Kaiserslautern – Hochwertiges, Handwerk, Kunst und Modedesign, trotz Absage aller Märktegelingt es nun doch noch, die lautrer Vorweihnachtszeit mit Kunsthandwerk zu bereichern:

In der Mall hat der „pop-up Kulturshop“ eröffnet, mit weihnachtlichem Feeling und besonderen Geschenkideen von Künstlern aus Kaiserslautern und ihren Gästen. Einige der Künstler sind vom Kulturmarkt in der Fruchthalle bekannt, der dieses Jahr leider nicht stattfinden kann, andere sind zum ersten Mal in Kaiserslautern zu sehen.

Und so können Besucher im Pop-up Kulturshop schöne Schätze finden: Edel-verspielten Schmuck von Goldschmiedemeisterin Sabine Scheitler, elegant-bequeme Mode und Accessoires von Elisabeth Breuer oder handschmeichelnde Gebrauchskeramik von Birgit Palt. Liebhaber von Papier und Stift begeistern sich für Astrid Haas‘ Bücher aus Recyclingleder, nebendran bringen Marcel Goetz‘ meisterhafte Drechselarbeiten edles Holz zum Schimmern. Aus Uschi Webers Ton-Kunstwerken äugt so manch wunderliches Tier heraus, und die Nase wie die Augen betören handgemachte Seifen von Christine Vietor. Auch der bekannte Maler Eric Schäfer ist mit neuen Arbeiten dabei.

Besonderes Highlight ist „Pfalzmesser“ Andreas Möller. Der Messerschmied aus Neidenfels schmiedet nicht nur tolle Klingen aus alten Stahlfeilen, sondern hat auch ein „wurstdosentaugliches“ Messer eigens für die Pfalz entworfen. Er wird nur am Wochenende vom 11. und 12. Dezember anzutreffen sein, und das mit seinem Schleifstein. Dann können Kunden bei ihm auch ihre eigenen Messer professionell handschärfen lassen und live dabei zusehen.

„Pop-up Kulturshop“ heißt das gemeinsame „Kind“ von Sabine Scheitler und Astrid Haas, das am 1. Dezember im westlichen Untergeschoss der Mall eröffnet hat. Gemeinsam mit ihren Gast-Künstlern freuen sich die beiden, nach einem langen Jahr abgesagter Veranstaltungen auch mal wieder persönlichen Kundenkontakt pflegen zu können – selbstverständlich ganz Corona-regelkonform. Geöffnet ist der Pop-up Kulturshop bis zum 28.12.2020, jeden Montag bis Samstag von 11.00 bis 18.00 Uhr.