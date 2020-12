Neustadt: Verkehrsunfall auf der L 532

Neustadt an der Weinstraße – Am 02.12.2020 gegen 07:50 Uhr ereignet sich auf der Landstraße 532 zwischen Neustadt-Mußbach und Haßloch ein Verkehrsunfall. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits Polizei und Rettungsdienst vor Ort und versorgten die beiden Fahrzeugführer, die bereits aus den Unfallfahrzeugen heraus waren. Beide kamen mit leichtem Verletzungsbild in ein Krankenhaus.

An der Unfallstelle musste eine Komplettsperrung eingerichtet werden, da beide Spuren blockiert waren. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr, stellte den Brandschutz sicher und kappte die elektrische Bordversorgung. Da an den Fahrzeugen, einem Ford Kombi und einem Peugeot 2008, Betriebsstoffe austraten wurden diese durch die Einsatzkräfte abgestreut. Die Endreinigung der Landstraße übernahm die Straßenmeisterei. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Ford Kombi Fahrer von einem Wirtschafsweg auf die Landstraße einbiegen und übersah dabei den Peugeot, was zur Kollision der beiden führte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, hierbei unterstützte die Feuerwehr. Nach Eintreffen der Straßenmeisterei übergab die Einsatzleiterin die Unfallstelle an diese und rückten wieder ein.