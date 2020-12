Fahrradfahrer leicht verletzt

Als eine 40-jährige Autofahrerin am Dienstag (01.12.2020, gegen 16:30 Uhr) von der Schießhausstraße in die Lagerhausstraße abbog, übersah sie einen 60-jährigen Fahrradfahrer. Dieser war entgegen der für Radfahrer vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg gefahren. Durch den Zusammenstoß erlitt der 60-Jährige Prellungen und Schürfwunden. Es entstand außerdem ein geringer Sachschaden.

In Bäckerei eingebrochen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 01.12.2020 (ab 17:30 Uhr) auf den 02.12.2020 (04:30 Uhr), Zutritt zu einer Bäckerei in der Heinigstraße. Durch den Einbruch entstand am Gebäude ein nicht unerheblicher Schaden. Es gelang ihnen außerdem einen Tresor zu entwenden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen.

Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Am Dienstag wurden der Polizei Ludwigshafen zwei betrügerische Anrufe gemeldet.

Bei einem 78-jährigen Ludwigshafener rief gegen 13:20 Uhr eine unbekannte Frau an, welche sich als seine Tochter ausgab. Die Unbekannte gab an, dass sie einen Unfall hatte und seine Hilfe benötigen würde. Der Senior erkundigte sich bei seiner richtigen Tochter und konnte so den Schwindel entlarven.

Eine unbekannte Frau rief gegen 14:30 Uhr bei einem 80-Jährigen an und behauptete, er habe in der Lotterie gewonnen. Sie versicherte ihm, er habe mehrere zehntausend Euro gewonnen und benötige jetzt nur noch seine Bankdaten um den Betrag zu überweisen. Der 80-Jährige ließ sich darauf nicht ein.

Die Masche bei diesen Anrufen ist ähnlich: Die Betrüger versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln und durch vortäuschen falscher Tatsachen in die Irre zu führen. Oftmals bauen sie hierzu innerhalb kurzer Zeit großen Druck auf und lösen das Gefühl der Verpflichtung aus.

Schon ein paar einfache Tricks können helfen, Telefonbetrug zu

erkennen.

vermeintlicher Enkel angerufen hat oder die Polizei, rufen Sie auf der Ihnen bekannten Nummer zurück – so können Sie sichergehen, dass Sie nicht mit einer unbekannten Person telefonieren. Wenn Sie sich durch den Anrufer unter Druck gesetzt fühlen,

legen Sie den Hörer auf. Das ist nicht unhöflich, sondern dient

Ihrem Schutz.

Geldbeutel gestohlen

Am Dienstagnachmittag gegen 14:45 Uhr wurde einer 76-jährigen Ludwigshafenerin der Geldbeutel in der Bgm.-Fries-Straße gestohlen. Die 76-Jährige lief mit dem Geldbeutel in der Hand auf dem Parkplatz eines Discounters, als ein unbekannter Mann angerannt kam und den Geldbeutel aus der Hand der Seniorin entwendete. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20 – 30 Jahre alt, bekleidet mit einer Jeanshose und einer blauen Jacke mit Kapuze. Der Täter hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und trug einen Mund-Nasen-Schutz.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Autoscheibe beschädigt

Am Dienstagabend zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eines blauen Peugeot 3008. Das Auto war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Discounters im Brüsseler Ring geparkt. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Auto beschädigt und abgehauen

In der Von-Drais-Straße wurde zwischen dem 30.11.2020, 20:30 Uhr, und dem 01.12.2020, 07:30 Uhr, ein Mercedes durch einen bislang unbekannten Autofahrer*in beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder der Fahrer*in geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Katalysator gestohlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag (30.11.2020, 18:30 Uhr, bis 01.12.2020, 7 Uhr) wurde durch bislang Unbekannte der Katalysator eines Mitsubishi gestohlen. Dieser war in der Kerschensteinerstraße abgestellt.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.