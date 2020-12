Auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geraten

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Auf winterglatter Fahrbahn ist ein

Autofahrer am Montagabend in Mehlingen ins Schleudern geraten. Der Skoda kam in

der Ludwigstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei geparkte Autos.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der 21-jährige Fahrer kam aus Richtung L401 und fuhr in Richtung Hauptstraße,

als er kurz nach halb 10 die Kontrolle über seinen Skoda verlor. Der Wagen

geriet ins Schleudern, fuhr auf den Bürgersteig, rammte einen VW Up, der in

einer Hauseinfahrt stand, und krachte anschließend gegen einen geparkten Opel

Corsa, der durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn geschoben wurde.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe des Gesamtschadens ist

nicht bekannt. |cri

Fußgänger im Dunkeln von Auto erfasst

Kaiserslautern (ots) – Ein Fußgänger ist am Montagabend in der

Martin-Luther-Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Unfall

ereignete sich gegen 18.45 Uhr in Höhe des Pfalztheaters.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war die Autofahrerin von der Ludwigstraße

kommend nach rechts in die Martin-Luther-Straße eingebogen. Etwa fünf Meter

hinter dem dortigen Zebrastreifen überquerte der Fußgänger von links nach rechts

die Fahrbahn.

Die Autofahrerin nahm den Mann nicht rechtzeitig wahr und erfasste ihn mit ihrem

Ford S-Max. Der 31-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen

zu. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und lehnte eine Mitnahme ins

Krankenhaus ab.

Weil am Fahrzeug die Frontscheibe gerissen war, wurde der Wagen abgeschleppt.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Shopping-Tour der illegalen Art

Kaiserslautern (ots) – Gleich drei Strafanzeigen hat sich eine Frau aus dem

Stadtgebiet am Montag eingehandelt. Der Grund: Die 37-Jährige hatte

offensichtlich eine Shopping-Tour der illegalen Art eingelegt.

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei verständigt, weil die Frau in einem Drogeriemarkt

in der Eisenbahnstraße beim Stehlen erwischt worden war. Die 37-Jährige hatte

ein Parfüm in ihren Rucksack gesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne den

Artikel zu bezahlen. – Mitarbeiter hielten sie fest.

Bei der Durchsuchung des Rucksacks kam noch mehr Diebesgut zum Vorschein:

Kosmetikartikel aus einem anderen Drogeriemarkt sowie zwei Pullover aus einer

Modeboutique in der Fußgängerzone. Die Sachen wurden sichergestellt und ein

Strafverfahren eingeleitet. |cri

Kontrolle über BMW verloren

Kaiserslautern (ots) – Nicht angepasste Geschwindigkeit ist vermutlich die

Ursache eines Unfalls, der sich am Montagmittag im Kurvenbereich

Kantstraße/Bremerstraße ereignete. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der

22-jährige Fahrer aus Richtung Betzenberg kommend in Richtung Bremerstraße

unterwegs, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen BMW verlor. Der

Wagen kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, wo er sich um die

eigene Achse drehte und entgegen der Fahrtrichtung im Graben zum Stehen kam.

Der Fahrer klagte anschließend über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Sachschaden; die genaue Höhe ist nicht

bekannt. |cri

Unfallflucht nach „Spiegel-Kracher“

Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist der Polizei am

Montagmorgen aus dem Stadtteil Erlenbach gemeldet worden. Gegen 7.50 Uhr kamen

sich in der Straße „Im Nauwald“, kurz hinter dem Ortsausgang von Erlenbach in

Richtung Morlautern, zwei Fahrzeuge entgegen. Als die beiden Pkw aneinander

vorbeifuhren, krachten ihre Außenspiegel aneinander.

Während eine 25-jährige Frau mit ihrem Mercedes bei der nächsten Gelegenheit

drehte und zum Unfallort zurückfuhr, machte sich der andere Fahrer aus dem

Staub. Von ihm fehlt derzeit jede Beschreibung. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 – 2150, jederzeit gern

entgegen. |cri

Wer hat den Spiegel abgetreten?

Kaiserslautern (ots) – In einem Parkhaus am Rittersberg ist ein Auto mutwillig

beschädigt worden. Am Montagmorgen fand der Fahrzeugbesitzer seinen BMW mit

abgetretenem Außenspiegel vor. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt

zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr. Der Pkw stand in

dieser Zeit auf der 1. Ebene des Parkhauses.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 396 – 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

|cri

Taschendieb greift zu

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 69-jährige Frau zeigte am Montag

auf der Polizeiinspektion einen Taschendiebstahl an. Beim Einkaufen in

Weilerbach wurde ihr am Donnerstag die Geldbörse gestohlen.

Die 69-Jährige hielt sich zwischen 13:20 und 13:30 Uhr in einem Supermarkt in

der Danziger Straße auf. Ihre Geldbörse steckte in ihrer Handtasche. Beim

Bezahlen an der Kasse ist ihr aufgefallen, dass der Geldbeutel nicht mehr da

war. Vom Täter war weit und breit nichts mehr zu sehen. Die Frau vermutet, dass

der Geldbeutel gestohlen wurde, als sie von zwei jungen Damen in dem Laden

angerempelt wurde. Eine nähere Beschreibung der zwei Frauen konnte sie nicht

angeben.

Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen dreistelligen Bargeld-Betrag,

EC-Karte, Führerschein sowie den Personalausweis der 69-Jährigen. |elz

Kennzeichendiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Auf das Kennzeichen eines Fahrzeugs hatten es Diebe in

der Richard-Wagner-Straße abgesehen. Am Montag meldete ein Anwohner, dass an

seinem Pkw das hintere Kennzeichenschild verschwunden ist.

Unbekannte Täter müssen sich zwischen Samstag 11: 20 Uhr und Montag, 14 Uhr an

dem Wagen zu schaffen gemacht und die Schilder abmontiert haben. Das Fahrzeug

war im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 44 abgestellt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion

Kaiserslautern, Telefon 0631 369-2250, jederzeit entgegen. |elz

Aufgeknackt: Geld aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben es am Montag in der Straße Im Stadtwald auf

ein Auto abgesehen. Sie stahlen aus dem Peugeot 15 Euro. Das Geld war im

Handschuhfach verstaut. Wie die Täter es anstellten, den Wagen zu knacken, ist

aktuell nicht geklärt. Zeugen, die zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf