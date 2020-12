Helmbach: Ortsdurchfahrt im Dezember 2020 gesperrt

Helmbach – Aufgrund von Abbrucharbeiten ist es erforderlich, Helmbach in Höhe der Hausnummer 10 in 67471 Elmstein vom 04.12.2020 bis 08.12.2020 in folgenden Zeiträumen voll zu sperren.

Freitag, 04.12.2020: 16.00 Uhr – 18.00 Uhr

Samstag, 05.12.2020: 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Montag, 07.12.2020: 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Dienstag, 08.12.2020: 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Die Rettungskräfte sind informiert.

Die Müllentsorgung wird durch die Vollsperrung nicht beeinträchtigt.

Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.