Ludwigshafen: Stadtnotizen 01.12.2020

„Weltoffene Kommune“ – digitale Dialogveranstaltung in Ludwigshafen

Die Stadt Ludwigshafen ist eine von derzeit 21 Kommunen, die für das Projekt „Weltoffene Kommune – vom Dialog zum Zusammenhalt“ ausgewählt wurden. Das Projekt wurde initiiert von der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration und wird von der Bertelsmann Stiftung und der Phineo gAG umgesetzt. Ziel ist es, die Integrationsarbeit der Kommunen unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls zu optimieren.

Im Zuge dieses Projekts „Weltoffene Kommune“ laden die Bertelsmann Stiftung, die Phineo gAG, die Sozialdezernentin Beate Steeg und die Integrationsbeauftragte Hannele Jalonen die Bürger Ludwigshafens ein, sich an einer digitalen Dialogveranstaltung am Dienstag, 8. Dezember 2020, von 17 bis 20 Uhr zu beteiligen. Unter der Adresse https://phineo.sslsurvey.de/Dialogveranstaltung-Ludwigshafen/ können sich Interessierte dafür registrieren. Der Anmeldeschluss ist Sonntag, 6. Dezember 2020. Teilnehmende erhalten rechtzeitig eine E-Mail mit den Zugangsdaten zur Videokonferenz, die per Zoom abgehalten wird.

Ziel der Dialogveranstaltung ist es einerseits zu erfahren und zu sammeln, in welchen Formaten sich Bürger bereits für eine „weltoffene Kommune“ engagieren und welche Veranstaltungen, Einrichtungen und Ähnliches hilfreich sind, damit sich Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte austauschen und begegnen können. Andererseits können dabei auch Ideen gesammelt werden, die zukünftig umgesetzt werden könnten.

Ortsvorsteherbüro Nördliche Innenstadt geschlossen

Das Ortsvorsteherbüro Nördliche Innenstadt ist in der Zeit von Donnerstag, 17. Dezember 2020, bis Donnerstag, 31. Dezember 2020, geschlossen.

Ab Montag, 4. Januar 2021, ist es wieder zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt.

Auch fällt die Sprechstunde weiterhin aus, dringenden Fällen ist der stellvertretende Ortsvorsteher, Osman Gürsoy, tagsüber unter der Telefonnummer 0176 3239 5568 erreichbar.

KVD-Kontrolle beendet nächtliche Zusammenkunft

Der Kommunale Vollzugsdienst hat Donnerstagnacht, 26. November 2020, am Sebastian-Funk-Platz eine Personengruppe aufgelöst, deren Mitglieder das Abstandsgebot zur Bekämpfung des Coronavirus nicht eingehalten hatten. Die Einsatzkräfte entdeckten kurz vor 22 Uhr auf dem Spielplatz mehrere Personen, welche eng beieinanderstanden sowie offenbar keine Mund-Nase-Bedeckungen trugen und auf der Grünanlage rauchten. Beim Anblick der KVD-Streife flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen, während zwei

18-Jährige aufgehalten und deren Identitäten festgestellt werden konnten. Die Einsatzkräfte erläuterten ihnen die Rechtslage, wonach die Jugendlichen die Örtlichkeit verließen.

In Marschner- und Lachnerstraße kann zeitweise nicht geparkt werden

Der Abwasserkanal in der Marschner- und Lachnerstraße muss saniert werden. Für die Planung der Kanalerneuerung sind im Vorfeld Baugrunderkundungen erforderlich. In beiden Straße wird hierfür am Mittwoch, 16., und am Donnerstag, 17. Dezember 2020, zwischen 7 und 17 Uhr ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) bittet darum, die Kraftfahrzeuge rechtzeitig anderweitig zu parken.

Bei Rückfragen steht der Projektleiter des WBL, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Rainer Dech, unter der Telefonnummer 0621 504-6802 zur Verfügung.

Kampfmittelerkundung in Marschner- und Lachnerstraße

Um die Sanierung des Abwasserkanals in der Marschner- und Lachnerstraße durchführen zu können, erfolgen am Freitag, 11. Dezember, zwischen 7 und 17 Uhr, Kampfmittelerkundungen. Hierfür werden ein absolutes Halteverbot und abschnittsweise ein Durchfahrtsverbot eingerichtet. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) bittet darum, die Kraftfahrzeuge rechtzeitig anderweitig zu parken.

Bei Rückfragen steht der Projektleiter des WBL, Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt, Rainer Dech, unter der Telefonnummer 0621 504-6802 zur Verfügung.