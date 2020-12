Defekt eines Küchengerätes verursacht Brand

Essingen

Am Montagabend, den 30.11.2020, kam es während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Vollbrand im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in Essingen. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Offenbach war mit neun Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Die Brandausbruchstelle konnte durch die Feuerwehr auf den Küchenbereich begrenzt werden. Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der den Brandort gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalinspektion Landau untersucht hat. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist die Brandursache auf einen technischen Defekt eines Küchengerätes zurückzuführen. Im kompletten Erdgeschoß entstand erheblicher Brandschaden, welcher sich auf circa 150.000 EUR beläuft. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Einfamilienhaus

Zeiskam

Am Dienstagabend zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Zeiskam ein. Der oder die unbekannten Täter brachen die Terrassentür auf und konnten so in das Haus gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Raiffeisenstraße gesehen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Falsche Telekommitarbeiter bestehlen Seniorin

Bad Kreuznach

Am Vormittag des 02.12.2020 gaben sich 2 Trickdiebe als Mitarbeiter der Telekom aus und erschlichen sich mit dieser Legende Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Uhlandstraße in Bad Kreuznach. Die beiden männlichen Täter bestahlen die Bewohnerin, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 11.30 Uhr erschien ein Unbekannter an der Haustür einer 85-jährigen Seniorin und stellte sich als Telekommitarbeiter vor. Er bat um Einlass, um den Telefonanschluss im Haus zu überprüfen. Die Frau ließ den Fremden darauf in ihr Zuhause, wo der Mann sich zum Teil allein durch die Räumlichkeiten bewegte. Ein zweiter Mann kam während der Tatausführung hinzu und gab sich ebenso als unterstützender Telekommitarbeiter gegenüber der Seniorin zu erkennen. Nach etwa 10 Minuten verließen beide Männer wieder das Haus, mit einer Beute von über 2000EUR Bargeld, welches sie aus dem Anwesen entwendeten. Als die Dame wenige Minuten später den Diebstahl bemerkte, alarmierte sie die Polizei. Laut Angaben der Rentnerin waren die beiden Trickdiebe etwa 40-50 Jahre alt, groß gewachsen und dunkel gekleidet. Einer der beiden Männer führte eine Art Prüfgerät mit sich, welches weißfarben, klein und rundlich gewesen sein soll.

Das zuständige Fachkommissariat der Bad Kreuznacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. In diesem Zusammenhang wird um Vorsicht gebeten, bei unbekannten Personen, die an Ihrer Haustür klingeln. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei an!

Außenspiegel abgefahren – Zeugen gesucht

Bad Sobernheim

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr streifte am Dienstag ein noch unbekanntes stadtauswärts Fahrzeug einen in der Monzinger Straße geparkten schwarzen Ford C-Max, so dass dessen linker Außenspiegel zu Bruch ging. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.