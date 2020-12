Neustadt: Erstes Janosch-Kunstwerk am Rathaus enthüllt

Neustadt an der Weinstraße – Wegen der Corona-Pandemie wurde der Weihnachtsmarkt dieses Jahr abgesagt. Die Motive des Künstlers Janosch verwandeln in der Weihnachtszeit das Rathaus in einen riesigen Adventskalender.

Oberbürgermeister Marc Weigel begrüßte am 1. Dezember 2020 um 18 Uhr viele Besucher auf dem Neustadter Marktplatz. „Das beleuchtete Rathaus soll ein Licht, Hoffnung und Optimismus sein. Dass dieses Licht vom Marktplatz in die Stadt ausgesendet werden kann, ist vielen Menschen zu verdanken, die sich engagieren, dass es in der Stadt trotz der widrigen Umstände schön ist“, so der Oberbürgermeister. Jeden Tag wird ein Motiv in einem der 24 Fenster präsentiert. OB Weigel bedankte sich bei der Bürgerstiftung „Lebenswerte Stadt“ und beim Ideengeber des Kalender, Gerhard Hofmann, Kulturbotschafter der Stadt Neustadt, der den Kontakt zu Janosch herstellte. „Die Komposition dieser Bilder ist die Arbeit Gerhard Hofmanns. Zum Teil wurden die Szenen aus größeren Bildern von Janosch herausgeschnitten. Der Fokus liegt auf Advent und Weihnachten.“ Wenn alle 24 Motive zu sehen sind, ergibt sich eine Gesamtkomposition.

Janosch-Ausstellung Atelier Gerhard Hofmann

Am 3. Dezember eröffnet Gerhard Hofmann in seinem Atelier eine Ausstellung mit 50 Janosch-Arbeiten. Eine Anmeldung ist erforderlich (Corona). Die Ausstellung wird bis 11. März 2021 zu sehen sein.

Zweiter Adventskalender

Die Stadt und die Bürgerstiftung „Lebenswerte Stadt“ Neustadt wollen mit den XXL-Adventskalendern eine Tradition begründen. In Zukunft soll es heißen „Neustadt im Winter ist die Stadt des Adventskalenders“, so Dr. Rüdiger Liebs, Kuratoriumsmitglied der Bürgerstiftung. Im vergangenen Jahr haben Mitglieder des Kunstvereins Neustadt den Kalender gestaltet. In diesem Jahr wurde durch Gerhard Hofmann der Künstler Janosch ausgewählt und hat die Bürgerstiftung dafür begeistert. „Janoschs Werk strahlt Fröhlichkeit und gute Laune aus, und das brauchen wir in Coronazeiten.“ Unterstützt wurde die Bürgerstiftung durch die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) und durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Dr. Liebs dankte den Sponsoren, die so großzügig waren und über 28.000 Euro gespendet haben – für jedes Fenster 1.200 Euro.

24 Tage, 24 Kunstwerke

Jeden Tag wird um 18 Uhr (am Heiligabend um 12 Uhr) ein neues Fenster geöffnet. Der XXL-Adventskalender ist dann ab 24. Dezember bis zum Ende der Weihnachtszeit (06.01.2021) mit allen Motiven zu sehen.