Bundespolizei stellt bei 21-Jährigem nicht geringe Menge Drogen fest

Landstuhl – Kaiserslautern – Gemeinsame Presseerklärung des

Polizeipräsidiums Westpfalz und der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Am 1. Dezember 2020 um ca. 23.50 Uhr wurde eine Streife des Bundespolizeireviers

Kaiserslautern auf einen Mann im Zug (RB 67 von Homburg nach Kaiserslautern)

aufmerksam, von dem ein starker Marihuanageruch ausging. Da sich keine weiteren

Reisenden im Zug befanden, war der Marihuanageruch klar dieser Person

zuzuordnen.

Als die Beamten den Mann daraufhin kontrollierten, gab er zu einen Joint

konsumiert zu haben. Nach einem kurzen Gespräch händigte er der Streife einen

Beutel mit 34 Gramm Marihuana aus. In Landstuhl angekommen wurde der Mann zur

Polizeiinspektion Landstuhl gebracht, um dort eine vollständige Durchsuchung

seiner mitgeführten Sachen durchzuführen. Zusammen mit den Kollegen der

Polizeiinspektion Landstuhl konnten weitere Amphetamine (93,1 g), Tilidin (30

Tabletten) und Pregabalinneuraxpham (1 Tablette) in der Bekleidung gefunden

werden.

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete daraufhin die Durchsuchung der

Wohnung des 21-Jährigen an. Noch in der Nacht durchsuchten Einsatzkräfte des

Polizeipräsidiums Westpfalz und der Bundespolizei die Wohnung des Verdächtigen

in Kaiserslautern. Die Beamten fanden 165 Ecstasy-Tabletten und Amphetamin

(12,7g). Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der 21-Jährige kam nach Abschluss

der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Er wird sich in einem Strafverfahren

wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht

geringer Menge verantworten müssen. Außerdem wird ihm der unerlaubte Besitz von

Cannabisprodukten und der illegale Handel mit verschreibungspflichtigen

Arzneimitteln vorgeworfen. |erf

Kein Erfolg beim Einbruch

Kaiserslautern – Einbrecher haben am Wochenende eine Kellertür der IHK

Pfalz aufgebrochen. Die Diebe hoben die Tür aus der Verankerung, um in den

dahinterliegenden Raum einzusteigen. Ein glückliches Händchen hatten sie mit dem

Raum allerdings nicht. Es standen lediglich Tische und zwei leere, außer Betrieb

genommene Getränkeautomaten in diesem. Durch den Einbruch entstand ein

Sachschaden an der Tür.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Reifen zerstochen

Otterbach (Landkreis Kaiserslautern) – Unbekannte Täter haben in Otterbach

an einem geparkten Auto einen Reifen zerstochen. Die Halterin des Wagens

entdeckte die „Bescherung“ am Montagmorgen. Von den Tätern war weit und breit

nichts mehr zu sehen.

Tatort war in der Straße „Am Kumb“; die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 18

Uhr, und Montagmorgen, 7:30 Uhr.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion in

Kaiserslautern zu melden. |elz

Einbrecher steigen in Speisesaal ein

Kaiserslautern – Den Speisesaal einer Seniorenresidenz in der

Donnersbergstraße haben Diebe zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen

heimgesucht – vergebens. Der Raum wird wegen der aktuellen Corona-Pandemie nicht

genutzt. Die Einbrecher fanden offensichtlich nichts Brauchbares und gingen leer

aus. Bei dem Einbruch verursachten sie allerdings Sachschaden. Die Täter stiegen

durch ein Fenster ein und beschädigten einen Schrank. Zeugen, die Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Einbrecher gehen leer aus

Kaiserslautern – Einbrecher haben es in der Nacht zum Dienstag auf den

Getränkeautomaten eines Gymnasiums in der Martin-Luther-Straße abgesehen. Die

Diebe brachen ein Fenster der Cafeteria auf, um in die Schule einzusteigen. Sie

machten sich an dem Automaten zu schaffen und nahmen die Geldkassette an sich –

die war allerdings leer. Durch den Einbruch entstand Sachschaden. Die Polizei

ermittelt und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Ladendiebstahl

Kaiserslautern – Eine Frau ist am Dienstagnachmittag in der Innenstadt

beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Die 48-Jährige wurde dabei beobachtet, dass sie in einer Modeboutique in der

Fackelstraße sehr lange in eine Umkleidekabine verbrachte. Als sie die Umkleide

verließ, fand eine Mitarbeiterin des Ladens eine herausgebrochene

Diebstahlsicherung in der Umkleide. Die 48-Jährige wurde noch in dem Laden durch

die Mitarbeiterin aufgehalten. In ihrer Tasche befanden sich mehrere

Kleidungsstücke im Gesamtwert von circa 40 Euro.

Die Dame kann mit einer Strafanzeigen rechnen. Ein Hausverbot in dem betroffenen

Laden dürfte ihr sicher sein. |elz

Berauscht Unfall gebaut

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) – Nicht angepasste Geschwindigkeit auf

glatter Fahrbahn in Verbindung mit Cannabiskonsum ist vermutlich die Ursache

eines Unfalls, der sich am Dienstagabend auf der Straße „Zum Sportplatz“ in

Mackenbach ereignete.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen verlor der 21-jährige Fahrer in einer

Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte mit dem Heck gegen

einen erhöhten Bordstein. Bei dem Aufprall lösten die Airbags auf der

Beifahrerseite aus. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt, musste aber

nicht ärztlich versorgt werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Der Fahrer fiel den eintreffenden Beamten wegen drogentypischer

Ausfallerscheinungen auf. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC.

Der 21-Jährige wurde für eine Blutabnahme mit zu nächsten Dienststelle genommen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger

Körperverletzung. |elz