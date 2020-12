Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Geländewagen mit hochwertigem Werkzeug entwendet – Täter unbekannt – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein oder mehrere unbekannte Täter

entwendeten in der Tom-Bullus-Straße einen Nissan Navara. Der Geländewagen war

am Montagabend gegen 18 Uhr von seinem Besitzer vor dem Anwesen abgestellt

worden. Am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr stellte er das Fehlen des Fahrzeuges

fest. Im Fahrzeug befanden sich ein hochwertiger Schlagbohrer, die dazugehörigen

Akkus inklusive Ladegeräten sowie zwei Lasermessgeräte. Die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise zum Tathergang bzw. zu dem oder den unbekannten

Tätern geben können, setzen sich bitte mit dem Kriminaldauerdienst Telefon

0621/174-4444, in Verbindung.

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Komplettsatz Alufelgen mit Sommerreifen aus Garage entwendet – Schaden ca. 1.300 Euro – Zeugen gesucht

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter haben in der Nacht von

Sonntag auf Montag (29./30.11.2020) im Ortsteil Daisbach aus einer

unverschlossenen Garage in der Schulstraße vier Alufelgen mit Sommerreifen für

einem BMW im Wert von ca. 1.300 Euro entwendet. Das Diebesgut muss mit einem

Fahrzeug abtransportiert worden sein. Ob ein Tatzusammenhang mit einem weiteren

Diebstahl von Kompletträdern in der folgenden Nacht in Epfenbach (siehe

Pressemitteilung vom 02.12.20) besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

07263/910675 beim Polizeiposten Waibstadt zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Bienenvolk gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 25. bis

Montag, 30.11.2020 wurde auf einer Wiese im Feldgebiet unterhalb der Waldkapelle

nahe eines beliebten Spazierweges im Ortsteil Rettigheim durch Unbekannte ein

Bienenkasten mit einem Bienenvolk entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca.

350 Euro. Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/662850 beim Polizeiposten

in Mühlhausen oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Wiesloch

Telefon 06222/57090 zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Autos „Donuts“ auf Schwimmbadparkplatz gedreht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – Weil drei Autofahrer am Dienstagabend kurz

vor 22.30 Uhr auf dem Parkplatz im Schwimmbadweg sogenannte „Donuts“ auf dem

Asphalt drehten und dabei Lärm verursachten, verständigten mehrere Anwohner die

Polizei. Auf dem Parkplatz konnten ein 18-jähriger Fahrer eines BMW und ein

20-jähriger VW-Fahrer angehalten werden, der Fahrer eines Audi flüchtete beim

Erkennen der Polizeistreife. Die beiden Fahrer werden wegen der Verursachung von

unnötigem Lärm angezeigt.

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Komplettsätze Sommerreifen aus Garage entwendet – Schaden ca. 2.500 Euro – Zeugen gesucht

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis – Unbekannte Täter haben in der Nacht von

Montag auf Dienstag (30.11./01.12.2020) aus einer Garage im Kapellenweg zwei

Komplettsätze mit Sommerreifen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca.

2.500 Euro. Die Täter gelangten über eine unverschlossene Tür auf der Rückseite

in die Garage. Das Diebesgut muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden

sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich

unter Telefon 07263/910675 beim Polizeiposten Waibstadt zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet – 3.000 Euro Schaden – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein

bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 14.15 und 17.50 Uhr einen in

der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellten grauen Mercedes GLA. Dabei entstand

Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der

Unfallstell, zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich unter Telefon 06205/28600 beim der Polizei in Hockenheim zu melden.

Gem. St. Leon-Rot/Reilingen: Drei Unfälle auf A 6 in Richtung Mannheim innerhalb weniger Minuten; insgesamt 12 beteiligte Fahrzeuge; fünf Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. St. Leon-Rot/Reilingen – Bei drei verschiedenen Auffahrunfällen, die

sich am Mittwochmorgen, zwischen 07.10-07.30 Uhr auf der A 6 zwischen dem

Autobahnkreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim ereigneten, waren insgesamt 12

Fahrzeuge (2/5/5) beteiligt.

Verletzt wurden fünf Personen, die zur Untersuchung in verschiedene Kliniken

eingeliefert wurden.

Abgeschleppt werden mussten fünf Fahrzeuge, die nicht mehr farbereit waren. Der

Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte allerdings bei

mehreren zehntausend Euro liegen.

Der Verkehr staute sich in der Spitze auf drei Kilometer zurück. Teilweise waren

zwei er drei Fahrstreifen blockiert.

Seit 9.50 Uhr ist die A 6 in Richtung Mannheim wieder frei befahrbar.

Hockenheim/A61: Bei Kontrolle von LKW-Fahrer schwerste Verstöße festgestellt

Hockenheim – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stellten die Beamten

des Verkehrsdienstes Walldorf auf der A61 bei einem 38-jährigen LKW-Fahrer

schwerste Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Innerhalb eines

29-tägigen Zeitraumes konnten die Beamten Verstöße von mehr als 5000 Euro

ausfindig machen. Unter anderem befanden sich darunter Gesamtlenkzeiten von mehr

als 25 Stunden ohne ausreichende Ruhezeiten sowie Fahrzeiten von mehr als 12

Stunden ohne Lenkzeitunterbrechung. Nach Angaben des LKW-Fahrers erhalte dieser

von der Spedition eine Bonuszahlung, wenn er mehr als 35 Tage am Stück arbeite.

Auch die Spedition steht im Fokus der Ermittlungen, da der LKW-Fahrer durch die

Verteilung der Aufträge teilweise gezwungen war, die Lenk- und Ruhezeiten zu

verletzen.