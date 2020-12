Karlsruhe – 20-Jähriger nach räuberischem Diebstahl in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 20-Jähriger wurde am Dienstag gegen 16:30 Uhr vor einem Kaufhaus in der

Kaiserstraße von zwei Ladendetektiven angehalten, nachdem er zuvor in dem

Geschäft eine Jacke in seinem mitgeführten Rucksack verstaut und die Kasse ohne

Bezahlung passiert haben soll. Daraufhin soll der Mann die Ladendetektive unter

Vorhalt eines Messers bedroht haben und unter Mitnahme des Diebesguts geflüchtet

sein.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnten den Tatverdächtigen im

Rahmen der eingeleiteten Fahndung wenig später festnehmen. Dabei stellten die

Beamten bei dem Mann neben dem mutmaßlichen Diebesgut weitere neuwertige

Bekleidungsstücke sowie ein Multifunktionsmesser sicher.

Am heutigen Mittwoch wurde der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung

getretene Tatverdächtige marokkanischer Nationalität auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl

erließ.

Karlsruhe – Autofahrer in Streit geraten – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend sind zwei Autofahrer in der Karlsruher

Innenstadt in Streit geraten. Da die Beteiligten die Geschehnisse komplett

unterschiedlich schilderten und mehrere Straftaten im Raum stehen, ist die

Polizei nun auf der Suche nach möglichen Zeugen des Vorgangs.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Autofahrer zusammen mit

seiner Lebensgefährtin kurz vor 16 Uhr die Linkenheimer Landstraße in Richtung

Innenstadt. Vor ihm fuhr ein 50-Jähriger, der mit seiner Ehefrau in einem BMW

Mini unterwegs war. Offenbar kam es hierbei angeblich aufgrund der zu langsamen

Geschwindigkeit des Vorausfahrenden beziehungsweise des dichten Auffahrens des

Nachfolgenden zu Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien. An der roten Ampel

der Kreuzung Adenauerring/Willy-Brandt-Allee eskalierte der Streit dann

offenbar.

Da die Beteiligten jedoch völlig unterschiedliche Angaben zu den Geschehnissen

machen und sich gegenseitig diverser Straftaten beschuldigen, sind die

ermittelnden Beamten nun auf der Suche nach unabhängigen Zeugen. Diese werden

gebeten, sich unter 0721/666-3311 beim Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz zu

melden.

Karlsruhe – Straßenverkehrsgefährdung an Fußgängerüberweg

Karlsruhe (ots) – An einem Fußgängerüberweg in der Karlsruher Innenstadt kam es

am Dienstagabend zu einer Straßenverkehrsgefährdung, bei dem ein Autofahrer

offenbar ungebremst auf einen Zebrastreifen zufuhr und ein darauf querender

Fußgänger dem Auto gerade noch ausweichen konnte. Die Polizei ist hierzu noch

auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 24-jährige Fußgänger gegen 18:30

Uhr die Sophienstraße nahe der Kreuzung mit der Leopoldstraße an einem

Fußgängerüberweg überqueren. Nachdem der 24-Jährige bereits auf die Fahrbahn

getreten war, näherte sich ein dunkelgrauer Chevrolet, der nach Angaben des

Geschädigten ungebremst auf den Zebrastreifen zufuhr. Der 24-Jährige musste sich

demnach mit einem Sprung nach hinten vor einer Kollision mit dem Fahrzeug

retten. Obwohl der Geschädigte laut rief, setzte der Fahrer des Wagens seine

Fahrt unvermindert fort. Verletzt wurde der 24-Jährige nicht.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ohne Erfolg. Auch

der Halter des flüchtigen Fahrzeugs konnte zunächst nicht erreicht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Straßenverkehrsgefährdung

aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Beim Fahrbahnüberqueren von Pkw gestreift

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte am Mittwochmorgen ein 10 Jahre alter

Junge, als er beim Überqueren der Fahrbahn in der Welschneureuter Straße von

einem Pkw touchiert wurde und dabei nur leichte Verletzungen davontrug.

Gegen 07:25 Uhr tritt der Junge, ohne zu schauen, hinter einem geparkten VW-Bus

auf die Fahrbahn und wird hierbei von einem vorbeifahrenden Auto gestreift. Der

10-Jährige wird hierbei leicht verletzt und klagte im Anschluss über Schmerzen

im Fuß. Vorsorglich wurde der junge Mann durch den alarmierten Rettungsdienst in

eine Klinik gebracht.

Karlsruhe – Kellerräume von Vereinsheim aufgebrochen

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum von Montag, 13

Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, zwei Kellerräume in einem Vereinsheim in Daxlanden

auf. Die Türen der Räume waren durch Vorhängeschlösser gesichert.

Aus einem der Kellerräume fehlt hochwertiges Werkzeug, was aus dem anderen

fehlt, ist noch unklar.

Täterhinweise gibt es bislang keine. Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – 33-Jähriger bei Raubversuch mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Karlsruhe – Ein 33 Jahre alter Mann wurde am Dienstag gegen 19.00 Uhr bei

einem Raubversuch mit einem Messer verletzt. Hierzu bittet das Raubdezernat der

Kriminalpolizei um Zeugenmeldungen.

Nach Aussage des Opfers hielt sich der Geschädigte zwischen der

Fautenbruchstraße und dem Tivoli-Platz, kurz vor der dortigen Bahnunterführung

in der Mittelbruchstraße auf. Drei junge Männer hätten ihn zunächst nach

Zigaretten und – nach deren Aushändigung – unter Einsatz eines Messers nach Geld

gefragt. Der 33-Jährige ergriff daher die Flucht und wurde noch von einem der

Täter mit dem Messer am Oberschenkel verletzt. Die Schnittwunde musste ambulant

im Krankenhaus versorgt werden. Danach verständigte der Geschädigte die Polizei,

deren Fahndung nicht mehr zum Erfolg führte.

Von den drei Tätern liegen folgende Beschreibungen vor:

Einer ist zwischen 18 und 25 Jahren alt, mit einer geschätzten Größe von 150 cm

auffallend klein, von normaler Statur. Er trägt kurzes, schwarzes, nach hinten

gegeltes Haar, einen schwarzen Schnauzbart und sei von kurdischem

beziehungsweise türkischem Aussehen. Der Mann sprach Deutsch mit leichten Akzent

und trug einen dunkelgrauen Pullover ohne Aufschrift sowie eine helle Jeans.

Die beiden Tatgenossen gleicher Erscheinung sowie auch gleichen Alters seien mit

175 bis 180 cm deutlich größer.

Der Kriminaldauerdienst Karlsruhe nimmt Zeugenhinweise unter 0721 666-5555

entgegen.

Philippsburg – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand

verletzt wurde, ereignete sich am Dienstagnachmittag im Kreuzungsbereich

Hans-Thoma-Straße / Poststraße in Philippsburg. Dabei entstand ein Sachschaden

von über 20.000 Euro.

Gegen 15:50 Uhr fuhr die 68 Jahre alte Unfallverursacherin die Poststraße in

Richtung Lessingstraße. Im Kreuzungsbereich Hans-Thomas-Straße übersieht sie die

von links kommende BMW-Fahrerin und prallt mit dieser zusammen. Der BMW wird in

der Folge um 180 Grad gedreht, sodass ein entgegenkommender Radfahrer einen

Zusammenprall seinerseits nur knapp verhindern konnte. Das Fahrzeug der

68-Jährigen wird abgewiesen und kommt letztendlich an einer Gartenmauer zum

Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.

Bruchsal – Randalierer leistet Widerstand

Karlsruhe – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02.20 Uhr, wehrte sich ein

29-jähriger Mann heftig gegen die Maßnahmen von Polizeibeamten, nachdem er zuvor

in der Wohnung seiner Freundin lautstark randaliert hatte.

Die Polizeibeamten waren von Nachbarn, die sich in ihrer Nachtruhe gestört

fühlten, alarmiert worden. In einer Wohnung in der Straße Am Fuchsloch schrie

wohl eine Person laut herum und auch Einrichtungsgegenstände seien

augenscheinlich zu Bruch gegangen. An der genannten Wohnung öffnete eine Frau

und gab an, dass ihr Freund schreien und Sachen herumwerfen würde, sie selbst

sei von ihm aber nicht angegangen worden.

Weil weitere Störungen anzunehmen waren, da der Mann sich nicht beruhigte,

sollte er in Gewahrsam genommen werden. Er wehrte sich heftig gegen die

sucht Zeugen

Karlsruhe – Nach einem sogenannten Tageswohnungseinbruch am Dienstag

zwischen 08.20 Uhr und 15.45 Uhr in der Hangstraße in Wolfartsweier sucht die

Kriminalpolizei Zeugen. Ein Nachbar hat in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 11.30

Uhr zwei dunkel gekleidete Personen auf dem betroffenen Anwesen gesehen und

mutmaßte wegen der geringen Größe von geschätzten 165 cm, es handle sich um

Kinder, weshalb er nicht die Polizei verständigt hat. Möglicherweise handelte es

sich dabei aber um die Einbrecher.

Die unbekannten Täter öffneten vermutlich mit Hilfe eines Schraubendrehers

gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses und durchwühlten im Innern die

Behältnisse auf der Suche nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie neben

Schmuck auch geringe Bargeldbeträge.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten,

sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Bruchsal – Mit Schutzplanke kollidiert

Karlsruhe – Eine Leichtverletzte sowie ein Sachschaden von rund 7.000 Euro

sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der

Kreisstraße 3502 ereignete.

Gegen 21:25 Uhr fuhr die 25 Jahre alte Unfallverursacherin von Helmsheim in

Richtung Obergrombach, als sie zwischen dem Waldparkplatz und dem Hundeverein

die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In der Folge kam sie nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Im weiteren Verlauf geriet ihr

Fiat ins Schleudern und kam letztendlich in einem Straßengraben zum Stillstand.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall die 25-jährige Frau nur leicht verletzt.

Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die Fahrerin zur weiteren

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und

musste abgeschleppt werden.

