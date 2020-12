Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Mutterstadt) Unfall mit zwei Leichtverletzten

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17:39 Uhr ereignete sich an der Einmündung Pfalzring/Waldstraße ein Unfall, bei dem zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt wurden. Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr aus dem Pfalzring in die Waldstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden 22-jährigen Pkw-Fahrers. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung ist der Pkw des 22-Jährigen durch den Zusammenstoß gegen eine auf der gegenüberliegenden Straßenseite liegende Grundstücksbegrenzung geschleudert worden. Dort entstand leichter Sachschaden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Waldstraße in Höhe des Pfalzrings gesperrt werden.

(Limburgerhof/Schifferstadt) Witterungsbedingte Unfälle

Kaum fällt der erste Schnee, geschehen auch schon die ersten witterungsbedingten Unfälle. Am frühen Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr ist ein Anwohner des Ostpreußenrings in Limburgerhof durch einen Knall auf einen Unfall aufmerksam geworden. Er sah noch einen Pkw wegfahren und rief dann die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge scheint der flüchtige Pkw aufgrund an die Witterungs- und Straßenverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Dabei beschädigte er mehrere Leitbaken und den Mast eines Verkehrsspiegels. Die Beamten haben entsprechende Spuren festgestellt. Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gegen 05:55 Uhr ereignete sich ein Unfall an der Einmündung der Landesstraße 454 und der Kreisstraße 14 im Bereich Schifferstadt. Ein 29-jähriger Autofahrer kam aus Schifferstadt und wollte an der Einmündung nach links abbiegen. Dazu bremste er ab. Wegen der schneeglatten Fahrbahn und der Tatsache, dass der Pkw lediglich mit Sommerreifen ausgestattet war, rutschte er jedoch geradeaus weiter gegen die Verkehrsbeschilderung. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinzu kommt ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt. Von dem Sachschaden einmal abgesehen, ist dieser Unfall noch glimpflich ausgegangen – niemand wurde verletzt. Die Polizei weist aber noch einmal darauf hin, dass die Fahrzeuge mit an die Witterungs- und die Straßenverhältnisse angepassten Reifen ausgestattet werden müssen. Hier leistet jeder Autofahrer einen eigenen Beitrag zur Verhinderung schwerer Unfälle.

(Schifferstadt) Autofahrt unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Mittwoch hat eine Streife der Polizeiinspektion Schifferstadt im Kestenbergerweg eine zunächst allgemeine Verkehrskontrolle bei einem Pkw durchgeführt. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten alkoholtypische Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Der 18-jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo er einen weiteren Atemalkoholtest an einem gerichtsverwertbaren Messgerät durchführen musste. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem ist die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert worden.