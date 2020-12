Heidelberg: Stadtnotizen 02.12.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Stadt hat die Karlshütte im Stadtwald saniert

An der Karlshütte im Ziegelhäuser Stadtwald treffen sich fünf beliebte Spazier- und Wanderwege – jetzt hat das Landschafts- und Forstamt der Stadt die in die Jahre gekommene Hütte grundsaniert. Die Schutzhütte steht am Kreuzungspunkt der Wanderwege Karlshüttenweg, Kuhriegelweg, Rainweg, Oberer Jesuitenweg und Unterer Jesuitenweg. Das Holzbauwerk ist seit Anfang September 2020 saniert worden und steht Wandernden jetzt wieder im Originalzustand zum Schutz und zum Verweilen zur Verfügung.