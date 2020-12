Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzug beim Abbiegen ausgeschwenkt und mit vorbeifahrendem Auto kollidiert

Reilingen (ots) – Am Montag gegen 09:15 Uhr bog ein 52-jähriger Sattelzugfahrer

von der L560 an der zweispurigen Abfahrt links auf die L723 in Richtung Speyer

ab, als dessen Heck ausscherte und einen Audi touchierte, welcher rechts in

Richtung Reilingen abbiegen wollte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden

von mehreren tausend Euro. Durch die Kollision ließ sich die Fahrertür des Audis

nicht mehr öffnen. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung konnte

die 59-jährige Audifahrerin über die Rückbank befreien. Verletzt wurde bei dem

Unfall niemand. Der Audi musste jedoch abgeschleppt werden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: LKW verursacht Unfall und flüchtet – Zeugen gesucht!

Sinsheim (ots) – Am Montag gegen 10:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter

LKW-Fahrer mit einem gelben LKW auf der L550 von Sinsheim in Richtung Weiler,

als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommender

Sprinter-Fahrer musste hierdurch abbremsen. Aufgrund glatter Fahrbahn gelang es

einer nachfolgenden 51-jährigen Volvo-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig zu bremsen

und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Unfall wurde die Volvo-Fahrerin leicht

verletzt. Der LKW setzte seinen Weg fort, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Volvo musste abgeschleppt werden. Durch den

Unfall entstand ein Schaden von weit über 10.000 Euro. Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben oder Hinweise auf den LKW geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Im Begegnungsverkehr gestreift – 62-Jährige leicht verletzt – Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am

Montag um 13.15 Uhr auf der Uferstraße (B 37), kurz vor der Einmündung

Gammelsbacher Straße (B 45) ereignete, sucht die Polizei. Eine 23-jährige

Fahrerin eines Fiat war in Richtung Eberbach unterwegs und streifte den VW einer

entgegenkommenden 62-Jährigen, die sich dabei leicht verletzte. Beide

Unfallbeteiligte beschuldigen sich gegenseitig, auf die Gegenfahrbahn gefahren

zu sein und den Unfall verursacht zu haben. Der Gesamtsachschaden beläuft sich

auf ca. 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer flüchtet nach Sturz von der Unfallstelle – Auto beschädigt – weitere Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am

Montag kurz nach 14 Uhr in der Wieslocher Straße/Frankenäcker ereignete, sucht

die Polizei. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Motorrollers war

zusammen mit einem Sozius vom Kreisverkehr Wieslocher Straße in die Straße

Frankenäcker eingebogen. Dabei kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins

Schleudern und der Fahrer und der Beifahrer stürzten vom Roller. Der Roller

kollidierte mit einem am rechten Straßenrand geparkten Ford Focus. Der Fahrer

hob den Roller sofort wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Der

Sozius flüchtete zu Fuß in die Stra0e „Weißenberg“. Es soll sich um zwei dunkel

gekleidete Jugendliche gehandelt haben, der Fahrer trug keinen Helm und hatte

schwarze, lockige Haare. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier

Wiesloch zu melden.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 31-jähriger Radfahrer gestürzt und schwer verletzt – Zeugen gesucht

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 31-jähriger Radfahrer ist am Montag

kurz nach 20 Uhr in der Friedrichstraße gestürzt und zog sich Dabei schwere

Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung in einer Klinik in Heidelberg

stationär aufgenommen. Der Radfahrer war in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er

kurz vor der Einmündung Im Linsenbühl aus bislang unbekannten Gründen stürzte.

Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen bislang nicht vor. Das Fahrrad wurde

sichergestellt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter Telefon 0621/172-4111 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kommt von Straße ab und fährt in Mauer

Sinsheim (ots) – Am Montag gegen 07:00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Skoda-Fahrer auf

der B39 von Angelbachtal in Richtung Dühren, als er kurz nach dem Ortseingang

Eschelbach nach links von der Fahrbahn abkam, mit einer Straßenlaterne

kollidierte und an der Mauer eines Anwesens zum Stehen kam. Durch den Aufprall

wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von mehreren

tausend Euro.

Hockenheim-Talhaus/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim-Talhaus/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in

der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 28.11.2020 und Montagmorgen, 30.11.2020 von

einem Abrissobjekt in Hockenheim-Talhaus mehrere Tonnen Kupferkabel und

Kupferplatten. Die Einbrecher brachen das mit einer dicken Gliederkette und

Schloss gesicherte Eingangstor des Betriebsgeländes auf und drangen in eine

ehemalige Fabrikationshalle ein. Hier entnahmen sie aus sämtlichen Kabelkanälen

und Maschinenräumen die verlegten Starkstromkabel und mehrere Kupferplatten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um rund 10 Tonnen Kuperkabel und

mehrere Vollmaterial-Kupferplatten. Aufgrund der Größe und dem Gewicht des

Diebesgutes ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Einbrecher handelte,

die ihre Beute mit einem größeren Lkw abtransportiert haben. Der Ausbau und

Abtransport dürfte sich über einen längeren Zeitraum erstreckt haben. Der

Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.:

06205/2860-0 zu melden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sattelzug wegen Schneeglätte in die Leitplanken geprallt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagmorgen prallte ein 50-jähriger

Mann mit seinem Sattelzug auf der B 39 bei Hockenheim in die Leitplanken. Der

Mann war gegen 5.20 Uhr mit seinem Sattelzug auf der B 39 in Richtung

Schwetzingen unterwegs. Kurz nach der Ausfahrt Hockenheim-Mitte verlor er

aufgrund der Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von

der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Dabei entstand Sachschaden von

rund 10.000 Euro am Sattelzug. Die Leitplanken wurden auf einer Länge von rund

10 Meter beschädigt.