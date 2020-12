Wohnungseinbruchsdiebstahl

Selzen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30.11.2020, 22:20 Uhr und 01.12.2020, 11:30 Uhr, kam es in einem Wohnhaus, das sich außerhalb von Selzen befindet, zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Wohngebäude, indem ein gekipptes Fenster geöffnet und hierdurch eingestiegen wurde. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt und sämtliche Schränke geöffnet. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 1100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat, dem oder den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Alkohol am Steuer

Bingen (ots)

Bingen, 02.12., Saarlandstraße, 00:10 Uhr. Bei einer Kontrolle wurde ein 47-jähriger Fahrer eines Nissan NV200 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fanden die Polizisten leere und volle Bierdosen im Beifahrer-Bereich. Zudem ging von dem Fahrer ein deutlicher Alkoholatem aus. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht; der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Fahren ohne Erlaubnis

Bingen (ots)

Bingen, 01.12., Stefan-George-Straße, 17:37 Uhr. Bei einer Verkehrskontrolle konnte der Fahrer eines Audi S3 keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Recherche der Beamten ergab, dass bei dem 24-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre vorlag. Bei Tests zur Fahrtauglichkeit zeigten sich deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum. Der Beschuldigten räumte den zeitnahen Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

PKW überschlägt sich auf A 63 – Polizei sucht Zeugen (FOTO)

Rheinhessen/Freimersheim (ots) – Mit seinem PKW überschlagen hat sich ein

66-Jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach am 01.12.2020 gegen 07:25 Uhr. Der Mann

befuhr mit seinem PKW der Marke BMW die A 63 in Richtung Kaiserslautern, als ihn

in Höhe Freimersheim nach eignen Angaben ein weiterer PKW geschnitten habe. Beim

Ausweichen habe er die Kontrolle über seinen PKW verloren, sei ins Schleudern

geraten und habe sich überschlagen. Der 66-Jährige erlitt beim Überschlag eine

Schürfwunde und einen Knochenbruch. Er wurde vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus eingeliefert. Sein stark beschädigter PKW musste von einem

Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Die

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bittet mögliche Unfallzeugen um Hinweise

zum Fahrzeug, das den 66-Jährigen geschnitten hat unter 06701-9190.

Diebstahl von E-Scooter geklärt

Mainz-Gonsenheim (ots) – Bereits am 09.11.2020 wird von Beamten der

Polizeiinspektion Mainz 2 der nächtliche Diebstahl eines E-Scooters von einem

Privatgrundstück im Kehlweg in Mainz-Gonsenheim aufgenommen. Auf Grund der

privaten Videoüberwachung des Eigentümers, kann die Tat im Nachhinein komplett

nachvollzogen werden. Hiernach waren kurz vor drei Uhr am frühen Morgen zwei

Personen auf dem Grundstück, wovon der Haupttäter letztlich den E-Scooter

entwendete. Nach Einsicht in die Aufnahmen der Überwachungskamera, kann von der

Tochter des Eigentümers der Haupttäter in den sozialen Medien erkannt werden.

Von den Ermittlern des Gemeinsamen Sachgebiets für Jugendkriminalität der

Polizeidirektion Mainz, konnte eben dieser Haupttäter letztlich identifiziert

werden. Es handelt sich um einen 17 Jahre alten, bereits polizeilich in

Erscheinung getretenen Jugendlichen. Dieser kann zusammen mit seinem 14-jährigen

Begleiter von Polizeibeamten an seiner Wohnanschrift angetroffen und als Täter

identifiziert werden. Vom geklauten E-Scooter fehlt allerdings zunächst jede

Spur. Am 19.11.2020 melden sich dann hessische Beamte der Kriminaldirektion

Frankfurt am Main bei den Mainzer Ermittlern. Dort konnte in einem anderen

Ermittlungsvorgang der in Mainz gestohlene E-Scooter aufgefunden werden. Von den

Mainzer Beamten wurde der Scooter wieder an den Eigentümer ausgehändigt, der

sich für die gute Zusammenarbeit mit der Polizei bedankte. Die Jugendlichen

müssen sich nun strafrechtlich verantworten.