Mannheim: JAMES BLUNT – „ONCE Upon A Mind – Tour am 28. März 2022

Mannheim – Nachdem JAMES BLUNT seine ursprünglich für das Frühjahr 2020 geplante „Once Upon A Mind“-Tour durch Deutschland aufgrund der aktuellen Situation bereits drei Mal verschieben musste, werden nun auch die für den Herbst 2021 geplanten Nachholtermine noch einmal verlegt.

„Wir freuen uns, dass hierfür schnell neue Termine gefunden werden konnten und die Tour nun im März und April 2022 stattfindet. So kommt JAMES BLUNT nun am 28. März 2022 live in die SAP Arena Mannheim. Außerdem wurde ein Nachholtermin für das Biggesee Open Air bestätigt, bei dem der Brite im Rahmen seiner Open-Air-Sommershows auftreten wird.“