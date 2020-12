Worms – Witterungsbedingte Verkehrsunfälle (siehe Foto)

Worms (ots) – Am heutigen Vormittag ereigneten sich in Worms drei witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Ein Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Auf der K11, von Worms-Pfeddersheim in Richtung Mörstadt, kam um 6 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer infolge den Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Zudem war der junge Fahrer noch auf Sommerreifen unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht.

An seinem PKW entstand Totalschaden.

Auch bei einem weiteren Verkehrsunfall war der Fahrer noch mit Sommerreifen unterwegs. Um kurz vor 7:30 Uhr krachte es, als der 42-jähriger Autofahrer auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen kam. In der Donnersbergstraße prallte der PKW in einer Linkskurve gegen einen Poller neben der Fahrbahn.

Dabei entstand Sachschaden von 3500 Euro.

Um 8Uhr rutschte dann ein LKW rückwärts beim Rangieren in der Bahnhofstraße auf

schneebedeckter Fahrbahn gegen einen Poller und verursachte Sachschaden.

Auch in den kommenden Tagen und Wochen muss witterungsbedingt mit rutschigen und nass-glatten Straßen gerechnet werden. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei Worms:

Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee und Eis.

Lassen Sie Ihren Wagen nicht im Stand warmlaufen.

Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum ersten Schnee, sondern wechseln Sie rechtzeitig. Die Regel „O bis O“, Ostern bis Oktober, kann dabei als Anhaltspunkt genutzt werden.

Achten Sie auf einen einwandfreien technischen Zustand Ihres Fahrzeugs, insbesondere die Beleuchtung und den Frostschutz in der Scheibenwaschanlage.

Passen Sie stets ihre Geschwindigkeit den herrschenden Straßen- und Sichtverhältnissen an.

Wir wollen, dass Sie sicher ankommen – Ihre Polizei Worms.