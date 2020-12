Mannheim: JAMES BLUNT – „ONCE Upon A Mind – Tour am 20. Oktober 2021

Mannheim – JAMES BLUNT besinnt sich auf seine Wurzeln und veröffentlichte 2019 sein neues Album „Once Upon A Mind“. Mit diesem im Gepäck wollte er bereits im Frühjahr 2020 auf große Tournee gehen – dann kam Corona. Nun muss die Europatournee ein weiteres Mal verschoben werden. JAMES BLUNT kommt am 20. Oktober 2021 in die SAP Arena Mannheim.

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Termin: JAMES BLUNT – Once Upon A Mind Tour

Mi, 20.10.21, 20 Uhr, SAP Arena Mannheim – ERSATZTERMIN!

