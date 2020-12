Heidelberg: Stadtnotizen 01.12.2020

Heidelberg – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Online-Angebot des Stadtarchivs zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder zahlreiche Heidelberger Schülerinnen und Schüler am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Viele von ihnen nutzen dabei auch die zusätzlichen freien Tage durch die vorgezogenen Weihnachtsferien. Das Stadtarchiv unterstützt diese Schülerinnen und Schüler mit einem neuen Online-Angebot: Neben inhaltlichen Fragen können in einer Skype-Konferenz auch wichtige Aspekte wie die Fragestellung und die Gliederung des Wettbewerbsbeitrags besprochen werden. Für einen Terminwunsch in der Zeit vom 21. bis zum 23. Dezember 2020 können Interessierte eine Mail senden an stadtarchiv@heidelberg.de. Termine werden nach Kapazität in der Reihenfolge des Eingangs vergeben.

Holzernte: kurzfristige Straßensperrungen auf dem Königstuhl

Aufgrund von Holzernte- und Verkehrssicherungsarbeiten kommt es im Stadtwald, Revier Königstuhl, voraussichtlich ab Mittwoch, 2. Dezember 2020, zu kurzfristigen Straßensperrungen. Die Arbeiten finden statt im Bereich Johannes-Hoops-Weg und zwischen der Molkenkur und dem Blockhaus-Parkplatz am Gaiberger Weg. Die Arbeiten dauern je nach Witterung rund drei bis vier Tage. Die Stadt Heidelberg bittet um Verständnis.

Coronavirus: Video-Interviews zur Prävention mit Heidelberger Ärztinnen und Ärzten – Gespräche auf Deutsch und in fünf Fremdsprachen auf dem städtischen Youtube-Kanal

Was erleben Heidelberger Ärztinnen und Ärzte im Umgang mit dem Coronavirus? Wie schützt man sich und seine Familie am besten vor einer Infektion? Solche und weitere Fragen thematisiert die Stadt Heidelberg in mehreren Videos mit Medizinerinnen und Medizinern, die in Heidelberg tätig sind. Da Heidelberg eine internationale Stadt mit Menschen aus rund 160 Ländern ist, sind Videos auch in mehreren Fremdsprachen entstanden: Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch und Hindi. Dank der Mithilfe des Universitätsklinikums Heidelberg konnten Ärztinnen und Ärzte gefunden werden, die diese Sprachen beherrschen.

Die Videos sind zu sehen auf dem städtischen Youtube-Kanal heidelberg.de unter www.youtube.com.