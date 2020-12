Versuchter Einbruch im Bahnhof Bensheim

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Bensheim/Kreis Bergstraße (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zum

Dienstag versucht im Bahnhof Bensheim das dortige Reisezentrum aufzubrechen. Am

Dienstagmorgen hatten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG den versuchten Einbruch

festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Kriminaltechniker der

Bundespolizei konnten am Tatort Spuren sichern und feststellen, dass die Täter

versucht hatten die Tür des Personaleinganges aufzubrechen. Ob sie bei ihrem

Vorhaben gestört wurden oder an der Tür gescheitert sind ließ sich letztlich

nicht mehr feststellen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht hierzu nach

Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben die in Verbindung mit dem

versuchten Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Bundesautobahn 5: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankfurt (ots) – (fue) Der 52-jährige Fahrer eines Sattelaufliegers der Marke

MAN war am Dienstag, den 1. Dezember 2020, gegen 19.30 Uhr, auf der A5 in

Fahrtrichtung Darmstadt unterwegs.

Kurz vor dem Frankfurter Kreuz kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der

Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Fahrbahnteiler, der dabei völlig

zerstört wurde. Ein rund 17 Tonnen schwerer Schwerlaststapler, welcher sich auf

der Ladefläche des Sattelaufliegers befunden hatte, fiel durch den Aufprall

herab, rollte über alle Fahrstreifen und prallte schließlich gegen die

Betonmittelleitplanke. Dabei wurden der Stapler und die Betonplanke erheblich

beschädigt. Aus dem Tank des Lkw lief der Dieseltreibstoff aus.

Die BAB 5 musste in der Zeit zwischen 19.40 Uhr und 23.00 Uhr in Richtung

Darmstadt voll gesperrt werden. Die Staulänge betrug bis zu drei Kilometer, es

ereigneten sich darin weitere Auffahrunfälle. In Richtung Darmstadt erfolgte die

Umleitung des Verkehres über die Prallelfahrbahn.

Der 52-jährige Fahrer des MAN wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer

verletzt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der insgesamt

entstandene Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf mindestens

200.000 EUR.

Nach Unfallaufnahme, Bergung und Säuberung der Fahrbahn konnte die Sperrung

wieder aufgehoben werden.

Frankfurt-Eschersheim: Festnahmen nach versuchtem Raub

Frankfurt (ots) – (fue) Am Dienstag, den 1. Dezember 2020, gegen 15.35 Uhr,

befand sich ein 18-jähriger Frankfurter an der Ecke Am Weißen Stein/Lindenring.

Dort kamen zwei ihm unbekannte junge Männer auf ihn zu und begannen, ihn zu

schubsen. Schließlich drohten sie damit, ihn „abzustechen“, sollte er ihnen kein

Geld geben. Dem Geschädigten gelang es, zu fliehen und die Polizei zu

verständigen.

Eine Streife des 12. Polizeirevieres konnte die beiden tatverdächtigen Männer

noch im Nahbereich festnehmen. Bei ihnen handelt es sich um Frankfurter im Alter

von jeweils 17 Jahren. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie

wieder entlassen.

Ruderunfall im Main bei Frankfurt

Frankfurt am Main (ots)

Großes Glück im Unglück hatten am Mittwochmorgen zwei Ruderer, welche in Höhe des Eisernen Steges mit ihrem Boot gekentert waren. Beide Personen konnten sich aus eigenen Kräften auf die Plattform einer in der Nähe liegenden Schwimmenden Anlage retten und sicherten zudem das Boot.

Sie erlitten lediglich leichte Unterkühlungen, so dass sie nach notärztlicher Begutachtung von einem Rettungswagen an ihren Wohnanschriften abgeliefert werden konnten.

Zur Überführung der beiden Personen ans Ufer wurde der Schiffsverkehr kurzfristig gesperrt.