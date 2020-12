Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Landau – Trickdiebstahl

Ein Trickdieb erbeutete am Dienstagmorgen gegen 09:45 Uhr in Landau mehrere hundert Euro. Der bislang unbekannte Täter sprach einen 81-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Dammühlstraße an und bat ihn zunächst darum ein 2 Euro Stück zu wechseln. Nachdem der Geldwechsel-Vorgang beendet war, erfrage er den Weg zum Krankenhaus. Der 81-Jährige erklärte dem unbekannten Mann den Weg und fuhr anschließend mit seinem Auto vom Parkplatz. Im Nachhinein stellte er fest, dass seine Geldbörse entwendet worden war. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 35-40 Jahre alt, 1,70m -1,75m groß, trug zum Tatzeitpunkt eine Mund-Nasen-Bedeckung und eine anthrazitfarbene Wind-Jacke. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau, Telefon 06341/287 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

Landau – Vier Verletzte bei zwei Auffahrunfällen

Vier Verletzte und rund 21000 Euro Sachschaden sind die Folge von zwei Verkehrsunfällen am Dienstagnachmittag. Der erste Unfall ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf dem Marienring. Hier rutschte eine 73-jährige Autofahrerin vom Bremspedal ab und fuhr hierdurch auf das vor ihr fahrende Auto auf, das verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 73- Jährige als auch der davor fahrende 45-jährige Autofahrer leicht verletzt. Das Auto des 45-Jährigen war aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich zwei Stunden später auf der L 509 in Fahrtrichtung Mörlheim. Als eine 21-jährige Autofahrerin aufgrund der roten Ampel an der Einmündung Max-Planck-Straße anhalten musste, fuhr ein 46-jähriger Autofahrer auf ihr Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 46-Jährige als auch sein 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt und das Auto des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die 21-Jährige blieb unverletzt.