger Mann sitzt seit Sonntag (29.11.) in Untersuchungshaft.