Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Witterungsbedingte Unfälle

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aufgrund des Wintereinbruchs mit

starken Schneefällen häuften sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Mannheim in der Nacht von Montag auf Dienstag sowie am Dienstagmorgen die

glättebedingten Verkehrsunfälle. Mit Einsetzten des Schneefalls am Montag gegen

23 Uhr bis 9 Uhr am Dienstagmorgen, insbesondere mit Beginn des Berufsverkehrs

ab 5 Uhr, ereigneten sich rund 30 Unfälle, die auf Schneeglätte zurückzuführen

sind. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro. Nach

derzeitigem Erkenntnisstand gab es dabei keine Verletzten.

Schwerpunkte waren neben dem Raum Mannheim (6), der südliche und südwestliche

Rhein-Neckar-Kreis mit einer Unfallhäufung in Sandhausen (4):

Mannheim: 6

Heidelberg: 2

Sandhauen: 4

Leimen, Mauen, Meckesheim, Nußloch: jeweils 1 Unfall

Brühl, Neulußheim, Hockenheim, Reilingen: jeweils 1 Unfall

Sinsheim: 2

Wiesloch/Rauenberg: 3

Im Zusammenhang mit der Schneeglätte ereigneten sich zwei nicht alltägliche

Verkehrsunfälle:

Glimpflich ging ein Schulbusunfall auf der K 4160 zwischen Gauangelloch und

Bammental vonstatten. Der mit rund 50 Schülern voll besetzte Schulbus geriet

gegen 7.45 Uhr auf der Gefällstrecke kurz vor dem Ortseingang von Bammental in

Schleudern, prallte mit der rechten Fahrzeugseite in die Leitplanken und blieb

dort liegen. Durch die blockierten Türen war ein Verlassen des Busses nicht

möglich, sodass die Schüler bis zur ihrer Bergung rund eine Stunde im Bus

verharren mussten. Die Straße zwischen Gauangelloch und Bammental war bis gegen

9 Uhr in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Unfallaufnahme und die

Bergungsarbeiten wurden dadurch noch erschwert, dass sich ein 40 Tonner am

Ortsausgang von Bammental an der Steigungsstrecke festgefahren hatte und nichts

mehr ging, weder vor noch zurück. So mussten neben den Beschäftigten des

Bauhofes auch Beamte des Reviers Neckargemünd beim Bergen beider Schwerfahrzeuge

Hand anlegen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 10.000.-

Euro veranschlagt.

In Mauer prallte ein Autofahrer gegen eine Garage und fuhr einfach weiter. Der

zunächst unbekannter Autofahrer prallte in der Straße „Am Bahndamm“ gegen ein

Garagentor und fuhr anschließend weiter. Nachdem der Schaden kurz nach 9 Uhr

entdeckt wurde, fahndete die Streife nach dem Fahrzeug. Den Teilspuren folgend,

stellten sie schließlich das gesuchte Fahrzeug im Industriegebiet fest. Wegen

des Verdachts der Unfallflucht laufen nun die Ermittlungen gegen den

verantwortlichen Fahrer. Der Gesamtschaden liegt bei rund 3.000.- Euro.

Mannheim-Neuostheim: In den Gegenverkehr geraten

Mannheim-Neuostheim (ots) – Ein 42-jähriger BMW-Fahrer geriet am Montagmorgen im

Stadtteil Neuostheim während der Fahrt in den Gegenverkehr und prallte mit einem

entgegenkommenden Mercedes zusammen. Der 42-Jährige war kurz vor acht Uhr mit

seinem BWM in der Seckenheimer Landstraße stadtauswärts unterwegs. Aufgrund der

Kälte beschlug dessen Frontscheibe und behinderte seine Sicht. Hierdurch geriet

er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegen

kommenden 36-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Beide Fahrer kamen mit dem

Schrecken davon und blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund

10.000 Euro geschätzt.

Mannheim-Almenhof: Unbekannte entwenden zwei hochwertige Fahrräder aus Kellerraum

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr entwendeten bislang

unbekannte Täter in der Mönchwörthstraße zwei hochwertige Fahrräder aus einem

Kellerraum. Wie die Täter in den Kellerraum gelangten ist derzeit noch

unbekannt. Ein Anwohner vernahm zum Tatzeitpunkt Geräusche im Treppenhaus und

stellte kurze darauf das Fehlen der Räder fest. Bei den Fahrrädern handelt es

sich um zwei Mountainbikes der Marke „Stevens“ im Wert von mehreren tausend

Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu

melden.

Mannheim-Gartenstadt: Pkw-Anhänger entwendet und auf fremden Grundstück abgestellt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Gartenstadt (ots) – Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Freitag

12 Uhr und Montag 10 Uhr einen Pkw-Anhänger, der in der Karlsternstraße an der

Einmündung zur Straße Märker Querschlag am Fahrbahnrand abgestellt war. Der

Anhänger im Wert von ca. 400 Euro wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Ein

Zeuge verständigte am Montagmorgen die Polizei, nachdem er den Anhänger auf

seinem Grundstück festgestellt hatte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und der

Besitzer wurde in Kenntnis gesetzt. Es ist nicht bekannt, ob es sich hier um

einen „Dumme-Jungen-Streich“ handelt oder ob dem Unbekannten Diebstahlsabsicht

unterstellt werden kann. Zeugen, die dazu sachdienliche Angaben machen können,

melden sich bitte beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Telefon: 0621/77769-0.

Mannheim-Innenstadt: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger in der Fressgasse – eine Person leicht verletzt

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr kam es in der

Fressgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger.

Beim Überholen eines Müllfahrzeuges in Höhe des Quadrates P 7 stieß ein

Radfahrer mit einem Fußgänger zusammen. Bei der Kollision zog sich der Fußgänger

leichte Verletzungen an Brustkorb und Knie zu, die medizinisch versorgt werden

mussten. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Das Fahrrad des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit, der Radfahrer

selbst blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch

nicht bekannt.

Mannheim-Sandhofen: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Sandhofen (ots) – Eine verletzte Beteiligte und Sachschaden in Höhe von

rund 15.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen

Montagnachmittag im Stadtteil Sandhofen. Eine 76-jährige Frau war kurz vor 14

Uhr mit ihrem Kia auf der Priebuser Straße in Richtung Spinnereistraße

unterwegs. An der Kreuzung zur Bürstadter Straße missachtete er die Vorfahrt

eines 53-jährigen Renault-Fahrers, der auf der Bürstadter Straße in Richtung

Altrheinbrücke unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge. Der Kia wurde nach dem Aufprall um 90 Grad nach rechts gedreht

und kam dann zum Stehen. Die Fahrerin des Kia erlitt leichte Verletzungen und

wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der

Unfallaufnahme musste die Spinnereistraße und ein Fahrstreifen der Bürstadter

Straße gesperrt werden. Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn

wegen ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Es ergaben sich keine

nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.