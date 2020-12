Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht – Weißer Transporter gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwoch, 02.12.20, gegen 08.10 Uhr befuhr ein weißer Transporter mit orangener Aufschrift auf der Seite die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Winzinger Straße. Auf Grund zu geringem Seitenabstand streifte der Transporter einen am Fahrbahnrand geparkten weißen Hyundai. Im Anschluss entfernte sich der Transporter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern von der Unfallstelle. Am Hyundai wurde die komplette linke Seite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Reifen platt gestochen

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht auf den 30.11.20 zerstach ein noch unbekannter Täter alle vier Reifen an einem in der Straße „Zum Ordenswald“ abgestellten Peugeot. Hinweise werden an die Polizei Neustadt erbeten.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):