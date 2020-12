Heidelberg-Weststadt, Pfaffengrund und Neuenheim/ Handschuhsheim: Polizei stellt Zunahme von Wohnungseinbrüchen fest – Zeugen gesucht

Heidelberg-Weststadt, Pfaffengrund und Neuenheim/ Handschuhsheim (ots) – Seit

Oktober verzeichnet die Polizei vermehrt Wohnungseinbruchdiebstähle in den

Stadtteilen Weststadt, Pfaffengrund und Neuenheim/ Handschuhsheim. Dem

Polizeipräsidium Mannheim wurden seitdem 18 Einbrüche angezeigt, die alle in der

Zeit zwischen 17 und 20 Uhr begangen wurden. In nahezu allen Fällen stiegen die

Einbrecher durch Fenster an der Gebäuderückseite, die über einen Garten oder

einen Innenhof zugänglich waren, in die Wohnungen ein. Entwendet wurden

Elektrogeräte, Haushaltsartikel, hochwertige Bekleidung sowie wertvoller

Schmuck. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Aufgrund

der Vorgehensweise der Unbekannten ist ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen.

Ob es sich bei den unbekannten Einbrechern um einen oder mehrere Täter handelt,

ist derzeit nicht bekannt.

Am Freitagabend, 20.11.2020, gegen 18.20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin in der

Bergstraße einen unbekannten Mann, der sich im Innenhof des Anwesens aufhielt.

Die Frau sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser flüchtete. Unmittelbar

zuvor fand ein Wohnungseinbruch im benachbarten Anwesen statt. Eine sofort

eingeleitete polizeiliche Fahndung nach der flüchtigen Person verlief negativ.

Wie bereits berichtet, überraschte eine Anwohnerin einen unbekannten Einbrecher

am Samstagabend, 28.11.2020, gegen 18:00 Uhr im Wohnzimmer ihrer Wohnung in

einem Anwesen in der Dantestraße. Den Täter aufzuhalten, misslang der Dame.

Dieser flüchtete mit dem Diebesgut über den Balkon in den Garten. Auch hier

brachte eine durch die verständigte Polizei sofort eingeleitete Fahndung mit

mehreren Streifenwagenbesatzungen leider keinen Erfolg.

In beiden Fällen stimmte die Beschreibung des unbekannten Täters überein:

männlich

ca. 30 bis 35 Jahre alt

über 180 cm groß

helle

Hautfarbe, west- / osteuropäische Erscheinung

spricht Deutsch mit

leichtem Akzent

bekleidet mit dunkler Sportjacke und einer dunklen

Baseball-Kappe

führte einen dunklen Rucksack mit sich

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen und appelliert an alle Anwohnerinnen und Anwohner in

den genannten Stadtteilen, achtsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen

umgehend der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise, beispielsweise auf

verdächtige Personen, die sich unberechtigt auf Grundstücken oder im Anwesen

aufhalten, werden vom Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444

entgegengenommen. Die Polizei wird sowohl mit offenen als auch verdeckten

Maßnahmen verstärkt vor Ort Präsenz zeigen, um dieses Kriminalitätsphänomen zu

bekämpfen.

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert

werden.

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster

und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Wenn Sie Ihren Schlüssel

verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer

zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig

verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel

niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Öffnen Sie auf

Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein

gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.

Pflegen

Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn. Denn in einer aufmerksamen

Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance.

Halten Sie in

Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen

Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken.

Achten Sie

auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie

diese an.

Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Kellertüren

stets verschlossen sind.

Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender

Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen

bewohnten Eindruck zu erwecken.

Alarmieren Sie bei Gefahr und bei

verdächtigen Wahrnehmungen von Personen und/oder Fahrzeugen über

Notruf 110 sofort die Polizei.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim führt mit den

Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen jährlich mehr als 750

sicherungstechnische Beratungen zum Einbruchschutz durch. Diese Beratungen sind

für die Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen kostenlos und werden unmittelbar vor

Ort in den Wohnungen und Häusern durchgeführt.

Termine können unter folgenden Telefonnummern vereinbart werden:

Stadtkreis Mannheim unter Telefon 0621/174-1212

Stadtkreis Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis unter 0621/174-1234

Im Rahmen der Beratung werden mögliche Schwachstellen aufgezeigt und zusammen

mit den Wohnungsinhabern besprochen. Eine sicherungstechnische Empfehlung wird

in Form einer schriftlichen Schwachstellenanalyse verfasst. Zudem erhalten die

Wohnungsinhaber Informationen über das richtige Verhalten zur Verhinderung von

Einbrüchen und zur möglichen Konfrontation mit einem Einbrecher.

Heidelberg: Kupferkabeldiebstähle aus leerstehendem Postgebäude; Tatverdächtiger festgenommen

Heidelberg – Offenbar von seiner Müdigkeit übermannt, legte sich in der

Nacht zum Mittwoch ein 47-jähriger Mann im leerstehenden Postgebäude im

Czernyring zum Schlafen.

Er steht jedoch im dringenden Verdacht, in das Gebäude eingebrochen zu sein, um

Kupferkabel zu stehlen. Gegen 2.40 Uhr wurde er von Sicherheitskräften während

ihres Rundgangs im Kellertrakt festgestellt und von den hinzugerufenen

Polizeibeamten festgenommen.

Aufgrund mehrerer Buntmetalldiebstählen in der Vergangenheit aus diesem Gebäude,

wurden die Rundgänge des Sicherheitsdienstes intensiviert. Dabei wurden mehrere

aufgebrochene Türen festgestellt. Beim Schlafenden wurde ein Brecheisen sowie

mehrere abgeschnittene Kupferkabel aufgefunden und sichergestellt. In seiner

Umhängetasche hatte er zudem eine Beißzange und eine Taschenlampe verstaut.

Wie hoch sich der Sachschaden beläuft, muss noch festgestellt werden.

Eine Absuche mit mehreren Streifen und einem Polizeihund nach möglichen weiteren

sich im ehemaligen Postgebäude unberechtigt aufenthaltenden Personen verlief

ohne Ergebnis.

Heidelberg: 16-Jähriger beim Autofahren erwischt

Kurz vor 16 Uhr wurde ein Ford-Transit im Harbigweg kontrolliert, an dessen

Steuer der 16-Jährige saß. Anfängliches Schwindeln über sein Alter hatte bei den

Beamten keinen Erfolg. Auch die Erinnerungslücken des älteren Bruders über das

wahre Alter des 16-Jährigen halfen nichts. Durch den Einblick in den Pass konnte

letztendlich das tatsächliche Alter des Jugendlichen festgestellt werden. Wegen

des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind die Ermittlungen eingeleitet.

Ob der Jugendliche mit Wissen, bzw. mit Zustimmung der Mutter das auf sie

zugelassene Fahrzeug fuhr, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Heidelberg-Bergheim: Autofahrer fährt auf BMW auf und flüchtet von der Unfallstelle – Zeugen gesucht

Heidelberg – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen

15.50 Uhr an der Kreuzung Czernyring/Bergheimer Straße ereignete, sucht die

Polizei. Ein 65-jähriger Fahrer eines BMW war vom Czernyring nach rechts in die

Bergheimer Straße abgebogen. Dabei streifte ihn der nachfolgende Fahrer eines

bislang unbekannten Autos hinten links, es entstand Sachschaden von ca. 2.000

Euro. Der 65-Jährige hielt in der Bergheimer Straße an. Der Unfallverursacher

war über die Emil-Maier-Straße in Richtung B 37 geflüchtet. Sachdienliche

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon

0621/174-1700 entgegen.

Heidelberg-Kirchheim: Hund beißt Jogger in Oberschenkel und Wade – Zeugen gesucht

Heidelberg – Ein 28-jähriger Jogger wurde am Dienstag gegen 15 Uhr im

Bruchhäuser Weg, im Feldgebiet südlich des Schützenvereins von einem frei

laufenden Schäferhund angegangen und mehrfach in den Oberschenkel und die Wade

gebissen. Er erlitt dabei oberflächliche Wunden und Hämatome, außerdem wurde die

Jogginghose beschädigt. Die Hundehalterin fuhr anschließend mit einem weißen

Volvo Kombi davon, obwohl der Geschädigte ihr zurief, dass sie bis zum

Eintreffen der Polizei warten solle. Das Autokennzeichen konnte der 28-Jährige

nicht ablesen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.