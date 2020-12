Polizei Mainz spendet Adventskalender an Senioren

Mainz (ots) – In den letzten Tagen haben Polizistinnen und Polizisten

Schokoladen-Adventskalender und Info-Flyer an Senioren und soziale Einrichtungen

in Mainz verteilt. Das Motiv des Adventskalenders zeigt einen Streifenwagen in

schöner Weihnachtskulisse vor dem Gutenbergmuseum in der Mainzer Altstadt. Es

geht jedoch nicht nur darum, den Menschen eine Freude zu machen. Hintergrund ist

eine Präventionskampagne, um ältere Menschen gegenüber Betrugsmaschen zu

sensibilisieren und vor diesen zu warnen.

Der Informationsflyer, der dem Adventskalendern beiliegt, enthält eine Warnung

vor Telefonbetrügern. Denn in letzter Zeit kommt es verstärkt zu Telefonanrufen,

bei denen sich Betrüger als Enkel, der sich in einer angeblichen Notsituation

befindet oder als Polizeibeamte ausgeben. Der so genannte Enkeltrick ist eine

besonders hinterhältige Form des Betrugs, der für Opfer oft existenzielle Folgen

haben kann. Sie können dadurch hohe Geldbeträge verlieren oder sogar um Ihre

Lebensersparnisse gebracht werden.

Da besonders ältere Menschen betroffen sind, möchten wir mit der Aktion dazu

beitragen, dass das Thema innerhalb der Familien besprochen wird. „Liebe Oma,

lieber Opa – lasst Euch nicht reinlegen!“, diese Nachricht sollen Kinder an ihre

Oma und ihren Opa weitergeben, damit diese vor den Gefahren der Betrüger gewarnt

werden. Wir sind auf die Unterstützung durch die Kinder gespannt und hoffen,

dass die Kleinsten der Polizei bei dieser Präventionskampagne helfen. Wir sagen

DANKE und wünschen allen eine schöne Adventszeit.

Flyer-Text:

Liebe Oma, lieber Opa, lasst Euch nicht reinlegen! Auch Eure Enkelin rät Euch:

Bleibt aufmerksam! Vorsicht vor falschen Enkeln und falschen Polizisten!

Vorsicht bei Gewinnspielversprechen und Internetbetrug! Ruft im Zweifelsfall die

Polizei unter der Nummer: 110 Meine Tipps: Ob Enkel, Polizist, Fachpersonal oder

Computerprofi… nicht jeder ist der, für den er sich ausgibt! Und noch was: Die

Polizei ruft niemals unter 110 an!!!

Mainz (ots) – In den letzten Tagen haben Polizistinnen und Polizisten

Schokoladen-Adventskalender und Info-Flyer an Senioren und soziale Einrichtungen

in Mainz verteilt. Wir berichteten soeben in dieser Pressemeldung:

Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion Mainz 1 haben ebenfalls an

den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst MOBILE Adventskalender und

Informationsflyer überreicht.

Sachbeschädigung einer Ruhebank

Im Zeitraum vom 20.11.2020 bis 25.11.2020 kam es in Undenheim zu einer weiteren Sachbeschädigung. Es wurde eine Ruhebank aus Granit beschädigt. Diese steht neben einem asphaltierten Feldweg außerhalb von Undenheim. Die Rückenlehne ist an einer Verankerung gebrochen. Die Schadenshöhe beträgt circa 900 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.