Rheinland-Pfalz: Schweigeminute für die Opfer der Amokfahrt in Trier

Mainz – „Die schreckliche Amokfahrt von Trier, bei der Menschen ihr Leben verloren haben und viele teils sehr schwer verletzt wurden, hat die Menschen in Rheinland-Pfalz zutiefst erschüttert. Viele Beileidsbekundungen und auch Kondolenz-Schreiben aus zahlreichen Generalkonsulaten sind bei uns eingetroffen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Die Stadt Trier hat für den morgigen Donnerstag um 13.46 Uhr – der Uhrzeit der Tat – zu einer Gedenkminute aufgerufen, um der Opfer zu gedenken. In Trier werden dann die Kirchenglocken läuten. „Das Leben steht für diesen Moment still im Gedenken an die Opfer. Ich würde mich freuen, wenn sich die Menschen im ganzen Land diesem Gedenken anschließen“, so die Ministerpräsidentin.

Die Ministerpräsidentin bittet insbesondere auch die Behörden, Verwaltungen, Schulen, Institutionen und Betriebe in Rheinland-Pfalz, sich an der Gedenkminute zu beteiligen.