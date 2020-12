Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 02.12.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

Bad Dürkheim (ots) – Am 01.12.2020 gegen 11:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim der Fahrer eines Scoda Oktavia einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Bei der darauffolgenden Durchsuchung konnte im Fahrzeugs ein kleines Tütchen sowie eine kleine Dose mit geringen Mengen Amphetamin aufgefunden uns sichergestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Haßloch: Nach Unfall auf A 65 geflüchtet

Haßloch/A65 (ots) – Bereits am Donnerstag dem 26. November ereignete sich gegen 18 Uhr auf der A65, Fahrtrichtung Ludwigshafen in Höhe der Anschlussstelle Haßloch ein Auffahrunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Die Fahrerin eines VW Passat war im Begriff die Autobahn zu verlassen, als ihr ein unbekannter Autofahrer gegen das Heck fuhr und anschließend seine Fahrt fortsetzte. Am Passat entstand 1.500 EUR Sachschaden, die 26-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. Ermittlungen ergaben erst jetzt, dass es sich um einen dunklen Ford Focus gehandelt haben dürfte. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Deidesheim: Randalierer

Deidesheim (ots) – Weil sich ein 22-Jähriger in Deidesheim aggressiv verhielt, verständigte eine Frau am Dienstag (1. Dezember 2020) gegen 22:05 Uhr die Polizei Haßloch. Der Mann baute sich vor den Beamten auf und provozierte diese mit der Aussage ein Messer in Kleidung zu haben. Ein plötzlicher Fluchtversuch konnte unterbunden, der Mann aber nicht beruhigt werden. Erst nach der Androhung, dass der Taser (Elektroimpulsgerät) zum Einsatz kommt, zügelte sich der Mann und konnte gefesselt werden. Der Störenfried ist der Polizei bestens bekannt. Er wurde mit einem Rettungswagen nach Bad Dürkheim in eine Klinik überstellt.

Ellerstadt: Verkehrsunfallflucht geklärt

Ellerstadt (ots) – Bereits am 30.11.2020 gegen 09:00 Uhr wurde eine Gartenmauer Im Herzborn in Ellerstadt beschädigt. Ermittlungen vor Ort ergaben nun, das drei große LKW den Feldweg vom einem dortigen Weingut kommend in der Verlängerung Im Herzborn befuhren. Beim Abbiegen nach rechts holte einer der Fahrer zu weit aus und stieß aufgrund der Spurenlage mit der Zugmaschine gegen die Gartenmauer, welche bei dem Anstoß versetzt wurde. Ein an der Mauer befindliches Poolhaus wurde durch den Anstoß ebenfalls beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. An der Grundstücksmauer konnten im Rahmen der Spurensuche blaue Farb-/Kunststoffanhaftungen festgestellt und gesichert werden. Aufgrund der Aufschrift an einem der LKW konnte die Spedition und der entsprechende Fahrer zum Unfallzeitpunkt ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Meckenheim: Zwei Verletzte nach Unfall

Meckenheim (ots) – Zwei Leichtverletzte und rund 10.000,- EUR Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochvormittag (2. Dezember 2020, 9:25 Uhr) auf der L519 ereignet hat.

In Richtung Meckenheim war die 40-jährige Fahrerin eines Kia unterwegs, als von einem Wirtschaftsweg ein Polo-Fahrer auf die Landstraße einbog und sie übersah. Bei der Kollision wurden beiden Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Freiwillige Feuerwehr war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe im Einsatz. Die Straße war 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Kirchheim: 2x Trunkenheitsfahrt am Maxi-Autohof verhindert

Kirchheim, Rosengartenweg – 01.12.2020, 0:15 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle zweier jungen Männer aus Osteuropa (24 und 43 Jahre) stellten die Beamten erhebliche Alkoholwerte in der Atemluft fest (0,94 und 1,06 Promille). Zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt wurde der Autoschlüssel bis zur Ausnüchterung sichergestellt.

