Südhessen: Schnee und Straßenglätte sorgen für zahlreiche Unfälle – Autofahrer zum Teil ohne Winterreifen unterwegs

Südhessen (ots) – Seit Beginn des einsetzenden Schneefalls in den späten Montagabendstunden (30.11.2020) haben sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen über 40 Verkehrsunfälle ereignet, die in Zusammenhang mit Schnee- und Eisglätte stehen.

Bereits in der Nacht zum Dienstag (01.12.2020) ereigneten sich witterungsbedingt rund 25 Unfälle. Während des Berufsverkehrs zwischen 06.00 Uhr und 08.30 Uhr kamen noch einmal 17 Unfälle dazu.

Der Schwerpunkt des Unfallgeschehens lag im Bereich Bergstraße, aber auch in den übrigen Landkreisen sowie in Darmstadt gab es den ein oder anderen “Rutscher in die Leitplanke”. Glücklicherweise blieb es nach jetzigen Erkenntnissen bei allen Unfällen bei Blechschäden oder nur leichten Blessuren der Fahrzeuginsassen.

Eine Fahrbahnperrung von sechs Stunden hatte ein Lastwagenfahrer verursacht, der die Bundesstraße 47 von Bensheim nach Lorsch befuhr. Auf der glatten Fahrbahn kam der Lastwagen ins Schleudern. Dabei war die Deichsel vom Anhänger gerissen, das Gespann kam von der Fahrbahn ab. Nach aufwendigen Bergungsarbeiten konnte die Sperrung gegen 6 Uhr wieder aufgehoben werden.

In Zusammenhang mit dem witterungsbedingten Unfallgeschehen hatten die Beamten bei den Unfallaufnahmen vermehrt festgestellt, dass einige betroffene Fahrzeuge noch Sommerreifen montiert hatten. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an alle Autofahrer, die noch keine Winterreifen aufgezogen haben, schnellstmöglich einen Reifenwechsel vorzunehmen.

Das Fahren mit Reifen, die nicht auf die Witterungsverhältnisse angepasst sind, stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro sowie einen Punkt bestraft. Zudem drohen versicherungsrechtliche Konsequenzen bei einem Unfall.

Darmstadt

Straßenraub – Täter stoßen 25-Jährigen von Fahrrad und entwenden Bargeld – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem Raubüberfall stehen, suchen die Beamten des Kommissariats 35 Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachten konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können.

Am Samstag 21.11.2020 kurz vor 7.30 Uhr, hatten es zwei noch unbekannte Täter auf einen 25 Jahre alten Fahrradfahrer abgesehen, der sich auf dem Weg nach Hause befand. Im Bereich des Messplatzgeländes, in circa 30 Metern Entfernung zum dortigen Kreisverkehr, hatte sich einer der Kriminellen dem fahrenden Darmstädter genähert, den jungen Mann zu Boden gestoßen und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Geldbeutels gefordert. Der Darmstädter folgte den Anweisungen. Hierauf schnappte sich der Kriminelle 100 Euro aus der Geldbörse und trat mit seinem Komplizen, der offenbar in wenigen Metern Entfernung Schmiere stand, die Flucht an.

Durch den Sturz vom Fahrrad verletzte sich der Beraubte leicht. Seine Verletzungen mussten nachfolgend ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der Haupttäter wurde als schlank beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug er ein weißes Oberteil von der Marke “Nike” sowie schwarze Handschuhe. Sein Begleiter war mit einer dunklen Jacke bekleidet.

Eine detailliertere Beschreibung des Duos liegt den Ermittlern nicht vor. Vor diesem Hintergrund suchen die Ordnungshüter Augenzeugen der Tat. Wer Hinweise zu den Flüchtenden geben kann, wird gebeten, sich mit der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0, in Verbindung zu setzen.

220 Liter Diesel aus Lastwagentank abgezapft

Darmstadt (ots) – Rund 220 Liter Diesel haben noch unbekannte Täter aus dem Tank eines Lastwagens abgezapft und mit ihrer Beute das Weite gesucht. Um an den Kraftstoff zu gelangen, hatten die Kriminellen in der Zeit zwischen Freitag (27.11.) und Montag (30.11.) den Tankverschluss aufgebrochen. Zum Zeitpunkt der Tat parkte das Fahrzeug im Nachtigallenweg.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schwerem Diebstahl eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

E-Bike aus Tiefgarage entwendet – Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots) – Auf ein E-Bike vom Hersteller Bulls im Wert von mehreren Tausend Euro hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (29.11.) und Montag (30.11.) abgesehen. Zum Zeitpunkt der Tat stand das Fahrrad mit einem Schloss gesichert in einer Tiefgarage in der Bessunger Straße nahe Ecke Eichwiesenstraße. Gewaltsam brachen die Kriminellen das Schloss auf und machten sich mit dem hochwertigen Rad auf und davon.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des 3.Polizeireviers in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-3810).

Darmstadt-Dieburg

Diebstahl als Hilfeaktion getarnt – 2 polizeibekannte Täter festgenommen

Griesheim (ots) – Der Versuch eine 78-Jährige beim Einsteigen in ein Taxi zu bestehlen endete am Montag 30.11.2020 mit der Festnahme eines 40-jährigen Mannes und seinem 23-jährigen Komplizen. Weil sich im Rahmen der Festnahme weitere Hinweise auf mögliche begangene Straftaten ergaben, wird derzeit geprüft, ob die Tatverdächtigen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Kurz nach 11 Uhr hatte sich die 78-jährige Griesheimern ein Taxi auf den Marktplatz geordert. Als sie in das Fahrzeug einsteigen wollte, traten plötzlich zwei ihr unbekannte Männer an sie heran und gaben vor, der Frau beim Einsteigen helfen wollen. Doch der Schein trügte. Denn der vermeintlichen Hilfsbereitschaft lag offenbar der Versuch zugrunde, der Frau in die Manteltasche zu greifen, mit dem Ziel, Wertvolles zu erbeuten. Das Vorhaben misslang und das Duo trat die Flucht an.

Diese währte nur kurz. Dank der schnellen Verständigung sowie der detaillierten Personenbeschreibung stellten die herbeigeeilten Polizeibeamten die Flüchtenden noch in Tatortnähe. Das Duo wurde zur Wache gebracht. Dort stellte sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme rasch heraus, dass die Männer keine Unbekannten sind.

Zudem stellten die Polizisten Beweismittel sicher, die mutmaßlich aus weiteren Diebstahlsdelikten stammen. Die Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei in Darmstadt übernommen haben.

Leichtkraftfahrzeug ist richtiges Auto – Polizei untersagt Weiterfahrt

Groß-Zimmern (ots) – In der Darmstädter Straße kam am Montag (30.11.) einer Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen ein Fahrzeug entgegen, an dessen Fahrzeugfront ein “25 km/h”-Schild prangte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass am Heck sogar ein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Es erweckte den Anschein, dass es sich hierbei um ein Leichtkraftfahrzeug handeln würde. Tatsächlich waren die Bedingungen hierfür allerdings nicht erfüllt.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Leermasse von 350 Kilo waren bei dem Smart mit 795 Kilogramm weit überschritten. Ebenso der Hubraum. Das Auto ist damit, wie jedes andere übliche Auto auch, zulassungspflichtig. Des Weiteren bedarf es eines Führerschein der Klasse B, den der Fahrer den Ordnungshütern nicht vorlegen konnte.

Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Den Wagenlenker erwartet zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zeugen nach Einbruch in Gärtnerei gesucht – Täter lassen Laptop mitgehen

Weiterstadt-Braunshardt (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 01.12.2020 hatten es ungebetene Besucher auf eine Gärtnerei in der Ludwigstraße abgesehen. Zwischen 1 Uhr und 3.30 Uhr schlugen die Kriminellen eine Fensterscheibe des Gebäudes ein und betraten den Verkaufsraum. Dort suchten sie nach Beute und ließen einen Laptop mitgehen. Der von den Tätern verursachte Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf 750 Euro beziffert.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat den Fall übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-3810 entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Otzberg/Zipfen (ots) – Am 01.12.2020 kam es in den Morgenstunden im Bereich Otzberg/Zipfen zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr gegen 07:00 Uhr die Hauptstraße in Zipfen von der B45 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe der Einmündung zur Straße “Zu den Steinbrüchen” kam das Fahrzeug im dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten PKW. Dieser wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der Telefonnummer: 06071 – 96560 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Kriminalrätin Daniela Knauf übernimmt Leitung der Regionalen Kriminalinspektion (siehe Foto)

Kreis Groß-Gerau (ots) – Der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Südhessen, Bernhard Lammel, hat Mitte November Kriminalrätin Daniela Knauf im Rahmen einer Dienstbesprechung die Leitung der Regionalen Kriminalinspektion Groß-Gerau übertragen. Die 40-jährige Kriminalbeamtin übernimmt damit am Dienstort Rüsselsheim den Aufgabenbereich von Kriminaloberrätin Eun-Ok Kim, die zur Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums Westhessen nach Wiesbaden wechselte.

Die neue Kripo-Chefin ist seit 2002 bei der Polizei. Nach Beendigung ihres Studiums für den gehobenen Dienst an der Verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden war Daniela Knauf in den Jahren 2005 bis 2012 in der I. Bereitschaftspolizeiabteilung in Mainz-Kastel mit verschiedenen Funktionen und Aufgaben betraut. Von dort aus führte sie ihr Weg anschließend in das Hessische Landeskriminalamt und in den Bereich des polizeilichen Staatsschutzes. Als Sachbearbeiterin war sie dort zunächst im Phänomenbereich der politisch motivierten Kriminalität-links eingesetzt, bevor sie im Jahr 2016 einen neuen Aufgabenschwerpunkt im Themenfeld Islamismus fand.

Nach Abschluss des Masterstudiums im September 2020 freut sich die im Rheingau wohnhafte Kriminalrätin nun auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen im Kreis Groß-Gerau.

Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz in Bischofsheim – Zeugen gesucht

Bischofsheim (ots) – Am Dienstag (01.12.) zwischen 11.00 und 11.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Vectra, der auf dem Parkplatz der Aldi-Filiale in der Dresdener Straße abgestellt war. Etwa 500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am 01.12., ca. 02.10 Uhr, befuhr der Fahrer eines roten Pkw Toyota die B486 von Langen in Richtung Mörfelden und musste in Höhe des Industriegebietes Mörfelden einem entgegenkommenden, überholenden Pkw nach rechts ausweichen. Dabei prallte der Toyota-Fahrer gegen einen Baum neben der Fahrbahn, er blieb unverletzt. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Einbruch in Arztpraxis

Groß-Gerau (ots) – Eine Arztpraxis in der Frankfurter Straße geriet über das vergangene Wochenende (27.11.-30.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch ein Fenster in die Praxisräume ein und ließen dort anschließend rund 200 Euro Bargeld aus einer Sparbüchse und einer Geldkassette mitgehen. Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Grauer KIA Sorento gestohlen

Lorsch (ots) – Ein in der Helene-Weber-Straße geparkter grauer KIA Sorento im Wert von rund 35.000 Euro, geriet in der Nacht zum Dienstag (01.12.) in das Visier von Kriminellen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen HP-ED 2705 angebracht. Die Täter entwendeten das vor dem Wohnhaus abgestellte Auto auf bislang nicht bekannte Weise.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

