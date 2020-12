Verkehrsunfall mit Sachschaden in Kalbach

Neuhof – Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8.000 Euro kam es am Dienstag (01.12.), gegen 7.45 Uhr, auf der Landstraße 3206, zwischen Neuhof und Mittelkalbach.

Ein 30-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld befuhr mit einem Ford Focus die Landstraße 3206, von Neuhof kommend in Richtung Mittelkalbach. Ihm folgte ein 30-Jähriger, der im Wartburgkreis wohnhaft ist, mit einem Klein-LKW der Marke Ford.

Verkehrsbedingt musste der vorrausfahrende Fahrer des Ford Focus bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende 30-Jährige bremste seinen Klein-LKW nicht rechtzeitig ab und fuhr auf.

An beiden Kraftfahrzeugen entstand lediglich Sachschaden

Zeugenaufruf nach Überfall auf die Tankstelle in Eiterfeld-Arzell

Eiterfeld – Wie bereits berichtet, überfiel ein unbekannter Mann am frühen Montagabend (30.11.), gegen 18:40 Uhr, eine Tankstelle in der Eitrastraße im Eiterfelder Ortsteil Arzell. Dabei forderte der maskierte Täter unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Eine Angestellte kam dieser Aufforderung nach und übergab den Kasseneinsatz mit darin befindlichem Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß über die Eitrastraße in Richtung Ortskern von Arzell oder aber zum Friedhof beziehungsweise in Fahrtrichtung Buchenau.

Der Tatverdächtige hat eine schlanke Statur, ist zwischen 1,75 bis 1,85 Meter groß und sprach akzent- und dialektfreies Deutsch. Er trug eine graue Sturmhaube mit Aussparrungen der gesamten Augenpartien. Darunter kam eine helle Augenfarbe sowie helle Augenbrauen zum Vorschein. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelblauen winterlichen Sweatshirtjacke mit Reißverschluss und rundlich gefassten Eingriffstaschen auf Bauchhöhe. Zudem trug er eine dunkle Jeans- oder Jogginghose und weiße sportliche Schuhe. Er führte eine schwarze Kurzwaffe, vermutlich einer Pistole, bei sich.

Die Fuldaer Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu Personen machen, auf die die Täterbeschreibung zutrifft? Wer hat zur relevanten Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle gemacht? Ist jemandem ein entsorgter Kasseneinsatz aufgefallen oder kann jemand Angaben über dessen Verbleib machen?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Turnhalle eingedrungen

Ludwigsau – Im Ortsteil Tann drangen Unbekannte zwischen Sonntag (29.11.) und Dienstagmorgen (01.12.) über ein Fenster in eine Turnhalle in der Aspersbergstraße ein. Zuvor schlugen die Täter die Fensterscheibe. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde aus dem Inneren jedoch nichts entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Suchaktion erfolgreich – Paketzustellerin „gerettet“

Erkshausen – Für die Beamten der Polizeistation Rotenburg an der Fulda kam es am Dienstagabend zu einer nicht ganz gewöhnlichen Suchaktion:

Um 18:50 Uhr teilte eine aufgelöste 24-Jährige aus Kassel mit, dass sich ihre 57-jährige Mutter mit ihrem PKW festgefahren habe, irgendwo „…zwischen Knüllwald und Fulda.“ Das Handysignal ihrer Mutter sei zu schwach, man könne sie deswegen nicht ausfindig machen. Die ortsunkundige 57-Jährige, ebenfalls aus Kassel stammend, hatte bei einem Logistikunternehmen im Knüllwald Pakete geladen und wollte diese zustellen. Nach einer Irrfahrt lief ein Wendemanöver schief und ihr PKW blieb im Schlamm stecken.

Die Polizeibeamten hatten lediglich Kenntnis davon, dass sich die 57-Jährige im Bereich der L 3226 befinden dürfte. Nach zweistündiger Suche konnte die Dame letztendlich abseits der K 50 bei Erkshausen in Richtung des dortigen Steinbruchs ausfindig gemacht und „gerettet“ werden. Ihr PKW konnte zunächst nicht befreit werden. Die erleichterte Fahrerin wurde durch die Streife zur Polizeistation nach Rotenburg an der Fulda verbracht, von wo aus sie mit einem Taxi ihren Heimweg antreten konnte.

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (01.12.), gegen 13:10 Uhr, befuhren eine Frau aus Hauneck mit einem Audi A3 und ein Mann, ebenfalls aus Hauneck, mit einem Quad die Straße „Lappenlied“. In Höhe der Hausnummer 70 musste die Frau ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Quad-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Audi`s auf. Hierbei wurde der 34-jährige Haunecker über die Lenkvorrichtung seines Quads geworfen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Augenscheinlich war der Quad-Fahrer unverletzt wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden

Bad Hersfeld. Am Montag (30.11.), gegen 15:25 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus Frielendorf den Friedhofsweg und bog nach links auf die Bundesstraße 62 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld ab. Beim Abbiegen fuhr der Mann vermutlich nicht weit genug rechts, sodass es trotz eingeleitetem Ausweichmanöver zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Lkw kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Heringen. Der Fahrer eines schwarzen Ford Mondeo Kombi parkte am Dienstag (01.12.), gegen 5:30 Uhr, sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße „Im langen Roth“. Als der Mann um 13:30 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte eine Beschädigung im vorderen Bereich der Motorhaube und des Nummernschildes fest.

Der Verursacher des Schadens entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ergänzungsmeldung: Suche nach der vermissten Timnit: Endgültige Identifizierung steht noch aus – Obduktion angeordnet

Die entsprechenden Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei wurden am frühen gestrigen Abend (01.12.) vor Ort abgeschlossen.

Eine endgültige Identifizierung des Kindes steht noch aus. Zur Klärung der genauen Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft Fulda zudem eine Obduktion angeordnet. Diese wird voraussichtlich am Freitag (04.12.) stattfinden.

Mit ersten Ergebnissen der Obduktion ist frühestens im Laufe der nächsten Woche zu rechnen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Ursprungsmeldung: Suche nach der 2-jährigen Timnit: Leblose Person im Bereich des Fulda Kanals aufgefunden

Im Zuge der intensiven Suchmaßnahmen nach der seit Montagabend (30.11.) vermissten 2-jährigen Timnit haben die Taucher – die sogenannten Strömungsretter

des DLRG bei der Absuche des Fulda Kanals – rückwärtig der

Filzfabrik – am heutigen Nachmittag ein lebloses Kind

aufgefunden. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um

die vermisste Timnit handeln.

Die Polizei hat den Bereich um die Fundstelle abgesperrt und führt vor Ort die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durch. Dazu gehört eine umfangreiche Spurensuche und die endgültige Identifizierung der Person.

Die genauen Hintergründe des Verschwindens und wie die Person ins Wasser gelangte, sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Kennzeichen von Dacia Duster gestohlen

Herbstein – In der Nacht zu Dienstag (01.12.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen VB-DL 333 von einem Dacia Duster. Das Fahrzeug stand im Rixfelder Klingelsweg.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Folgemeldung: Räuberische Erpressung in Getränkemarkt – Einbruch in Gaststätte

Fulda – Wie gestern Abend bereits berichtet, überfielen zwei Unbekannte am Dienstagabend (01.12.) einen Getränkemarkt in der Leipziger Straße. Die männlichen Täter forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Ein Angestellter kam dieser Aufforderung nach und legte eine unbekannte Summe Geld in eine schwarze Kunststofftasche. Anschließend flüchteten die Räuber zu Fuß in Richtung Leipziger Straße.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Einer war circa 190 cm groß, schlank, trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit schwarzer Kapuzenschnur und roten Kordelstoppern, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneakers. Über dem Pullover trug er eine schwarze Steppjacke. Der zweite Täter war circa 180 cm groß und schlanker Statur. Beide Täter hatten eine dunkle Hautfarbe und waren maskiert mit Strümpfen mit Sehschlitzen.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Einbruch in Gaststätte

Neuhof/Rommerz – Am frühen Mittwochmorgen (02.12.), gegen 3:10 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße „Am Fuchsberg“ in eine Gaststätte ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und stahlen Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Ein aufmerksamer Zeuge störte die Täter, die daraufhin mit einem Auto die Flucht ergriffen. Bei dem Pkw soll es sich um einen älteren Citroen oder Renault, Kombi oder Van, in silbergrau oder mintgrün, gehandelt haben. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide Männer waren 20 bis 30 Jahre alt, schlanker Statur und hellhäutig. Sie waren dunkel mit Jogginghosen und aufgezogenem Kapuzenpullover bekleidet und trugen einen schwarzen Mundnasenschutz. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alkoholisierter Lkw-Fahrer macht Ruhepause auf dem rechten Fahrstreifen

Am 01.12.2020 gegen 20 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Zeugen ein schlangenlinienfahrender Tanklastzug auf der BAB5 in Richtung Kassel gemeldet. Der 34-jährige polnische Lkw-Fahrer nutzte aufgrund seiner starken Alkoholisierung beide Fahrspuren sowie den Standstreifen und drohte mehrfachmit mit der Schutzplanke zu kollidieren. Im weiteren Verlauf der Autobahn bremste der alkoholisierte Fahrer grundlos einen anderen Sattelzug aus. Der nachfolgende Fahrzeugführer reagierte geistesgegenwärtig und konnte durch eine Vollbremsung einen Verkehrsunfall mit dem Tanklastzug verhindern. Im Bereich des Hattenbacher Dreiecks parkte der Fahrer seinen Lkw, beladenen mit 23 Tonnen Öl, auf dem rechten Fahrstreifen ab, zog die Gardinen im Fahrerhaus zu und machte sich bettfertig. Die herbeigeeilten Streifen sicherten den abparkten Lkw ab und konnte den Fahrer festnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter der Rufnummer 06621/50880 in Verbindung zu setzen.

