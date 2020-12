Karlsruhe – Geldbörse aus Rucksack gestohlen

Karlsruhe (ots) – Durch Taschendiebe wurde am Montagnachmittag die Geldbörse

einer 58-Jährigen aus dem Rucksack gestohlen. Die Frau hatte zunächst gegen

14.15 Uhr an einer Bankfiliale in der Postgalerie Bargeld abgehoben und ihre

Geldbörse im Rucksack verstaut. Als sie kurze Zeit später in einem Ladengeschäft

Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass die Geldbörse aus ihrem Rucksack

gestohlen worden war.

Um sich wirksam vor Taschendieben zu schützen, rät die Polizei zu folgenden

Sicherheitsvorkehrungen:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie

meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der

Beute.

Karlsruhe – Schwerer Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

Karlsruhe (ots) – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag

auf der Bundesstraße 36, Höhe Neureut. Dabei wurde der 50 Jahre alte

Unfallverursacher schwer verletzt und musste mit dem alarmierten Rettungsdienst

in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kurz nach 16 Uhr fuhr der 50-Jährige auf dem rechten Fahrstreifen der B 36

zwischen den Ausfahrten Neureut Süd und Neureut Nord. Kurz nach der Auffahrt

Neureut-Nord wechselte er mit seinem Hyundai den Fahrstreifen. Hierbei übersah

er den bereits auf dem linken Fahrstreifen heranfahrenden BMW. In der Folge

kommt es zur Kollision der beiden Fahrzeuge woraufhin der Hyundai nach rechts

von der Fahrbahn abgewiesen wird und letztendlich mit einem Baum kollidierte.

Der beschädigte Baum ragte im Anschluss in die Fahrbahn. Daraufhin musste zur

Beseitigung die Feuerwehr verständigt werden. Der rechte Fahrstreifen blieb für

die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis zirka 18:15 Uhr gesperrt.

A5 bei Malsch – Lkw-Fahrer wird auf blinde Passagiere aufmerksam

Malsch LKrs. Karlsruhe (ots) – Bei einer Pause auf dem Parkplatz „Silbergrund“

ist am Montag gegen 08.25 Uhr an der Autobahn 5 bei Malsch ein 36 Jahre alter

Sattelzug-Fahrer aus Bosnien-Herzegowina nach Klopfgeräuschen in seinem

Auflieger auf Menschen in seinem Laderaum aufmerksam geworden und verständigte

die Polizei.

Gleich mehrere Streifen des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe eilten vor Ort und

ließen von dem Fahrer die Verplombung entfernen. Im Inneren des Aufliegers

befanden sich zwei mutmaßliche Flüchtlinge mit leichten Unterkühlungen. Nach

erster Begutachtung durch einen hinzugezogenen Rettungsdienst war jedoch keine

stationäre Aufnahme der beiden Personen in einem Krankenhaus erforderlich.

Erste Abklärungen brachten zutage, dass es sich um zwei marokkanische

Staatsbürger im Alter von 18 und 24 Jahren handelt. Im Auflieger fanden die

Beamten Essens- und Trinkreste sowie eine Vorrichtung zum Verrichten der

Notdurft.

Den Äußerungen zufolge haben sich beide Männer bereits seit fünf Tagen in dem

Auflieger aufgehalten und wollten wegen Unterkühlung und damit verbundener

Schmerzen schon viel früher auf sich aufmerksam machen, was ihnen aber nicht

gelang. Von zwei Schleusern pakistanischer und syrischer Herkunft seien sie nach

Zahlung von 300 Euro pro Person von Bosnien-Herzegowina nach Deutschland

geschleust worden. Zunächst sei die reguläre Plombe am Anhänger entfernt und

eine gefälschte angebracht worden, nachdem sich beidKarlsruhe – Unfallflucht – Zeugen gesucht

r Verplombung seine Fahrt

wieder fortsetzen. Die beiden jungen Männer kamen nach Stellung eines

Asylantrags vorerst in der Landeserstaufnahme Karlsruhe unter.

Bezüglich der Einschleusung von Ausländern führt die Kriminalpolizei Karlsruhe

die weiteren Ermittlungen.

Kraichtal – Dieb entwendet hochwertiges Werkzeug aus Pkw

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am vergangenen Wochenende aus

einem in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Ortsteil Münzesheim geparkten Pkw

hochwertiges Elektrowerkzeug entwendet. Wie hoch der dabei entstandene

Sachschaden ist, ist noch unklar.

Der Dieb hebelte zwischen Freitag 15 Uhr und Montag 08:30 Uhr die Seitentür des

abgestellten Firmenfahrzeugs auf. Anschließend nimmt er die hochwertigen

Elektrohandwerkzeuge, einschließlich Transportkoffer an sich. Mit seiner Beute

flüchtete der Dieb bislang unerkannt.

Zeugen hierzu werden gebeten sich tagsüber mit dem Polizeiposten Kraichtal unter

der Telefonnummer 07250 922880-2 in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Rollender Pkw verletzt ältere Dame

Karlsruhe (ots) – Eine 49-jährige Fahrzeugführerin stellte ihren Pkw am Montag,

gegen 11.15 Uhr, auf einem Parkplatz bei einem Einkaufsmarkt in Waghäusel ab,

ohne diesen ordnungsgemäß gegen Wegrollen zu sichern.

Der BMW rollte daher langsam auf dem leicht abschüssigen Gelände nach hinten

weg. Ein älteres Ehepaar, 78 und 79 Jahre alt, lud gerade Einkäufe in den

Kofferraum des Fahrzeugs, das gegenüber geparkt war. Es konnte den langsam

rollenden BMW weder sehen noch hören. Die ältere Dame wurde zwischen beiden Pkw

eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde stationär in ein Krankenhaus

aufgenommen. Der ältere Mann wurde nur vom Fahrzeug gestreift und erlitt keine

Verletzungen.

Letztlich rollte der Pkw über eine Strecke von ungefähr 7 Metern.

Die BMW-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Ettlingen – Einbruch bei Recycling-Firma

Karlsruhe (ots) – Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach Mitternacht, versuchte ein

Unbekannter Altmetall vom umzäunten Gelände einer Recycling-Firma in Ettlingen

zu stehlen.

Nachdem eine dort angebrachte Kamera auslöste, wurde das Gelände durch die

Firmeninhaber überprüft. Sie konnten eine unbekannte Person wahrnehmen, die mit

einer Taschenlampe leuchtete. Leider konnte der unbekannte Täter flüchten.

Er ließ aber vermutlich sein Fahrrad zurück, das am Zaun des Geländers lehnte

und bislang keinem zuzuordnen war.

Bereits in zurückliegender Zeit wurde immer wieder Altmetall von dem Gelände

entwendet.

Ob der Täter auch in diesem Fall etwas gestohlen hat, bedarf weiterer

Ermittlungen

Der Einbruch ereignete sich bei einer Recycling-Firma in

Ettlingen, in der Goethestraße.

Karlsruhe-Oststadt – Bahn streift Fußgänger

Karlsruhe (ots) – Beim Queren eines Bahnübergangs an der Haltestelle Gottesauer

Platz/BGV wurde am Montagnachmittag ein 75 Jahre alter Fußgänger von einer

einfahrenden Bahn gestreift und glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Fußgänger führte sein Fahrrad mit und überquerte gegen 14.10 Uhr zunächst

von Norden her die Fußgängerfurt der Durlacher Allee bei grüner Fußgängerampel.

Als er die Furt passiert hatte, wartete er vor den Bahngleisen bei Rotlicht.

Eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn hatte er wahrgenommen, die in

Gegenrichtung fahrende Tram hatte er wohl aber übersehen. Das Vorderrad seines

Fahrrades ragte offenbar in das Lichtraumprofil und wurde von der Vorderkante

der Bahn leicht gestreift, worauf der Bahnführer sofort eine Gefahrenbremsung

einleitete. Der 75-Jährige zog sich dabei Schürfwunden am linken Knie zu und

wurde vom Notarzt und Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Nennenswerter

Schaden entstand nicht.

Der Bahnverkehr war aufgrund des Unfalls bis gegen 14.45 Uhr auf der Stecke der

Durlacher Allee unterbrochen.

Karlsruhe -Pkw prallt gegen Baum

Karlsruhe (ots) – Mittelschwere Verletzungen sowie ein Sachschaden von mehreren

tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich auf der Kreisstraße

3533 bei Friedrichstal ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 59 Jahre alte Skoda-Fahrer, kurz nach 5

Uhr, auf der K 3533 und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit von der winterglatten Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er

mit einem Baum. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren

Versorgung in eine Klinik. Der Skoda war durch den Aufprall nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Unfallflucht – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag, 26.11.2020, ereignete sich auf der

Basler-Tor-Straße in Durlach eine Verkehrsunfallflucht, bei der der

Unfallverursacher durch einen Zeugen, einen Radfahrer, an der darauffolgenden

Kreuzung angehalten wurde.

Der vermeintliche Unfallverursacher streifte gegen 11.30 Uhr beim Vorbeifahren

das Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich danach in Richtung

Rommelstraße.

Ein zufällig vorbeifahrender Fahrradfahrer beobachtetet den Unfall und konnte

den davonfahrenden Unfallverursacher an der Ampel Rommelstraße/Basler-Tor-Straße

einholen und auf den Unfall ansprechen. Anschließend fuhr der bislang unbekannte

Radfahrer weiter, der Pkw-Fahrer begab sich zur Geschädigten, die die Polizei

verständigte. Die beiden Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum

Unfallhergang. Die Polizei sucht daher den Radfahrer, der das Fahrzeug des

vermeintlichen Verursachers angehalten hat, beziehungsweise weitere Zeugen.

Der Radfahrer, oder andere Zeugen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Nachtrag zur Meldung des Polizeipräsidiums Karlsruhe vom 17.11.2020 „Verbaler Streit endet in gefährlicher Körperverletzung“ – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und

Polizeipräsidium Karlsruhe:

Wie bereits berichtet, besteht der Verdacht, dass ein 23-jähriger Mann seinem

Vermieter anlässlich der Übergabe eines Kündigungsschreibens am Morgen des 17.

November 2020 Stichverletzungen am Arm zugefügt hat.

Aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung und des Haftgrundes der Fluchtgefahr erwirkten

Untersuchungshaftbefehls wurde der 23-jährige syrische Staatsangehörige am 30.

November in Bayern festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Der Haftbefehl wurde beantragt, nachdem sich die mutmaßlich mit einer

Tellerscherbe zugefügten Verletzungen des Opfers schwerwiegender herausgestellt

hatten als zunächst angenommen.

Karlsruhe – Unbekannte entwenden Tresor aus Werkstatt

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Grötzinger

Ohmstraße einen Tresor an sich genommen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen Samstag 14

Uhr und Montag 07:20 Uhr über ein Fenster Zutritt in den Büroraum. Zielstrebig

entwendeten sie den dort befindlichen Firmentresor mit den Tageseinnahmen.

Aufgrund des Gewichtes des Geldschrankes waren die Diebe vermutlich mit einem

Pkw unterwegs. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen die am vergangenen Wochenende im Bereich der Ohmstraße verdächtige

Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich Tagsüber mit dem Polizeiposten

Hagsfeld unter der Telefonnummer 0721 96879759 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Einbrecher erbeutet Schmuck und Bargeld

Karlsruhe (ots) – Schmuck und Bargeld hat ein Dieb am Montag im Hofäckerweg in

Grötzingen erbeutet.

Zwischen 10:15 Uhr und 12:45 Uhr verschaffte sich der Täter über einen

Maschendrahtzaun Zutritt auf das Grundstück. Dort hebelte er ein Küchenfenster

auf und gelangte so in das Haus. Anschließend sucht er nahezu alle

Räumlichkeiten auf und öffnet hier Schränke und Schubladen. Auf der Suche nach

Wertgegenständen nahm der Eindringling Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren

tausend Euro an sich.

Mit seiner Beute konnte der Dieb bislang unerkannt flüchten, weshalb das

Polizeirevier Durlach auf der Suche nach Zeugen ist, die gebeten werden sich

unter der Telefonnummer 0721/49070 zu melden.

Bretten – Aufmerksame Nachbarn werden auf Küchenbrand aufmerksam

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 16:30 Uhr geriet eine Küche in einem

Mehrfamilienhaus in der Georg-Wörner-Straße in Bretten in Brand. Hierbei

entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verfiel eine 83-jährige Frau in einen

ungeplanten Kurzschlaf, während sie einen Kochtopf auf dem Herd stehen hatte.

Erst durch das Ertönen der Brandmeldeanlage wurde die Frau geweckt. Mit Schreck

stellte die 83-Jährige Flammen im Küchenbereich fest.

Zeitgleich wurden die Nachbarn auf den ertönenden Brandmelder aufmerksam und

begaben sich auf die Suche nach der Ursache. Sie kamen schließlich der

83-jährigen Frau zur Hilfe und löschten das Feuer mit zwei Eimern Wasser.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung verbrachte ein 78-jähriger Nachbar die

Frau bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus ihrer Wohnung.

Die Feuerwehr führte die abschließenden Löscharbeiten durch. Ein Rettungsdienst

untersuchte die 83-Jährige sowie den 78-jährigen Nachbarn. Glücklicherweise

wurden keine Personen verletzt. Aufgrund der starken Rauch- und Rußentwicklung

war die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Eine Angehörige der 83-Jährigen kam vor

Ort und kümmerte sich um die Betroffene.

Bruchsal – Unfall beim Auffahren auf die Bundesstraße

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro

verursachte am Montagvormittag eine 37-jährige Autofahrerin bei Bruchsal, als

sie beim Auffahren auf die Bundesstraße B35A mit einem bevorrechtigten Fahrzeug

kollidierte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 37-Jährige gegen 09:20 Uhr mit

ihrem Toyota die Bruchsaler Straße von Forst kommend in Richtung B35A. Auf der

Zufahrt zur B35A wollte sie auf diese nach rechts in Richtung Karlsdorf-Neuthard

abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den von links auf der B35A herannahenden VW

einer 60-Jährigen, woraufhin es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen

kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota nach rechts von der Fahrbahn

abgewiesen und kam neben der Fahrbahn zum Stillstand.

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand durch die Kollision ein

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren,

mussten sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden.